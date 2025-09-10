Apex Fusion fortalece o ecossistema EVM com a parceria Nexus e Tenderly

Zug, Suíça, 4 de setembro de 2025/Chainwire/--Apex Fusion anunciou hoje o lançamento do Nexus, seu L2 EVM-compatível dedicado, agora integrado com a infraestrutura de pilha completa líder da indústria e ferramentas de desenvolvedores da Tenderly. Este marco reforça a missão da Apex Fusion de unir os ecossistemas UTXO e EVM, ao mesmo tempo em que dá aos desenvolvedores ferramentas de nível empresarial para construir, dimensionar e proteger a próxima onda de aplicações descentralizadas. A arquitetura tri-cadeia da Apex Fusion – Prime (cabeça L1), Vector (UTXO L2) e Nexus (EVM L2) – está conectada através do Reactor, uma ponte bidirecional que permite a interoperabilidade perfeita. O Nexus, construído no Polygon Edge, oferece transações de alto desempenho e de baixo custo com total compatibilidade com o EVM, ao mesmo tempo em que se conecta diretamente à cadeia Vector da Apex baseada no UTXO e se ancora no Prime para segurança e descentralização. Através da integração com a Tenderly, os desenvolvedores baseados no Nexus obtêm acesso a uma infraestrutura de pilha completa e ferramentas de desenvolvimento para acelerar todas as etapas do desenvolvimento do dapp: \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n Monitoramento e alerta avançados em cadeia para identificar, responder e mitigar riscos em tempo real. \n \n Tecnologia de simulação para dar confiança aos usuários finais, prevendo os resultados das transações antes da aprovação Criticamente, esta integração abre o Nexus para toda a comunidade de desenvolvedores da Tenderly.Para as milhares de equipes em todo o mundo que já estão construindo dentro do ambiente da Tenderly, o Nexus agora aparece como uma cadeia EVM totalmente suportada. Isso torna a Apex Fusion instantaneamente acessível a um dos maiores e mais ativos ecossistemas de desenvolvedores na Web3, conectando suas aplicações a um futuro multi-cadeia. Ivan Bjelajac, CEO da Apex Fusion Foundation, comentou: \n \n “A integração da Tenderly com o Nexus marca um passo importante na evolução da Apex Fusion. Ao trabalhar com um dos provedores de infraestrutura mais respeitados no espaço EVM, estamos equipando os desenvolvedores com as ferramentas de que precisam para construir com confiança e escalar globalmente. “A integração da Tenderly com o Nexus marca um passo importante na evolução da Apex Fusion. Ao trabalhar com um dos provedores de infraestrutura mais respeitados no espaço EVM, estamos equipando os desenvolvedores com as ferramentas de que precisam para construir com confiança e escalar globalmente. Bogdan Habic, CTO e co-fundador da Tenderly, acrescentou: \n \n “A integração da Tenderly com a Apex Fusion apoia ainda mais as equipes da Web3 na construção de aplicativos inovadores em um ambiente multi-cadeia. “A integração da Tenderly com a Apex Fusion apoia ainda mais as equipes da Web3 na construção de aplicativos inovadores em um ambiente multi-cadeia. Com o Nexus e o Tenderly combinados, os desenvolvedores podem transferir aplicativos baseados em Ethereum existentes, lançar novos casos de uso e aproveitar o ecossistema multi-cadeia da Apex Fusion – tudo isso aproveitando a infraestrutura de nível empresarial para garantir segurança, escalabilidade e velocidade. Sobre a Apex Fusion Apex Fusion é um ecossistema blockchain de três cadeias projetado para unificar tecnologias UTXO e EVM. Sua arquitetura - Prime, Vector e Nexus - fornece escalabilidade, conformidade e interoperabilidade para a próxima geração de aplicações de blockchain DeFi, jogos e institucionais. Sobre a tendência Fornecendo ferramentas essenciais de desenvolvimento, depuração e monitoramento para todas as principais cadeias de EVM. Confiado por milhares de equipes da Web3 em todo o mundo, o Tenderly permite aos desenvolvedores construir, testar, implantar e dimensionar aplicativos descentralizados com confiança, confiabilidade e velocidade. Tenderly is a full-stack Web3 infrastructure Tenderly é uma infraestrutura Web3 completa Contato Cristóvão Greenwood Cristopher.greenwood@foundation.apexfusion.org Avaliação \n \n Esta história foi publicada como um comunicado de imprensa pela Chainwire sob o Programa de Blogagem de Negócios da HackerNoon. Esta história foi publicada como um comunicado de imprensa pela Chainwire sob o HackerNoon's Business Blogging . Programação Programação