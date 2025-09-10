Apex Fusion укрепва екосистемата на EVM с партньорство между Nexus и Tenderly

Zug, Швейцария, 4 септември 2025 г./Chainwire/--Apex Fusion обяви днес пускането на Nexus, своя специален EVM-съвместим L2, който сега е интегриран с водещата в индустрията пълна инфраструктура на Tenderly и инструменти за разработчици. Тази стъпка засилва мисията на Apex Fusion да обедини екосистемите UTXO и EVM, като същевременно предоставя на разработчиците инструменти от корпоративно ниво за изграждане, мащабиране и осигуряване на следващата вълна от децентрализирани приложения. Тройната архитектура на Apex Fusion - Prime (L1 гръбначен стълб), Vector (UTXO L2) и Nexus (EVM L2) - е свързана чрез Reactor, двупосочен мост, който позволява безпроблемна оперативна съвместимост. Nexus, изграден върху Polygon Edge, предоставя високопроизводителни, нискотарифни транзакции с пълна съвместимост с EVM, като същевременно се свързва директно с векторната верига на Apex, базирана на UTXO, и се закрепва в Prime за сигурност и децентрализация. Чрез интеграцията с Tenderly, разработчиците, базирани на Nexus, получават достъп до пълна инфраструктура и инструменти за разработване, за да ускорят всеки етап от развитието на dapp: \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n Разширено наблюдение на веригата и предупреждение за идентифициране, реагиране и смекчаване на рисковете в реално време. \n \n Технология за симулация, която дава увереност на крайните потребители, като предварително преглежда резултатите от транзакциите преди одобрението Критично, тази интеграция отваря Nexus за цялата общност на разработчиците на Tenderly.За хилядите екипи по целия свят, които вече се изграждат в средата на Tenderly, Nexus сега се появява като напълно поддържана верига EVM. Това прави Apex Fusion незабавно достъпна за една от най-големите и най-активни екосистеми за разработчици в Web3, пренасяйки своите приложения в бъдеще с множество вериги. Ivan Bjelajac, главен изпълнителен директор на Фондация Apex Fusion, коментира: \n \n "Интегрирането на Tenderly с Nexus е важна стъпка в еволюцията на Apex Fusion.Сътрудничество с един от най-уважаваните доставчици на инфраструктура в пространството на EVM, ние оборудваме разработчиците с инструментите, от които се нуждаят, за да изградят уверено и да се разширят в световен мащаб. "Интегрирането на Tenderly с Nexus е важна стъпка в еволюцията на Apex Fusion.Сътрудничество с един от най-уважаваните доставчици на инфраструктура в пространството на EVM, ние оборудваме разработчиците с инструментите, от които се нуждаят, за да изградят уверено и да се разширят в световен мащаб. Bogdan Habic, CTO и съосновател на Tenderly, добави: \n \n "Интеграцията на Tenderly с Apex Fusion допълнително подпомага екипите на Web3 в изграждането на иновативни приложения в мулти-верижна среда. "Интеграцията на Tenderly с Apex Fusion допълнително подпомага екипите на Web3 в изграждането на иновативни приложения в мулти-верижна среда. С Nexus и Tenderly заедно, разработчиците могат да прехвърлят съществуващи приложения, базирани на Ethereum, да стартират нови случаи на използване и да се възползват от екосистемата с множество вериги на Apex Fusion, като същевременно се възползват от инфраструктурата на корпоративно ниво, за да гарантират сигурност, мащабируемост и скорост. Относно Apex Fusion Apex Fusion е три-верижна блокчейн екосистема, предназначена да обедини UTXO и EVM технологии. Неговата архитектура - Prime, Vector и Nexus - осигурява мащабируемост, съответствие и оперативна съвместимост за следващото поколение приложения за DeFi, игри и институционални блокчейн приложения. Относно Tenderly Доверени от хиляди Web3 екипи по целия свят, Tenderly позволява на разработчиците да създават, тестват, разгръщат и мащабират децентрализирани приложения с увереност, надеждност и скорост. Tenderly е пълна Web3 инфраструктура Tenderly е пълна Web3 инфраструктура Контактът Кристофър Грийнвуд christopher.greenwood@foundation.apexfusion.org на английски език \n \n Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire под HackerNoon's Business Blogging . Program Програмата