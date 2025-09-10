Apex Fusion củng cố hệ sinh thái EVM với Nexus và hợp tác Tenderly

Zug, Thụy Sĩ, ngày 4 tháng 9 năm 2025/Chainwire/--Apex Fusion hôm nay đã công bố sự ra mắt của Nexus, L2 tương thích EVM chuyên dụng của nó, bây giờ tích hợp với cơ sở hạ tầng đầy đủ hàng đầu của Tenderly và các công cụ nhà phát triển. Điểm mốc này củng cố sứ mệnh của Apex Fusion để thống nhất các hệ sinh thái UTXO và EVM trong khi cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ cấp doanh nghiệp để xây dựng, mở rộng và bảo mật làn sóng ứng dụng phi tập trung tiếp theo. Kiến trúc ba chuỗi của Apex Fusion – Prime (trái xương L1), Vector (UTXO L2) và Nexus (EVM L2) – được kết nối thông qua Reactor, một cây cầu hai chiều cho phép khả năng tương tác liền mạch. Nexus, được xây dựng trên Polygon Edge, cung cấp các giao dịch hiệu suất cao, chi phí thấp với khả năng tương thích EVM đầy đủ, trong khi kết nối trực tiếp với chuỗi Vector dựa trên UTXO của Apex và gắn vào Prime để bảo mật và phân cấp. Thông qua việc tích hợp với Tenderly, các nhà phát triển xây dựng trên Nexus có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng đầy đủ và các công cụ phát triển để tăng tốc mỗi giai đoạn phát triển dapp: \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n Giám sát và cảnh báo trên chuỗi tiên tiến để xác định, đáp ứng và giảm thiểu rủi ro trong thời gian thực. \n \n Công nghệ mô phỏng để mang lại sự tự tin cho người dùng cuối bằng cách xem trước kết quả giao dịch trước khi phê duyệt Về mặt quan trọng, sự tích hợp này mở ra Nexus cho toàn bộ cộng đồng nhà phát triển của Tenderly.Đối với hàng ngàn đội trên toàn thế giới đã xây dựng trong môi trường của Tenderly, Nexus bây giờ xuất hiện như một chuỗi EVM được hỗ trợ đầy đủ. Điều này làm cho Apex Fusion có thể truy cập ngay lập tức vào một trong những hệ sinh thái nhà phát triển lớn nhất và hoạt động nhất trong Web3, kết nối các ứng dụng của họ vào một tương lai đa chuỗi. Ivan Bjelajac, Giám đốc điều hành của Quỹ Apex Fusion, nhận xét: \n \n “Tích hợp của Tenderly với Nexus đánh dấu một bước quan trọng trong sự tiến hóa của Apex Fusion.Bằng cách làm việc với một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng được tôn trọng nhất trong không gian EVM, chúng tôi đang trang bị cho các nhà phát triển các công cụ họ cần để xây dựng một cách tự tin và mở rộng quy mô toàn cầu. quan hệ đối tác này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi để làm cho Apex Fusion trở thành ngôi nhà cho các ứng dụng tiên tiến nối kết thế giới UTXO và EVM.” “Tích hợp của Tenderly với Nexus đánh dấu một bước quan trọng trong sự tiến hóa của Apex Fusion.Bằng cách làm việc với một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng được tôn trọng nhất trong không gian EVM, chúng tôi đang trang bị cho các nhà phát triển các công cụ họ cần để xây dựng một cách tự tin và mở rộng quy mô toàn cầu. quan hệ đối tác này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi để làm cho Apex Fusion trở thành ngôi nhà cho các ứng dụng tiên tiến nối kết thế giới UTXO và EVM.” Bogdan Habic, CTO và đồng sáng lập của Tenderly, nói thêm: \n \n “Tích hợp của Tenderly với Apex Fusion tiếp tục hỗ trợ các nhóm Web3 trong việc xây dựng các ứng dụng sáng tạo trong môi trường đa chuỗi. “Tích hợp của Tenderly với Apex Fusion tiếp tục hỗ trợ các nhóm Web3 trong việc xây dựng các ứng dụng sáng tạo trong môi trường đa chuỗi. With Nexus and Tenderly combined, developers can port existing Ethereum-based applications, launch new use cases, and tap into Apex Fusion’s multichain ecosystem—all while leveraging enterprise-grade infrastructure to ensure security, scalability, and speed. Thông tin Apex Fusion Apex Fusion là một hệ sinh thái blockchain ba chuỗi được thiết kế để thống nhất các công nghệ UTXO và EVM. Kiến trúc của nó - Prime, Vector và Nexus - cung cấp khả năng mở rộng, tuân thủ và tương tác cho thế hệ tiếp theo của các ứng dụng blockchain DeFi, trò chơi và thể chế. Về Tenderly Cung cấp các công cụ phát triển, xử lý lỗi và giám sát thiết yếu cho tất cả các chuỗi EVM lớn. Được tin cậy bởi hàng ngàn nhóm Web3 trên toàn thế giới, Tenderly cho phép các nhà phát triển xây dựng, thử nghiệm, triển khai và mở rộng các ứng dụng phi tập trung với sự tự tin, độ tin cậy và tốc độ. Tenderly là một nền tảng Web3 đầy đủ Tenderly là một nền tảng Web3 đầy đủ Liên hệ Tác giả: Christopher Greenwood Thảo luận:Christopher.greenwood@foundation.apexfusion.org \n \n Câu chuyện này được công bố dưới dạng thông cáo báo chí của Chainwire trong Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Câu chuyện này được công bố dưới dạng thông cáo báo chí của Chainwire trong Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Chương trình