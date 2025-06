Dead Internet se trè reyèl ak trè profitab

Teyori a sou entènèt la mouri se yon teyori konspirasyon ki vle: Pifò nan kontni nou konsome sou entènèt la se kreye pa bot, nan yon efò koordine yo kontwole tout moun ak diminye interaksyon imen. Ou te pwobableman konnen sou teyori sa a, paske, nan anpil fason, li te vin reyèl.





Pou yo dwe klè, mwen pa kwè ke kontni ki te kreye pa AI se reyèlman koordine pa yon sinistre Misyon Imposib-style algorithm yo trikote onyen mwen nan adore Kreyòl Ayisyen Nan reyalite, AI gen kapasite pwodiktivite li yo .





Sepandan, pa gen okenn negasyon ke IA ak kontni bot te genyen plis tèkstur pase tout tan. Nan 2016, nimewo soti nan Sox nan te montre ke 38% nan trafik sou entènèt la te kreye pa bot. Jodi a, nimewo sa yo se pi prèske 50%. Malgre ke gen te gen fluctuations selon sous la, trafik bot se tendans moute.





Si ou pase plis pase kèk èdtan sou entènèt chak semèn, pa gen anyen nan sa a se nouvèl pou ou. Se konsa, isit la se yon bagay lòt ou ta ka pa konnen:

Internet la mwatye pral pwobableman kontinye kwasans paske li se konsa lucratif.

Bot followers + angaje = pwofi

Nan mwa jen, 2022 X (anvan li te ye kòm Twitter) te anonse ke kreyateur yo ta ka peye ki baze sou piblisite yo te voye nan repons yo. Sa a te pita chanje nan mwa Oktòb 2024, se konsa kreyateur yo te peye ki baze sou repons yo nan kontni yo sèlman.





Robot yo te toujou viv sou X, fè tout bagay soti nan spreading misinformation yo kreye fonèl pou OnlyFans pwofil. Men, enstitisyon finansye te sanble voye agrikilti angaje nan overdrive.





Kreatè yo te ankouraje plis pase tout tan pou pibliye klike ak rage-baiting kontni, ak klè, sèvi ak bot yo pompe nimewo angaje yo. Li se prèske lajan gratis.

Ad fraud se yon boum!

Global ad fraud estatistik estime maketing yo pral pèdi jiska $ 170 milya dola nan fraud nan 2028. Koulye a, plis pase tout tan, moun yo sèvi ak bot yo angaje ak piblisite, rack up dépenses piblisite pou piblisite, ak profit soti nan li.





Li pa sèlman vin pi plis rampant, men tou devlope pi sofistike. Pran, pou egzanp, Pwodwi pou Echo ki te itilize yo kreye plis pase 200 sit medya ki te pwomèt piblisite gwo non tankou BBC, NBC, ak ESPN.

Low efò, gwo pwofi se formule a

Chans yo se ke lè ou panse sou kontni AI, ou panse sou egzanp klè tankou Will Smith nan manje spaghetti Shrimp Jezik, oswa Coca-Cola a kreye AI-genere Nwèl Ad .





entènèt la se plen ak kalite sa yo nan kontni, kòm yo sanble ki ba efò ak relatif fasil yo kreye.

Yon moun ka kreye dè santèn de sa yo chak jou, distribye yo sou entènèt, ak jwi angaje ak benefis.





Yon lòt egzanp nan sa a se chanèl yo YouTube AI ki kreye videyo a menm ankò ak ankò. Yon chanèl rele "Auto Verse" mwayen sou 50 gade pou chak videyo nan moman an nan ekri. Men, yo fè 3 videyo pou chak jou, ak kreyatè a ka gen dè santèn oswa dè santèn de chanèl sa yo. Nan yon gwo ase, pwofi yo kòmanse ajoute.

Bot kreye kontni pou bot

Bot kreye kontni pou entènèt la se sèlman yon pati nan teyori a; yon lòt se ke bot yo tou konsome kontni a. Epi ti gason, se sa a plis reyèl pase tout tan, akòz bot kòmantè.





Plis pase pwofi a kout tèm, gen yon estrateji pi long tèm nan jwèt la. Pifò nan paj sa yo ranpli angaje epi pou yo jwenn kout yo nan moun reyèl sou entènèt la, ki ka Lè sa a, angaje ak kontni fake yo sou wout la. Nan yon fason sinistre, bots yo kouri anpil konvèsasyon sou entènèt, epi nou jis sanble ke nou yo ansanm pou woulib la.

Ki sa nou fè ak yon entènèt mouri?

Yon entènèt mwatye ka profitab pou kèk pati ak se pa pwobableman ale nenpòt kote. Se konsa, sa nou fè?

Nou te wè kèk aksyon pran pa platfòm, biznis, ak moun nan fè fas a enfliyanse nan kontni false. Pou egzanp, itilizatè yo ka flag la dezinformasyon ak kontni bot lè l sèvi avèk not yo kominote X la. Men, ou ka pa ka fè Lamborghini soti nan banan.



Epitou, kèk biznis ede lòt biznis pwoteje adrès yo soti nan klik fraud.





Yon lòt ray nan solè se ke itilizatè entènèt yo trè pasyone sou jwenn ak pataje nouvo fason pou identifye ak evite kontni bot, tankou sa a AI imaj ranplasman pataje sou r / tout subreddit .





AI pral sèlman pi bon, ak yon pwopozisyon pessimistik se ke li pral finalman kapab trikote tout moun.





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.