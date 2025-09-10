Apex Fusion зміцнює екосистему EVM за допомогою партнерства Nexus і Tenderly

Zug, Швейцарія, 4 вересня 2025/Chainwire/--Apex Fusion сьогодні оголосила про запуск Nexus, свого спеціального EVM-сумісного L2, який тепер інтегрований з провідною інфраструктурою та інструментами розробників Tenderly. Цей етап зміцнює місію Apex Fusion по об'єднанню екосистем UTXO та EVM, надаючи розробникам інструменти класу підприємства для створення, масштабування та забезпечення наступної хвилі децентралізованих додатків. Архітектура Apex Fusion з трьома ланцюгами — Prime (хребет L1), Vector (UTXO L2) і Nexus (EVM L2) — пов'язана через Reactor, двосторонній міст, що забезпечує бездоганну взаємодію. Nexus, побудований на базі Polygon Edge, забезпечує високопродуктивні, недорогі транзакції з повною сумісністю з EVM, одночасно пов'язуючи безпосередньо з UTXO-базованою мережею Apex Vector і закріплюючи в Prime для безпеки та децентралізації. Завдяки інтеграції з Tenderly, розробники, які будують Nexus, отримують доступ до інфраструктури та інструментів для розробки, щоб прискорити кожну стадію розробки dapp: \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n Розширений моніторинг та попередження на ланцюзі для виявлення, реагування та зменшення ризиків в реальному часі. \n \n Технологія симуляції, яка дає впевненість кінцевим користувачам, переглядаючи результати транзакцій перед затвердженням Критично, ця інтеграція відкриває Nexus для всієї спільноти розробників Tenderly.Для тисяч команд по всьому світу, які вже будують в середовищі Tenderly, Nexus тепер з'являється як повністю підтримуваний ланцюг EVM. Це робить Apex Fusion миттєво доступним для однієї з найбільших і найактивніших екосистем розробників в Web3, переміщуючи їхні додатки в багатохвильове майбутнє. Ivan Bjelajac, генеральний директор Apex Fusion Foundation, прокоментував: \n \n “Інтеграція Tenderly з Nexus означає важливий крок у еволюції Apex Fusion. Працюючи з одним з найбільш шанованих постачальників інфраструктури в просторі EVM, ми оснащуємо розробників інструментами, необхідними для впевненого створення та масштабування в усьому світі. “Інтеграція Tenderly з Nexus означає важливий крок у еволюції Apex Fusion. Працюючи з одним з найбільш шанованих постачальників інфраструктури в просторі EVM, ми оснащуємо розробників інструментами, необхідними для впевненого створення та масштабування в усьому світі. Bogdan Habic, CTO і співзасновник Tenderly, додав: \n \n "Інтеграція Tenderly з Apex Fusion надалі підтримує команди Web3 у створенні інноваційних додатків у середовищі з кількома ланцюгами. "Інтеграція Tenderly з Apex Fusion надалі підтримує команди Web3 у створенні інноваційних додатків у середовищі з кількома ланцюгами. У поєднанні з Nexus і Tenderly, розробники можуть транслювати існуючі додатки на основі Ethereum, запускати нові випадки використання та користуватися екосистемою Apex Fusion, використовуючи інфраструктуру класу підприємства, щоб забезпечити безпеку, масштабування та швидкість. Про компанію Apex Fusion Apex Fusion - це екосистема блокчейна з трьома ланцюгами, розроблена для об'єднання технологій UTXO та EVM. Її архітектура - Prime, Vector та Nexus - забезпечує масштабування, відповідність та взаємодію для наступного покоління додатків DeFi, ігор та інституційних блокчейн. Про тендер Довіряється тисячами команд Web3 по всьому світу, Tenderly дозволяє розробникам створювати, тестувати, впроваджувати та масштабувати децентралізовані програми з впевненістю, надійністю та швидкістю. Tenderly є повноцінною інфраструктурою Web3 Tenderly є повноцінною інфраструктурою Web3 Контакти Крістофер Грінвуд Крістофер.greenwood@foundation.apexfusion.org \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Програма