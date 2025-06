मृत इंटरनेट बहुत वास्तविक और बहुत लाभदायक है

मृत इंटरनेट सिद्धांत एक साजिश सिद्धांत है जो कहता है: अधिकांश सामग्री जो हम ऑनलाइन खपत करते हैं, बॉट द्वारा बनाई जाती है, हर किसी को नियंत्रित करने और मानव बातचीत को कम करने के समन्वय प्रयास के माध्यम से।





स्पष्ट होने के लिए, मुझे नहीं लगता कि एआई उत्पन्न सामग्री वास्तव में एक बुरी मिशन असंभव शैली एल्गोरिथ्म द्वारा समन्वय की जाती है जो मेरे चाचा को पूजा करने में धोखा देती है यीशु के कब्र वास्तव में, इसके उत्पादकता के फायदे हैं .





हालांकि, यह इनकार नहीं किया जा सकता है कि एआई और बॉट सामग्री पहले से कहीं अधिक जमीन हासिल कर चुकी है। सोएक्स यह साबित हुआ कि इंटरनेट पर ट्रैफ़िक के 38% को बॉट द्वारा उत्पन्न किया गया था. आज, ये आंकड़े 50 प्रतिशत के करीब हैं. हालांकि सूत्र के मुताबिक फ्लोटिंग हुई है, बॉट ट्रैफ़िक बढ़ रहा है.





यदि आप सप्ताह में कुछ घंटों से अधिक ऑनलाइन बिताते हैं, तो यह आपके लिए कोई खबर नहीं है. तो यहां कुछ और है जिसे आप नहीं जान सकते हैं:

मृत इंटरनेट शायद बढ़ना जारी रखेगा क्योंकि यह इतना लाभदायक है।

बॉट अनुयायियों + प्रतिबद्धता = लाभ

जून में, 2022 एक्स (पूर्व में ट्विटर के रूप में जाना जाता था) ने घोषणा की कि निर्माताओं को उनके जवाबों में दी गई विज्ञापनों के आधार पर भुगतान किया जा सकता है. यह बाद में अक्टूबर 2024 में बदल गया था, इसलिए निर्माताओं को केवल उनके सामग्री के जवाबों के आधार पर भुगतान किया गया था.





बॉट हमेशा एक्स पर रहते हैं, सब कुछ करते हैं spreading misinformation OnlyFans प्रोफ़ाइलों के लिए फाउंडल बनाने के लिए. लेकिन वित्तीय प्रोत्साहनों ने प्रतिबद्धता खेती को ओवरड्राइव में भेज दिया।





निर्माताओं को पहले से कहीं अधिक क्लिक करने और क्रोध-बाइंग सामग्री पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, और निश्चित रूप से, अपने भागीदारी नंबरों को पंप करने के लिए बॉट का उपयोग करते हैं।

धोखाधड़ी बमबारी कर रही है!

वैश्विक धोखाधड़ी के आंकड़े अनुमान है कि मार्केटर 2028 में धोखाधड़ी से $ 170 बिलियन तक खो देंगे। अब पहले से कहीं अधिक, लोग विज्ञापनों के साथ जुड़ने के लिए बॉट का उपयोग कर रहे हैं, विज्ञापनदाताओं के लिए विज्ञापन खर्च को रैक कर रहे हैं, और इससे लाभ उठा रहे हैं।





यह न केवल बढ़ता जा रहा है, बल्कि अधिक से अधिक परिष्कृत हो रहा है. उदाहरण के लिए, Synthetic Echo जिसका उपयोग 200 से अधिक मीडिया साइटों को उत्पन्न करने के लिए किया गया था जो BBC, NBC, और ESPN जैसे बड़े नाम के प्रकाशनकों की प्रतीक्षा करते थे।

कम प्रयास, उच्च लाभ यह सूत्र है

संभावनाएं हैं कि जब आप एआई सामग्री के बारे में सोचते हैं, तो आप उदाहरणों के बारे में सोचते हैं जैसे कि विल स्मिथ स्पैगेट खाते हैं ईसा मसीह, या Coca-Cola की क्रिसमस विज्ञापन .





इंटरनेट इन प्रकार के सामग्री से भरा है, क्योंकि वे कम प्रयास और अपेक्षाकृत आसानी से उत्पन्न होने लगते हैं।

लोग हर दिन इनमें से दर्जनों को उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें ऑनलाइन फैला सकते हैं, और प्रतिबद्धता और लाभ उठा सकते हैं।





इसका एक और उदाहरण एआई यूट्यूब चैनल हैं जो एक ही वीडियो को बार-बार बनाते हैं. एक चैनल जिसे "ऑटो वर्स" कहा जाता है, लेखन के समय प्रति वीडियो के बारे में 50 दृश्यों का औसत है. लेकिन वे प्रति दिन 3 वीडियो बनाते हैं, और निर्माता के पास इन चैनलों के दर्जनों या सैकड़ों हो सकते हैं. एक पर्याप्त बड़े पैमाने पर, लाभ बढ़ना शुरू कर देते हैं.

बॉट्स के लिए सामग्री बनाना

इंटरनेट के लिए सामग्री बनाने वाले बॉट केवल सिद्धांत का एक हिस्सा हैं; दूसरा यह है कि बॉट भी सामग्री का उपभोग करते हैं।





लंबी अवधि के लाभ के अलावा, एक लंबी अवधि की रणनीति है. इन पृष्ठों में से कई प्रतिबद्धताओं को रैक करते हैं और वास्तविक इंटरनेट अनुयायियों के ड्राइव प्राप्त करते हैं, जो फिर सड़क पर अपने नकली सामग्री के साथ जुड़ सकते हैं।

एक मृत इंटरनेट के साथ हम क्या करते हैं?

एक मृत इंटरनेट कुछ पार्टियों के लिए लाभदायक हो सकता है और कहीं भी जाने की संभावना नहीं है।

हमने प्लेटफार्मों, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा नकली सामग्री के प्रभाव को दूर करने के लिए किए गए कुछ उपायों को देखा है. उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता एक्स की सामुदायिक नोटों का उपयोग करके गलत जानकारी और बॉट सामग्री को चिह्नित कर सकते हैं. शायद आप सब के बाद बैनान से लैम्बॉर्जीनी नहीं बना सकते.



इसके अलावा, कुछ व्यवसाय अन्य व्यवसायों को क्लिक धोखाधड़ी से अपने विज्ञापनों की रक्षा करने में मदद करते हैं।





एक और सूरज की रोशनी यह है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता रोबोट सामग्री की पहचान और रोकने के नए तरीकों को खोजने और साझा करने के बारे में बहुत भावुक हैं, जैसे कि यह AI Image breakdown r/all subreddit पर साझा किया गया है .





एआई केवल बेहतर हो जाएगा, और एक निराशाजनक दृष्टिकोण यह है कि यह अंततः हर किसी को धोखा दे सकता है।





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.