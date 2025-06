Мртви интернет је веома реалан и веома профитабилан

Мртва интернетска теорија је теорија завере која гласи: Већина садржаја који конзумирамо на мрежи стварају ботови, кроз координирани напор да контролишу све и смање људску интеракцију.





Да будем јасан, не верујем да је садржај генерисан АИ-ом заправо координиран злим алгоритмом у стилу Мисије Немогуће да превари мог ујака у обожавање. Хрвати Исуса У ствари, АИ има своје продуктивности заслуге .





Међутим, не може се порећи да су АИ и бот садржај стекли више тла него икада. SOAX Pokazalo se da je 38% saobraćaja na internetu generisalo botove.Danas su ti brojevi bliži 50%.Iako je bilo fluktuacija prema izvoru, bot saobraćaj je trend u usponu.





Ako provodite više od nekoliko sati na mreži nedeljno, ništa od toga nije novost za vas.

Мртви интернет ће вероватно наставити да расте јер је толико профитабилан.

Bot pratioci + angažovanje = profit

У јуну 2022. године, Кс (раније познат као Твиттер) је најавио да креатори могу бити плаћени на основу огласа који се испоручују у њиховим одговорима.





Ботови су увек живели на Кс, радећи све од Ширење дезинформација Da bi se stvorili kanali za OnlyFans profile, ali finansijski poticaji su izgledali kao da šalju poljoprivredu za angažovanje u preveliku gužvu.





Креатори су били више охрабрени него икада да објављују клик и бес-баитинг садржај, и наравно, користе ботове да пумпају своје бројеве ангажовања.

Ad prevara je u boomu!

Global ad fraud stats Procenjuje se da će marketeri izgubiti do 170 milijardi dolara od prevara 2028. godine.Sada više nego ikad, ljudi koriste robote da se bave oglašavanjem, zarade za oglašavanje za oglašivače i profitiraju od toga.





Не само да постаје све раскошније, већ и све софистицираније.Узмите, на пример, Synthetic Echo која је коришћена за генерисање преко 200 медијских сајтова који су се претварали у велике издаваче попут Би-Би-Си-а, НБЦ-а и ЕСПН-а.

Низак напор, висок профит је формула

Шансе су да када размишљате о садржају АИ, размишљате о очигледним примерима као што су Вил Смит једе спагете Исуса Христа, или Кока-Кола АИ-генерисани Божићни оглас .





Интернет је препун ових врста садржаја, јер се чини да су ниски напор и релативно лако генерисати.

Људи могу генерисати десетине ових сваког дана, дистрибуирати их на мрежи, и жетви ангажман и користи.





Још један пример овога су ИИ ИоуТубе канали који стварају исти видео изнова и изнова. Један канал под називом "Ауто Версе" у просеку има око 50 прегледа по видеу у време писања.Али они праве 3 видеа дневно, а креатор може имати десетине или стотине ових канала.

Ботс креирају садржај за ботове

Ботови који стварају садржај за интернет је само један део теорије; још један је да ботови такође конзумирају садржај.





Поред краткорочне добитке профита, постоји дугорочна стратегија у игри. Многе од ових страница рацк ангажовања и добити вожње правих интернет следбеника, који се онда могу ангажовати са својим лажним садржајем на путу.

Šta da radimo sa mrtvim internetom?

Мртви интернет може бити профитабилан за одређене странке и вероватно неће ићи нигде.

Видели смо неке мере које су предузеле платформе, предузећа и појединци како би се уклонио утицај лажних садржаја.На пример, корисници могу означити дезинформације и бот садржај користећи X-ове белешке заједнице.



Takođe, neki preduzeća pomažu drugim preduzećima da zaštite svoje oglase od prevare klikom.





Још један зрак сунца је да су корисници Интернета веома страствени у проналажењу и дељењу нових начина за идентификацију и избегавање бот садржаја, као што су this AI Image breakdown shared on r/all subreddit .





AI će se samo poboljšati, a pesimističan pogled je da će na kraju moći da prevari svakoga.





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.