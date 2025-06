I-Dead Internet I-Very Real and Very Profitable

I-dead internet theory kuyinto i-conspiracy theory ebizwa ngokuthi: Iningi le-content etholakalayo ku-online ikhiqizwa ngu-bots, ngokusebenzisa isixazululo se-coordinate yokulawula bonke futhi ukunciphisa ukuxhumana kwamanani. Uyakwazi ukhangela kuleli le-theory, ngoba, ngezindlela eziningi, iyatholakala.





Ukuze kubalulekile, ngingathanda ukuthi inthanethi eyenziwe nge-AI ikakhulukazi ilawulwa yi-Mission Impossible-style algorithm yokucindezela u-uncle yami ekubunjweni Shrimp Jesus Ngokuba, AI has its productivity merits .





Nangona kunjalo, akugqiba ukuthi I-AI kanye ne-bot yengxenyana kakhulu kunazo zonke. Ngo-2016, idatha kusuka ku-Imunify. SOAX Ukubonisa ukuthi i-38% ye-traffic ku-internet iye yenzelwe yi-bots. Namhlanje, lezi zibonakalo zihlanganisa ku-50%. Nakuba kukhona izinguquko ngokuvumelana nesilinganiso, i-bot traffic ihamba phezulu.





Uma uthatha amahora angaphezu kwezinye amahora online ngeviki, akukho lokhu kuyizindaba kuwe. Ngakho-ke, lapha kukhona ezinye into ukuthi ungazi:

I-Internet ebomvu iyakwazi ukuvela ngenxa yokuthengisa kakhulu.

I-Bot Followers + I-engagement = I-Profit

Ngo-June, i 2022 X (eyaziwa nangokuthi i-Twitter) yasungulwa ukuthi abacwaningi angatholakale ngokuvumelana nezinkcukacha ezisekelwe emibuzo yabo. Lokhu kubhalwe ngomhla ngo-October 2024, ukuze abacwaningi bayatholakale ngokuvumelana nezinkcukacha zayo kuphela.





I-Bots yaziwa njalo ku-X, ukwenza yonke into kusuka ku- Ukukhishwa kwebhizinisi Ukwenza i-funnels ye-OnlyFans profile. Kodwa ama-incentive zezimali zibonisa ukuhambisa ukuhambisa ku-overdrive.





Umbhali wabanjwa kakhulu kunoma ukubhuka futhi ukubhuka-baiting impahla, futhi ngokuvamile, usebenzisa ama-bots ukubhuka ama-number yayo. Kuyinto cishe imali mahhala.

I-Ad Fraud Is A Boom!

I-Global Ad Fraud Statistics Ukubuyekezwa ukuthi abathengisi be-marketers uzama ku-$170 billion ku-fraud ngo-2028. Ngaphezu kwalokho, abantu abasebenzisa ama-bots ukuthatha ama-advertisements, ukubuyekeza izindleko ze-advertisers, kanye nokuthengisa.





It is not only getting more rampant, but also becoming more and more sophisticated. Thola, isibonelo, I-Echo ye-Synthetic Ukusetyenziswa kwebhizinisi ezingaphezu kuka-200 ama-media sites ezihlangene ama-publishers amabili ezifana ne-BBC, i-NBC, ne-ESPN.

Ukusebenza okunciphisa, ukufinyelela okuphakeme kuyinto formula

Izinzuzo zihlanganisa ukuthi uma ucwaningo i-inthanethi ye-AI, uzothola izibonelo ezivamile ezifana: Will Smith ukutya i-spaghetti Shrimp Jesus, noma I-Coca-Cola ye-AI-generated Christmas Ad .





I-Internet iqukethe nge-types ezivamile ze-content, njengokuthi zihlanganisa ezingenalutho futhi kulula kakhulu ukuvelisa.

Izixhobo zihlanganisa izibalo. Abantu angakwazi ukukhiqiza izigidi zayo ngosuku zonke, ukuxazulula online, futhi ukujabulela ukuxhaswa kanye nezinzuzo.





Enye isibonelo ye-AI i-YouTube amahlathi eyenza ividiyo efanayo ngokuvamile. I-channel eyodwa ebizwa ngokuthi i-“Auto Verse” isithonjana cishe amavidiyo angama-50 ngevidiyo ngexesha lokushicilela. Kodwa zihlanganisa amavidiyo angu-3 ngosuku, futhi umbhali angase abe amayunithi amabili noma amayunithi amayunithi. Ngezinga elikhulu kakhulu, izinzuzo ziye asebenzise.

I-Bots Yenza I-Content ye-Bots

I-bots ekukhiqizeni impendulo ye-internet iyona ingxenye eyodwa ye-theory; enye iyona i-bots ukuthatha impendulo. Futhi indoda, lokhu kuyinto enhle kakhulu kunoma, ngenxa ye-comment bots.





Ngaphandle kokuphumelela kokuphumelela kwe-short-term, kukhona isakhiwo se-long-term ku-play. Izindawo eziningi zezi zihlanganisa izivakashi kanye nokufumana izivakashi ze-intanethi ezinhle, okuyinto zingathola nge-content yayo ebuthakathaka emzimbeni. Ngokuvamile, ama-bots zihlanganisa izivakashi ezininzi ku-intanethi, futhi sikhona nje ukuxhaswa.

Yini usebenza nge-internet ebomvu?

I-internet ebomvu ingaba ikhululekile kumazwe amaningi futhi akuyona engatholakali. Ngakho, yini siyenza?

Thola izindlela ezithile ezisebenziswayo kumazwe, i-business, ne-individual ukuxazulula umphumela we-fake content. Ngokwesibonelo, abasebenzisi angakwazi ukuxazulula i-desinformation ne-bot content usebenzisa ama-notes e-community ye-X. Mhlawumbe ungenza ukwenza i-Lamborghini kusuka ku-banana.



Ngaphezu kwalokho, ezinye amakhasimende asize ezinye amakhasimende ukhusele ama-advertisements zabo kusuka ku-click fraud.





Okunye umlilo we-sunshine iyona abasebenzisi we-Internet abanamathela kakhulu ukufuna kanye nokudlala izindlela ezintsha ukuhlola nokuvimbela izinto ze-bot, njll. this AI Ukukhishwa kwe-Image ifakwe ku-r/all subreddit .





I-AI kuya kubaluleke kuphela, futhi ingcindezi obuthambile kuyinto ukuthi ngempumelelo uzothola wonke umuntu.





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.