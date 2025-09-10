Apex Fusion kuimarisha mazingira ya EVM na ushirikiano wa Nexus na Tenderly

Zug, Uswisi, Septemba 4, 2025/Chainwire/--Apex Fusion leo ilitangaza uzinduzi wa Nexus, L2 yake ya kujitolea ya EVM, sasa iliyounganishwa na miundombinu ya sekta ya Tenderly na zana za watengenezaji. Hatua hii inaimarisha ujumbe wa Apex Fusion wa kuunganisha mazingira ya UTXO na EVM wakati wa kutoa watengenezaji zana za kiwanda ili kujenga, kupanua na kuhifadhi wimbi jingine la maombi yaliyotengwa. Apex Fusion ina usanifu wa mitatu-Prime (L1 backbone), Vector (UTXO L2), na Nexus (EVM L2) - inashikiliwa kupitia Reactor, kiti cha pili cha mwelekeo ambacho kinawezesha utendaji usio na shaka. Nexus, iliyoundwa juu ya Polygon Edge, hutoa shughuli za juu, gharama nafuu na uwiano kamili wa EVM, wakati kuunganisha moja kwa moja na mtandao wa Vector wa Apex wa UTXO na kuunganisha katika Prime kwa usalama na usimamizi. Kwa njia ya ushirikiano na Tenderly, watengenezaji wa kujenga juu ya Nexus kupata upatikanaji wa miundombinu kamili na zana za maendeleo ili kuharakisha kila hatua ya maendeleo ya dapp: \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n Ufuatiliaji wa juu wa mtandao na tahadhari ili kutambua, kujibu na kupunguza hatari katika muda halisi. \n \n Teknolojia ya simulation inatoa ujasiri kwa watumiaji wa mwisho kwa kuangalia matokeo ya shughuli kabla ya idhini Kwa maelfu ya timu duniani kote tayari kujenga ndani ya mazingira ya Tenderly, Nexus sasa inaonekana kama mstari wa EVM unaounga mkono kikamilifu. Hii inafanya Apex Fusion inapatikana mara moja kwa moja kwa moja kwa moja kwa moja kwa moja na moja ya mazingira makubwa na yenye nguvu ya watengenezaji katika Web3, kuunganisha maombi yao katika siku zijazo za multichain. Ivan Bjelajac, Mkurugenzi Mtendaji wa Apex Fusion Foundation, alisema: \n \n “Ushirikiano wa Tenderly na Nexus unaashiria hatua muhimu katika maendeleo ya Apex Fusion. Kwa kufanya kazi na mmoja wa watoa miundombinu maarufu zaidi katika eneo la EVM, tunatoa watengenezaji na zana wanahitaji kujenga kwa ujasiri na kupanua duniani kote. Ushirikiano huu unaonyesha ahadi yetu ya kufanya Apex Fusion nyumba ya maombi ya juu ambayo yanaunganisha ulimwengu wa UTXO na EVM.” “Ushirikiano wa Tenderly na Nexus unaashiria hatua muhimu katika maendeleo ya Apex Fusion. Kwa kufanya kazi na mmoja wa watoa miundombinu maarufu zaidi katika eneo la EVM, tunatoa watengenezaji na zana wanahitaji kujenga kwa ujasiri na kupanua duniani kote. Ushirikiano huu unaonyesha ahadi yetu ya kufanya Apex Fusion nyumba ya maombi ya juu ambayo yanaunganisha ulimwengu wa UTXO na EVM.” Bogdan Habic, CTO na Mwakilishi wa Tenderly, aliongeza: \n \n "Ushirikiano wa Tenderly na Apex Fusion unasaidia zaidi timu za Web3 katika kujenga maombi ya ubunifu katika mazingira ya multichain. Inafungua uwezekano mpya kwa watengenezaji wakati kuunganisha teknolojia ya msingi ambayo inasaidia kupitisha blockchain duniani." "Ushirikiano wa Tenderly na Apex Fusion unasaidia zaidi timu za Web3 katika kujenga maombi ya ubunifu katika mazingira ya multichain. Inafungua uwezekano mpya kwa watengenezaji wakati kuunganisha teknolojia ya msingi ambayo inasaidia kupitisha blockchain duniani." Kwa Nexus na Tenderly pamoja, watengenezaji wanaweza kuhamisha maombi yaliyopo ya msingi ya Ethereum, kuanzisha kesi mpya za matumizi, na kufurahia mazingira ya multichain ya Apex Fusion - yote wakati wa kutumia miundombinu ya kiwanda ili kuhakikisha usalama, ufanisi, na kasi. Maelezo ya Apex Fusion Apex Fusion ni ecosystem ya blockchain ya tatu iliyoundwa kuunganisha teknolojia za UTXO na EVM. Miundombinu yake - Prime, Vector, na Nexus - hutoa ufanisi, ufuatiliaji, na ushirikiano kwa ajili ya kizazi kipya cha DeFi, michezo, na maombi ya taasisi ya blockchain. Apex Fusion imejitolea kukuza uvumbuzi, ushirikiano, na utambulisho katika mazingira ya kimataifa ya Web3. Kuhusu Tenderly kutoa zana muhimu za maendeleo, udhibiti, na ufuatiliaji kwa mitandao yote kuu ya EVM. Kuaminika na maelfu ya timu za Web3 duniani kote, Tenderly inaruhusu watengenezaji kujenga, kujaribu, kutekeleza, na kupanua maombi yaliyotengwa kwa ujasiri, kuaminika, na kasi. Tenderly ni miundombinu kamili ya Web3 Tenderly ni miundombinu kamili ya Web3 Mawasiliano ya Mfalme wa Greenwood Mimi ni mwanachama wa shirika letu la upatikanaji wa huduma za upatikanaji wa huduma za upatikanaji wa huduma za upatikanaji wa huduma za upatikanaji wa huduma za upatikanaji wa huduma. \n \n Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Chainwire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Chainwire chini ya Blogging ya Biashara ya HackerNoon . Programu ya Programu ya