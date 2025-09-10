Apex Fusion fortalece el ecosistema EVM con Nexus y la asociación Tenderly

Zug, Suiza, 4 de septiembre de 2025/Chainwire/--Apex Fusion anunció hoy el lanzamiento de Nexus, su L2 dedicado compatible con EVM, ahora integrado con la infraestructura de pila completa líder de la industria de Tenderly y las herramientas de desarrollador. Este hito refuerza la misión de Apex Fusion de unir los ecosistemas UTXO y EVM al tiempo que proporciona a los desarrolladores herramientas de nivel empresarial para construir, escalar y proteger la próxima ola de aplicaciones descentralizadas. La arquitectura de tres cadenas de Apex Fusion —Prime (esqueleto L1), Vector (UTXO L2) y Nexus (EVM L2)— está conectada a través de Reactor, un puente bidireccional que permite una interoperabilidad sin problemas. Nexus, basado en Polygon Edge, ofrece transacciones de alto rendimiento y de bajo costo con plena compatibilidad con EVM, mientras se vincula directamente a la cadena Vector de Apex basada en UTXO y se ancla en Prime para la seguridad y la descentralización. A través de la integración con Tenderly, los desarrolladores basados en Nexus obtienen acceso a la infraestructura completa y a las herramientas de desarrollo para acelerar cada etapa del desarrollo de dapp: 
 
 
 
 
 Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. 
 
 Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . 
 
 Monitorización avanzada en cadena y alerta para identificar, responder y mitigar los riesgos en tiempo real. 
 
 Tecnología de simulación para dar confianza a los usuarios finales mediante la previsión de los resultados de las transacciones antes de la aprobación Críticamente, esta integración abre Nexus a toda la comunidad de desarrolladores de Tenderly. Para los miles de equipos en todo el mundo que ya están construyendo dentro del entorno de Tenderly, Nexus ahora aparece como una cadena EVM totalmente respaldada. Esto hace que Apex Fusion sea instantáneamente accesible a uno de los ecosistemas de desarrolladores más grandes y activos de Web3, plegando sus aplicaciones a un futuro multi-cadea. Ivan Bjelajac, CEO de la Fundación Apex Fusion, comentó: 
 
"La integración de Tenderly con Nexus marca un paso importante en la evolución de Apex Fusion.Al trabajar con uno de los proveedores de infraestructura más respetados en el espacio EVM, estamos equipando a los desarrolladores con las herramientas que necesitan para construir con confianza y escalar globalmente.Esta asociación destaca nuestro compromiso de hacer de Apex Fusion el hogar de aplicaciones de vanguardia que enlazan los mundos de UTXO y EVM." Bogdan Habic, CTO y cofundador de Tenderly, añadió: 
 
"La integración de Tenderly con Apex Fusion apoya aún más a los equipos de Web3 en la construcción de aplicaciones innovadoras en un entorno multi-cadea. Con Nexus y Tenderly combinados, los desarrolladores pueden portar las aplicaciones existentes basadas en Ethereum, lanzar nuevos casos de uso y aprovechar el ecosistema multi-cadea de Apex Fusion, aprovechando a la vez la infraestructura de nivel empresarial para garantizar la seguridad, la escalabilidad y la velocidad. Sobre Apex Fusion Apex Fusion es un ecosistema blockchain de tres cadenas diseñado para unificar las tecnologías UTXO y EVM. Su arquitectura —Prime, Vector y Nexus— proporciona escalabilidad, conformidad e interoperabilidad para la próxima generación de aplicaciones de blockchain de DeFi, juegos e instituciones. Apex Fusion se compromete a fomentar la innovación, la colaboración y la adopción en el paisaje global de Web3. Sobre tendencia Proporciona herramientas esenciales de desarrollo, depuración y monitoreo a todas las principales cadenas de EVM. Con confianza de miles de equipos Web3 en todo el mundo, Tenderly permite a los desarrolladores construir, probar, implementar y escalar aplicaciones descentralizadas con confianza, fiabilidad y velocidad. Tenderly es una infraestructura Web3 completa 
 
Contacto por Christopher Greenwood chistopher.greenwood@foundation.apexfusion.org