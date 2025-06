Ny aterineto maty dia tena marina ary tena mahomby

Ny teorian'ny aterineto maty dia teorian'ny fanadihadiana izay milaza fa: Ny ankamaroan'ny votoaty ampiasaintsika amin'ny aterineto dia navoakan'ny bots, amin'ny alalan'ny ezaka mifehy ny olona rehetra sy hampihenana ny fifandraisana amin'ny olombelona.





Mba ho mazava tsara, tsy mino aho fa ny votoaty nateraky ny AI dia tena mifanaraka amin'ny algorithm ratsy tarehy tsy azo atao mba handresy ny anabaviko amin'ny fivavahana. Shrimp Jesus Raha ny marina, AI has its productivity merits .





Na izany aza, tsy misy diso fa ny AI sy ny votoatin'ny bot dia nahazo toerana bebe kokoa noho ny taloha. Ny soaks Naneho fa 38% ny fifamoivoizana ao amin'ny aterineto dia niteraka bots. Androany, ireo isan-jato ireo dia akaiky kokoa amin'ny 50%. Na dia nisy fiovam-po aza araka ny loharanom-baovao, ny fifamoivoizana bot dia mivoatra.





Raha mandeha mihoatra ny ora vitsivitsy amin'ny aterineto isan-kerinandro ianao, dia tsy vaovao ho anao izany.

Ny aterineto maty dia mbola hitohy satria tena mahasoa.

Robot mpanaraka + fandraisana anjara = tombony

Tamin'ny volana Jona, 2022 X (izay fantatra teo aloha amin'ny anarana hoe Twitter) dia nanambara fa ny mpamorona dia afaka mahazo karama mifototra amin'ny dokam-barotra nalefa tao amin'ny valinteny.





Ny bots dia velona foana amin'ny X, manao ny zavatra rehetra avy amin'ny Ny famoahana ny fampahalalana diso Nandray anjara tamin'ny famoronana fantsona ho an'ny mombamomba OnlyFans. Fa ny fanentanana ara-bola toa naniraka ny fambolena fandraisam-bahiny ho amin'ny overdrive.





Ny mpamorona dia voatery mihoatra noho ny taloha mba hametraka votoaty tsindrio sy mampihomehy, ary mazava ho azy, mampiasa bots mba hamokarana ny isan'ny fandraisana anjara.

Ny fandikan-dalàna dia booming!

Ny antontan-taratasy momba ny fandikan-dalàna an-tserasera Manodidina ny $ 170 lavitrisa ho an'ny mpivarotra ho an'ny fandikan-dalàna amin'ny 2028. Amin'izao fotoana izao, mihoatra noho ny amin'ny fotoana rehetra, ny olona dia mampiasa bots mba handray anjara amin'ny dokam-barotra, handresy ny fandaniana dokam-barotra ho an'ny dokam-barotra, ary tombony avy amin'izany.





Izany dia tsy ny mahazatra kokoa, fa ny mahazatra kokoa ihany koa. ohatra, Ny Echo dia izay nampiasaina tamin'ny famokarana tranonkala haino aman-jery mihoatra ny 200 izay nanamafy mpamoaka an-tserasera lehibe toy ny BBC, NBC, ary ESPN.

Ny ezaka ambany, ny tombony avo dia ny formule

Ny vintana dia fa rehefa mieritreritra ny votoatin'ny AI ianao, dia mieritreritra ny ohatra mazava toy ny Will Smith dia nihinana spaghetti. Andriamanitra tia mpanome amim-pifaliana. Coca-Cola amin'ny alalan'ny AI Noely Ads .





Ny aterineto dia feno ireo karazana votoaty ireo, satria toa kely ny ezaka ary mora ny mamokatra.

Ny fototra dia ao amin'ny isan-karazany. Ny olona dia afaka mamorona am-polony ireo isan-kerinandro, mizara azy ireo an-tserasera, ary mahazo tombontsoa sy tombontsoa.





Olana iray antsoina hoe "Auto Verse" dia manodidina ny 50 horonan-tsary isaky ny horonan-tsary amin'ny fotoana nanoratra. Fa manao horonan-tsary 3 isan'andro izy ireo, ary ny mpamorona dia afaka manana an'arivony na an'arivony ireo horonan-tsary ireo.

Robots mamorona votoaty ho an'ny bots

Ny bots mamorona votoaty ho an'ny aterineto dia ampahany iray ihany amin'ny teoria; iray hafa dia ny hoe ny bots koa dia mandray ny votoaty.





Ankoatra ny tombony amin'ny fotoana fohy, misy ny drafitry ny fotoana maharitra eo amin'ny lalao. Maro amin'ireo pejy ireo dia manangona fifanarahana sy mahazo mpandray anjara amin'ny aterineto tena izy ireo, izay afaka mandray anjara amin'ny votoatin'izy ireo amin'ny lalana. Amin'ny fomba ratsy, ny bots dia mitondra fifanakalozan-kevitra maro an-tserasera, ary toa ho tonga miaraka amin'ny fiara.

Inona no ataontsika amin'ny aterineto maty?

Ny aterineto maty dia mety ho sarobidy ho an'ny antoko sasany ary tsy mety handeha any amin'ny toerana rehetra.

Efa hitantsika ny fepetra vitsivitsy ataon'ny sehatra, ny orinasa, ary ny olona mba hanesorana ny fiantraikany amin'ny votoaty diso. Ohatra, ny mpampiasa dia afaka mampiasa ny fampahalalana diso sy ny votoaty bot amin'ny fampiasana ny fanehoan-kevitra ao amin'ny vondrom-piarahamonina X. Mety tsy afaka mamorona Lamborghini avy amin'ny banana ianao.



Ankoatra izany, ny orinasa sasany dia manampy ny orinasa hafa hiarovana ny dokam-barotra amin'ny fandikan-teny.





Ny fiantraikan'ny masoandro hafa dia ny hoe ireo mpampiasa aterineto dia matahotra amin'ny fikarohana sy famoahana fomba vaovao mba hahafantarana sy hanakana ny votoatin'ny bot, toy ny this AI Image breakdown shared on r/all subreddit .





Ny AI dia hanatsara fotsiny, ary ny fahatsapana mahatsikaiky dia fa amin'ny farany dia afaka mamitaka ny olona rehetra.





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.