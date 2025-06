Mrtvi internet je vrlo stvaran i vrlo profitabilan

Teorija mrtvog interneta je teorija zavere koja kaže: Većina sadržaja koji konzumiramo na mreži stvaraju roboti, kroz koordinirani napor da kontroliraju svakoga i smanje ljudsku interakciju.





Da budem jasan, ne vjerujem da je sadržaj generisan AI-om zapravo koordiniran zlonamernim algoritmom u stilu Misije nemoguće da prevari mog ujaka u obožavanje. Shrimp Isus U stvari, AI has its productivity merits .





Međutim, ne može se poricati da su AI i bot sadržaj stekli više terena nego ikad. Soja Pokazalo se da je 38% saobraćaja na internetu generisalo botove.Danas su ti brojevi bliži 50%.Iako su, prema izvoru, došlo do fluktuacija, bot saobraćaj raste.





Ako provodite više od nekoliko sati na mreži nedeljno, ništa od toga nije novost za vas.

Mrtvi internet će vjerojatno nastaviti da raste jer je tako lukav.

Bot pratioci + angažman = profit

U junu 2022. godine X (bivši poznati kao Twitter) objavio je da kreatori mogu biti plaćeni na osnovu oglasa prikazanih u njihovim odgovorima.To se kasnije promijenilo u oktobru 2024, tako da su kreatori plaćeni na osnovu odgovora na njihov sadržaj.





Botovi su oduvijek živjeli na X-u, čineći sve od spreading misinformation za stvaranje kanala za OnlyFans profile. ali financijski poticaji su izgledali kao da šalju angažovanje poljoprivrede u overdrive.





Kreatori su bili poticajniji nego ikad da objavljuju klikove i besne sadržaje, i naravno, koriste robote da pumpe svoje brojeve angažmana.

Ad prevara je booming!

Statistika globalne prijevare Procjenjuje se da će marketeri izgubiti do 170 milijardi dolara od prijevare 2028. godine.Sada više nego ikad, ljudi koriste robote za angažovanje s oglasima, raspolaganje oglasnim troškovima za oglašivače i profit od toga.





Ne samo da postaje sve rasprostranjeniji, već postaje sve sofisticiraniji. Sintetički Echo koji je korišćen za stvaranje više od 200 medijskih sajtova koji su se pretvarali da su veliki izdavači kao što su BBC, NBC i ESPN.

Nizak napor, visok dobitak je formula

Šanse su da kada razmišljate o AI sadržaju, razmišljate o očiglednim primjerima kao što su Will Smith jede špagete Shrimp Isus, ili Božićni oglas Coca-Cole .





Internet je pun ovih vrsta sadržaja, jer se čini da su mali napor i relativno lako generirati.

Ljudi mogu generisati desetine ovih svakog dana, širiti ih na mreži, i žetvu angažman i koristi.





Još jedan primer toga su AI YouTube kanali koji stvaraju isti video iznova i iznova. Jedan kanal pod nazivom "Auto Verse" prosječno ima oko 50 pregleda po videu u trenutku pisanja. Ali oni stvaraju 3 videa dnevno, a kreator može imati desetke ili stotine tih kanala.

Botovi stvaraju sadržaj za botove

Botovi koji stvaraju sadržaj za internet je samo jedan deo teorije; drugi je da botovi takođe konzumiraju sadržaj.





Pored kratkoročne zarade, postoji dugoročna strategija u igri. Mnoge od ovih stranica rack angažman i dobiti vozače pravih internet pratioci, koji se zatim mogu uključiti sa svojim lažnim sadržajem na putu. Na zlonamjeran način, roboti voze mnoge online razgovore, a mi samo izgleda da smo zajedno za vožnju.

Šta učiniti sa mrtvim internetom?

Mrtvi internet može biti lukav za određene strane i vjerojatno neće ići nigde.

Vidjeli smo neke mjere koje su poduzele platforme, kompanije i pojedinci kako bi obrisali utjecaj lažnog sadržaja. Na primjer, korisnici mogu označiti dezinformacije i bot sadržaj koristeći X-ove beleške zajednice.



Osim toga, neke kompanije pomažu drugim kompanijama da zaštite svoje oglase od prijevare klikom.





Još jedan zrak sunca je da su korisnici Interneta veoma strastveni oko pronalaženja i deljenja novih načina za identifikaciju i izbjegavanje sadržaja botova, kao što su this AI Image breakdown shared on r/all subreddit .





AI će samo postati bolji, a pesimističan pogled je da će na kraju moći da prevari svakoga.





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.