Apex Fusion Strengthens EVM Ecosystem sa Nexus at Tenderly Partnership

Zug, Switzerland, 4 September, 2025/Chainwire/--Ang Apex Fusion ay inihayag na ngayon ang pag-unlad ng Nexus, ang kanyang dedicated EVM-compatible L2, na ngayon integrated sa Tenderly's industry-leading full-stack infrastructure at developer tools. Ang milestone na ito ay bumubuo ng misyon ng Apex Fusion upang mag-unite ang UTXO at EVM ecosystems habang nagbibigay ng mga developer ng enterprise-grade tooling upang bumuo, mag-scale, at i-secure ang susunod na wave ng decentralized application. Ang tri-chain architecture ng Apex Fusion —Prime (L1 backbone), Vector (UTXO L2), at Nexus (EVM L2) — ay naka-connected sa pamamagitan ng Reactor, isang bi-directional bridge na nagbibigay ng malusog na interoperability. Ang Nexus, na binuo sa Polygon Edge, ay nagbibigay ng high-performance, low-cost transaksyon na may buong EVM compatibility, habang nag-link sa direkta sa Apex's UTXO-based Vector chain at ang ancoring sa Prime para sa seguridad at decentralization. Sa pamamagitan ng integrasyon sa Tenderly, ang mga developer na binuo sa Nexus ay makakuha ng access sa full-stack infrastructure at mga tool para sa pag-accelerate sa lahat ng mga phase ng pag-unlad ng dapp: \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n Advanced onchain monitoring at alerts upang identificate, tumugon sa, at mitigate ng mga risk sa real-time. \n \n Teknolohiya ng simulation upang magbibigay ng confidence sa mga end-user sa pamamagitan ng preview ng mga resulta ng transaksyon bago ang approval Kritikal, ang integrasyon na ito ay nagpapahiwatig ng Nexus sa buong komunidad ng developer ng Tenderly. Para sa mga libu-libong mga team sa buong mundo na kasalukuyang binuo sa Tenderly's environment, ang Nexus ngayon ay nagpapakita bilang isang ganap na suportahan ng EVM. Ito ay nagbibigay ng Apex Fusion instant access sa isa sa mga pinakamalaking at pinaka-aktibong ecosystem ng developer sa Web3, na lumikha ng kanilang mga application sa isang multichain na bukas. Si Ivan Bjelajac, CEO ng Apex Fusion Foundation, ay nagsabi: \n \n “Ang pag-integrasyon ng Tenderly sa Nexus ay isang pangunahing hakbang sa evolution ng Apex Fusion. Sa pamamagitan ng pagtrabaho sa isa sa mga pinaka-respektado na provider ng infrastructure sa EVM space, nag-aalok kami ng mga developer na may mga tool na kailangan nila upang bumuo at mag-scale sa buong mundo. Si Ivan Bjelajac, CEO ng Apex Fusion Foundation, ay nagsabi: 

"Ang pag-integrasyon ng Tenderly sa Nexus ay isang pangunahing hakbang sa evolution ng Apex Fusion. Sa pamamagitan ng pagtrabaho sa isa sa mga pinaka-respektado na provider ng infrastructure sa EVM space, nag-aalok kami ng mga developer na may mga tool na kailangan nila upang bumuo at mag-scale sa buong mundo. Ang kumpanya na ito ay nagpapakita ng aming commitment sa paggawa ng Apex Fusion ang bahay para sa mga pandaigdigang mga application na lumilitaw ang mundo ng UTXO at EVM." Bogdan Habic, CTO at Co-Founder ng Tenderly, sumulat: 

"Ang integrasyon ng Tenderly na may Apex Fusion ay sumusuporta sa mga team ng Web3 sa pagbuo ng innovative applications sa isang multichain environment. Ito ay binubuo ng mga bagong posibilidad para sa mga developer habang nag-connect ang mga pangunahing teknolohiya na sumusuporta sa global blockchain adoption." Sa pamamagitan ng Nexus at Tenderly kombinasyon, ang mga developer ay maaaring port existing Ethereum-based application, i-launch ng mga bagong mga kaso ng paggamit, at i-tap sa multichain ecosystem ng Apex Fusion - ang lahat habang gumagamit ng enterprise-grade infrastructure upang magbigay ng seguridad, scalability, at speed. Tungkol sa Apex Fusion Ang Apex Fusion ay isang tri-chain blockchain ecosystem na dinisenyong upang i-unify ang mga teknolohiya ng UTXO at EVM. Ang kanyang arkitektura—Prime, Vector, at Nexus—mga nagbibigay ng scalability, compliance, at interoperability para sa next generation ng DeFi, gaming, at institusyonal na mga application ng blockchain. Tungkol sa Tenderly Ang Tenderly ay nagbibigay ng mga pangunahing mga tool para sa pag-unlad, pag-debug, at pag-monitor para sa lahat ng mga pangunahing EVM chains. Ang Tenderly ay pinamamahala sa pamamagitan ng libu-libong mga team ng Web3 sa buong mundo, nagbibigay-daan sa mga developer upang bumuo, i-test, i-deploy, at i-scale decentralized application sa kaligtasan, reliability, at mabilis. Tenderly is a full-stack Web3 infrastructure Kontakin ang sa pamamagitan ng Christopher Greenwood ang napili ng mga taga-hanga: christopher.greenwood@foundation.apexfusion.org 