Det døde internet er meget reelt og meget rentabelt

Den døde internetteori er en konspirationsteori, der lyder: Det meste af det indhold, vi forbruger online, er skabt af bots, gennem en koordineret indsats for at kontrollere alle og reducere menneskelig interaktion.





For at være klar, tror jeg ikke, at AI-genereret indhold faktisk koordineres af en ondsindet Mission Impossible-stil algoritme for at narre min onkel til at tilbede. Shrimp Jesus Faktisk er AI har sin produktivitet fortjeneste .





Men der er ingen benægtelse for, at AI og botindhold har fået mere jord end nogensinde før. SOAX viste, at 38% af trafikken på internettet blev genereret af bots.I dag er disse tal tættere på 50%.Selv om der har været udsving ifølge kilden, er bot-trafikken på vej opad.





Hvis du bruger mere end et par timer online om ugen, er intet af dette nyt for dig.

Det døde internet vil sandsynligvis fortsætte med at vokse, fordi det er så lukrativt.

Bot følgere + engagement = fortjeneste

I juni 2022 X (tidligere kendt som Twitter) meddelte, at skabere kunne få betalt baseret på annoncer, der blev sendt i deres svar.





Robotter har altid levet på X, gør alt fra spreading misinformation at skabe funnels for OnlyFans profiler. men de finansielle incitamenter syntes at sende engagement landbrug i overdrive.





Skaberne blev mere opmuntret end nogensinde før til at poste klik og rage-baiting indhold, og selvfølgelig bruge bots til at pumpe deres engagement tal.

Ad svindel er i boom!

Global ad fraud stats Det anslås, at markedsførere vil tabe op til $ 170 milliarder på svindel i 2028. nu mere end nogensinde, folk bruger bots til at engagere sig med annoncer, rack op reklameudgifter for annoncører, og profit fra det.





Det er ikke kun at blive mere rampant, men også at blive mere og mere sofistikeret. Syntetisk Echo som blev brugt til at generere over 200 mediewebsteder, der fremstillede store navneudgivere som BBC, NBC og ESPN.

Lav indsats, høj gevinst er formlen

Chancerne er, at når du tænker på AI-indhold, tænker du på blatante eksempler som Will Smith spiser spaghetti Shrimp Jesus, eller Coca-Cola’s AI-genererede juleannonce .





Internettet er fyldt med disse typer indhold, da de synes at være lav indsats og relativt nemme at generere.

Folk kan generere snesevis af disse hver dag, sprede dem online og høste engagement og fordele.





Et andet eksempel på dette er AI YouTube-kanaler, der skaber den samme video igen og igen. En kanal kaldet "Auto Verse" gennemsnit omkring 50 visninger pr. Video på tidspunktet for skrivning. Men de laver 3 videoer om dagen, og skaberen kunne have snesevis eller hundredvis af disse kanaler.

Robotter skaber indhold til bots

Bots, der skaber indhold til internettet, er kun en del af teorien; en anden er, at bots også forbruger indholdet.





Ud over den kortsigtede fortjeneste, er der en langsigtet strategi på spil. Mange af disse sider rack op engagementer og få drives af rigtige internet følgere, som derefter kan engagere sig med deres falske indhold ned ad vejen.

Hvad gør man med et dødt internet?

Et dødt internet kan være lukrativt for visse parter og er ikke sandsynligt at gå nogen steder.

Vi har set nogle foranstaltninger truffet af platforme, virksomheder og enkeltpersoner for at afværge indflydelsen af falsk indhold.For eksempel kan brugere flagge misinformation og bot-indhold ved hjælp af X's fællesskabsnoter.



Nogle virksomheder hjælper også andre virksomheder med at beskytte deres annoncer mod klikbedrageri.





En anden solstråle er, at internetbrugere er meget lidenskabelige over at finde og dele nye måder at identificere og undgå bot-indhold, såsom denne AI Image breakdown delt på r/all subreddit .





AI vil kun blive bedre, og en pessimistisk udsigt er, at det i sidste ende vil være i stand til at snyde alle.





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.