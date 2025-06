Das Tote Internet ist sehr real und sehr profitabel

Die toten Internet-Theorie ist eine Verschwörungstheorie, die lautet: Die meisten Inhalte, die wir online konsumieren, werden von Bots erstellt, durch einen koordinierten Aufwand, um jeden zu kontrollieren und menschliche Interaktion zu reduzieren.





Um klar zu sein, glaube ich nicht, dass AI-generierte Inhalte tatsächlich durch einen bösen Mission Impossible-Stil-Algorithmus koordiniert werden, um meinen Onkel zu betrügen. Shrimp Jesus In der Tat, AI has its productivity merits .





Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass AI und Bot-Inhalte mehr Boden gewonnen haben als je zuvor. Sox Heute sind diese Zahlen näher an 50%. Obwohl es nach Angaben der Quelle Schwankungen gab, ist der Bot-Traffic aufwärts.





Wenn Sie mehr als ein paar Stunden pro Woche online verbringen, ist nichts davon neu für Sie.

Das tote Internet wird wahrscheinlich weiter wachsen, weil es so lukrativ ist.

Bot-Follower + Engagement = Gewinn

Im Juni 2022 X (früher bekannt als Twitter) kündigte an, dass Schöpfer basierend auf Anzeigen in ihren Antworten bezahlt werden könnten.





Bots haben immer auf X gelebt, alles von spreading misinformation zu schaffen Funnels für OnlyFans-Profile. aber die finanziellen Anreize schienen Engagement-Landwirtschaft in Überdrive zu schicken.





Die Schöpfer wurden mehr als je zuvor ermutigt, Klicks und Wut-Beating-Inhalte zu posten, und natürlich verwenden sie Bots, um ihre Engagementsnummern zu pumpen.

Ad-Betrug ist im Boom!

Global Ad Fraud Statistiken Es wird geschätzt, dass Vermarkter im Jahr 2028 bis zu 170 Milliarden US-Dollar an Betrug verlieren werden.Nun verwenden Menschen mehr denn je Bots, um sich mit Werbung zu beschäftigen, Werbekosten für Werbetreibende zu sammeln und davon zu profitieren.





Es wird nicht nur immer raffinierter, sondern auch immer raffinierter. Synthetisches Echo die verwendet wurde, um über 200 Medienseiten zu generieren, die große Namen wie BBC, NBC und ESPN darstellten.

Niedrige Anstrengung, hoher Gewinn ist die Formel

Die Chancen sind, dass Sie, wenn Sie an AI-Inhalte denken, an blatante Beispiele wie Will Smith isst Spaghetti Shrimp Jesus, oder Coca-Colas KI-generierte Weihnachtsanzeige .





Das Internet ist voller dieser Arten von Inhalten, da sie wenig Anstrengung und relativ einfach zu generieren scheinen.

Die Menschen können jeden Tag Dutzende davon generieren, sie online verbreiten und das Engagement und die Vorteile ernten.





Ein weiteres Beispiel dafür sind AI-YouTube-Kanäle, die das gleiche Video immer wieder erstellen.Ein Kanal namens "Auto Verse" durchschnittlich etwa 50 Ansichten pro Video zum Zeitpunkt des Schreibens.Aber sie machen 3 Videos pro Tag, und der Schöpfer könnte Dutzende oder Hunderte dieser Kanäle haben.

Bots erstellen Inhalte für Bots

Bots, die Inhalte für das Internet erstellen, sind nur ein Teil der Theorie; ein anderer ist, dass Bots auch Inhalte konsumieren.





Neben dem kurzfristigen Gewinn gibt es eine langfristige Strategie im Spiel. Viele dieser Seiten sammeln Engagements und gewinnen Fahrten von echten Internet-Follower, die sich dann mit ihren gefälschten Inhalten auf der Straße engagieren können.

Was tun mit einem toten Internet?

Ein totes Internet kann für bestimmte Parteien lukrativ sein und wird wahrscheinlich nirgendwo gehen.

Wir haben einige Maßnahmen gesehen, die von Plattformen, Unternehmen und Einzelpersonen ergriffen wurden, um den Einfluss gefälschter Inhalte zu verhindern. Zum Beispiel können Benutzer Fehlinformationen und Bot-Inhalte mit X-Community-Noten markieren.



Darüber hinaus helfen einige Unternehmen anderen Unternehmen, ihre Anzeigen vor Klickbetrug zu schützen.





Ein weiterer Sonnenstrahl ist, dass Internetnutzer sehr leidenschaftlich sind, neue Wege zu finden und zu teilen, um Bot-Inhalte zu identifizieren und zu vermeiden, wie z.B. this AI Image breakdown shared on r/all subreddit .





AI wird nur besser, und eine pessimistische Aussicht ist, dass es schließlich in der Lage sein wird, jeden zu täuschen.





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.