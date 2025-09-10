Apex Fusion が Nexus と Tenderly のパートナーシップで EVM エコシステムを強化

ツッグ、スイス、2025年9月4日/チェーンワイヤー/--Apex Fusionは本日、Tenderlyの業界をリードするフルスタックインフラストラクチャと開発者ツールに統合されたEVM対応の専用L2であるNexusの発売を発表しました。 このマイルストーンは、UTXOとEVMのエコシステムを統合するApex Fusionの使命を強化し、開発者に次世代の分散型アプリケーションの構築、拡張、セキュリティを確保するためのエンタープライズクラスのツールを提供します。 Apex Fusionの三連鎖アーキテクチャ(Prime(L1バックボン)、Vector(UTXO L2)、Nexus(EVM L2))は、シームレスな相互運用を可能にする二方向橋であるReactorを通じて接続されています。 ポリゴンエッジに基づくNexusは、完全にEVM互換性のある高性能で低コストのトランザクションを提供し、ApexのUTXOベースのVectorチェーンに直接接続し、セキュリティと分散化のためにPrimeにアンカーします。 Tenderly との統合を通じて、Nexus をベースにした開発者は、dapp 開発の各段階を加速するための完全なインフラストラクチャと開発ツールにアクセスできます。 \n \n \n \n \n Virtual TestNets, a collaborative development infrastructure with an unlimited faucet, state manipulation, and built-in explorers. \n \n Essential exploration and debugging tools to inspect, analyze, and debug errors before they become potential exploits . \n \n 先進的なオンチェーンモニタリングと警報により、リスクをリアルタイムで特定、対応し、軽減します。 \n \n シミュレーションテクノロジーは、承認前にトランザクションの結果をプレビューすることによって、エンドユーザーに信頼を与える この統合により、Nexus は Tenderly の開発者コミュニティ全体に開かれ、世界中の何千ものチームがすでに Tenderly の環境を構築しているため、Nexus は完全にサポートされている EVM チェーンとして現れます。 これにより、Apex Fusion は Web3 の最大かつ最も活発な開発者エコシステムの 1 つに即座にアクセスでき、アプリケーションを複数のチェーンの未来に架けることができます。 Apex Fusion FoundationのCEOであるIvan Bjelajac氏は次のようにコメントしています。 \n \n 「Tenderly の Nexus との統合は、Apex Fusion の進化における重要な一歩です。EVM 領域で最も尊敬されているインフラストラクチャプロバイダーの 1 つと協力することで、我々は、開発者に自信を持って構築し、グローバルに拡大するために必要なツールを提供しています。 「Tenderly の Nexus との統合は、Apex Fusion の進化における重要な一歩です。EVM 領域で最も尊敬されているインフラストラクチャプロバイダーの 1 つと協力することで、我々は、開発者に自信を持って構築し、グローバルに拡大するために必要なツールを提供しています。 TenderlyのCTOおよび共同創設者であるBogdan Habic氏は次のように付け加えた。 \n \n 「Apex FusionとのTenderlyの統合により、Web3チームが複数のチェーン環境で革新的なアプリケーションを構築することをさらに支援し、グローバルなブロックチェーン採用をサポートするベーステクノロジーを結びつける一方で、開発者にとって新たな可能性が開かれます」 「Apex FusionとのTenderlyの統合により、Web3チームが複数のチェーン環境で革新的なアプリケーションを構築することをさらに支援し、グローバルなブロックチェーン採用をサポートするベーステクノロジーを結びつける一方で、開発者にとって新たな可能性が開かれます」 Nexus と Tenderly を組み合わせると、開発者は既存の Ethereum ベースのアプリケーションをポートし、新しい使用ケースを立ち上げ、Apex Fusion のマルチチェーンエコシステムを活用することができます - すべてが、セキュリティ、スケーラビリティ、スピードを確保するためにエンタープライズクラスのインフラを活用します。 Apex Fusionについて Apex Fusionは、UTXOとEVM技術を統合するために設計された3連鎖ブロックチェーンエコシステムです。そのアーキテクチャー(Prime、Vector、Nexus)は、次世代のDeFi、ゲーム、および機関ブロックチェーンアプリケーションのスケーラビリティ、コンプライアンス、および相互運用性を提供します。 Tenderlyについて 世界中の何千ものWeb3チームが信頼しているTenderlyは、開発者が信頼性、信頼性、スピードで分散型アプリケーションを構築、テスト、展開、スケールできるようにします。 Tenderly is a full-stack Web3 インフラストラクチャ Tenderly is a full-stack Web3 インフラストラクチャ コンタクト クリストファー・グリーンウッド トップページ > トップページ > トップページ > トップページ > トップページ > トップページ > \n \n このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。 This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下で Chainwireによって発表されました。 . プログラム プログラム