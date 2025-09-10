Apex Fusion го зајакнува EVM екосистемот со Nexus и Tenderly партнерство

Zug, Швајцарија, 4 септември, 2025/Chainwire/--Apex Fusion денеска го најави лансирањето на Nexus, својот посветен EVM-компатибилен L2, кој сега е интегриран со водечката инфраструктура на Tenderly и алатките на програмерите. Овој пресврт ја зајакнува мисијата на Apex Fusion за обединување на UTXO и EVM екосистемите, а истовремено им дава на програмерите алатки на претпријатие за изградба, скалирање и обезбедување на следниот бран на децентрализирани апликации. Архитектурата со три синџири на Apex Fusion – Prime (L1 'рбетот), Vector (UTXO L2) и Nexus (EVM L2) – е поврзана преку Reactor, двонасочен мост кој овозможува беспрекорно интероперабилност. Nexus, изграден врз Polygon Edge, обезбедува високи перформанси, ниски трошоци за трансакции со целосна EVM компатибилност, додека се поврзува директно со UTXO-базираниот векторски синџир на Apex и се зацврстува во Prime за безбедност и децентрализација. Преку интеграцијата со Tenderly, програмерите изградени на Nexus добиваат пристап до целосна инфраструктура и алатки за развој за да ги забрзаат сите фази на развојот на dapp: \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n Напредно мониторинг и предупредување на синџирот за да се идентификуваат, одговорат и намалат ризиците во реално време. \n \n Технологија за симулација за да им даде на крајните корисници доверба со прегледување на резултатите од трансакциите пред одобрување Критично, оваа интеграција го отвора Nexus за целата заедница на програмери на Tenderly. За илјадниците тимови ширум светот кои веќе се градат во средината на Tenderly, Nexus сега се појавува како целосно поддржана EVM синџир. Ова го прави Apex Fusion моментално достапен на еден од најголемите и најактивните екосистеми на програмерите во Web3, мостови нивните апликации во мулти-цреен иднина. Ivan Bjelajac, извршен директор на Фондацијата Apex Fusion, коментираше: \n \n „Интеграцијата на Tenderly со Nexus означува важен чекор во еволуцијата на Apex Fusion. Со работа со еден од најпочитуваните даватели на инфраструктура во EVM просторот, ги опремуваме програмерите со алатките што им се потребни за да градат со доверба и да се прошират на глобално ниво. „Интеграцијата на Tenderly со Nexus означува важен чекор во еволуцијата на Apex Fusion. Со работа со еден од најпочитуваните даватели на инфраструктура во EVM просторот, ги опремуваме програмерите со алатките што им се потребни за да градат со доверба и да се прошират на глобално ниво. Bogdan Habic, CTO и соосновач на Tenderly, додаде: \n \n „Интеграцијата на Tenderly со Apex Fusion дополнително ги поддржува тимовите на Web3 во градењето на иновативни апликации во средина со повеќе синџири. „Интеграцијата на Tenderly со Apex Fusion дополнително ги поддржува тимовите на Web3 во градењето на иновативни апликации во средина со повеќе синџири. Со комбинирањето на Nexus и Tenderly, програмерите можат да ги пренесат постојните апликации базирани на Ethereum, да лансираат нови случаи на употреба и да го искористат мултикенескиот екосистем на Apex Fusion, а истовремено да ја искористат инфраструктурата на претпријатие за да обезбедат безбедност, скалабилност и брзина. Во врска со Apex Fusion Apex Fusion е блокчејн екосистем со три синџири дизајниран да ги обедини UTXO и EVM технологиите. Неговата архитектура – Prime, Vector и Nexus – обезбедува скалабилност, усогласеност и интероперабилност за следната генерација на апликации за DeFi, игри и институционални блокчејн. За тендерот Доверба од илјадници Web3 тимови ширум светот, Tenderly им овозможува на програмерите да градат, тестираат, распоредуваат и скалираат децентрализирани апликации со доверба, доверба и брзина. Tenderly е целосна Web3 инфраструктура Tenderly е целосна Web3 инфраструктура Контакт Кристофер Гринвуд Кристијано Гринвоод@foundation.apexfusion.org \n \n Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на HackerNoon's Business Blogging . Програмата Програмата