Internet chết là rất thực và rất có lợi

Lý thuyết Internet chết là một lý thuyết âm mưu: Hầu hết nội dung chúng ta tiêu thụ trực tuyến được tạo ra bởi robot, thông qua một nỗ lực phối hợp để kiểm soát mọi người và giảm sự tương tác của con người.





Để rõ ràng, tôi không tin rằng nội dung được tạo ra bởi AI thực sự được phối hợp bởi một thuật toán kiểu Mission Impossible nguy hiểm để lừa gạt chú tôi thờ phượng. Shrimp Chúa Giêsu Trên thực tế, AI có giá trị năng suất của nó .





Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng AI và nội dung bot đã đạt được nhiều nền tảng hơn bao giờ hết. SOAX 38% lưu lượng truy cập trên internet được tạo ra bởi bot.Hiện nay, những con số đó gần hơn đến 50%.Mặc dù đã có những biến động theo nguồn tin, lưu lượng bot đang tăng lên.





Nếu bạn dành nhiều hơn một vài giờ trực tuyến mỗi tuần, không có gì trong số này là tin tức cho bạn.

Internet chết có thể sẽ tiếp tục phát triển vì nó rất sinh lợi.

Robot followers + engagement = lợi nhuận

Vào tháng 6, 2022 X (trước đây được gọi là Twitter) thông báo rằng các nhà sáng tạo có thể được trả tiền dựa trên quảng cáo được cung cấp trong các câu trả lời của họ.





Robot luôn sống trên X, làm mọi thứ từ spreading misinformation để tạo ra các đường hầm cho các hồ sơ OnlyFans. nhưng các ưu đãi tài chính dường như gửi nông nghiệp tham gia vào quá tải.





Các nhà sáng tạo được khuyến khích nhiều hơn bao giờ hết để đăng nội dung nhấp chuột và giận dữ, và tất nhiên, sử dụng bot để bơm số lần hẹn hò của họ.

Lừa đảo đang bùng nổ!

Global ad fraud statistics (Thống kê gian lận toàn cầu) Các nhà tiếp thị ước tính sẽ mất tới 170 tỷ USD do gian lận vào năm 2028.Bây giờ nhiều hơn bao giờ hết, mọi người đang sử dụng bot để tham gia với quảng cáo, tăng chi tiêu quảng cáo cho các nhà quảng cáo, và lợi nhuận từ nó.





Nó không chỉ trở nên phức tạp hơn, mà còn ngày càng trở nên tinh vi hơn. Synthetic Echo được sử dụng để tạo ra hơn 200 trang web truyền thông giả vờ các nhà xuất bản lớn như BBC, NBC và ESPN.

Nỗ lực thấp, lợi nhuận cao là công thức

Rất có thể là khi bạn nghĩ về nội dung AI, bạn nghĩ về các ví dụ rõ ràng như Will Smith ăn spaghetti Shrimp Jesus, hoặc Coca-Cola’s AI-generated Christmas Ad .





Internet có đầy đủ các loại nội dung này, vì chúng dường như ít nỗ lực và tương đối dễ tạo ra.

Mọi người có thể tạo ra hàng chục trong số này mỗi ngày, lan truyền chúng trực tuyến, và gặt hái sự tham gia và lợi ích.





Một ví dụ khác về điều này là các kênh YouTube AI tạo ra cùng một video nhiều lần. Một kênh được gọi là "Auto Verse" trung bình khoảng 50 lượt xem mỗi video tại thời điểm viết. Nhưng họ làm 3 video mỗi ngày, và người sáng tạo có thể có hàng chục hoặc hàng trăm kênh này.

Robot tạo nội dung cho robot

Các bot tạo nội dung cho internet chỉ là một phần của lý thuyết; một phần khác là các bot cũng tiêu thụ nội dung.





Ngoài lợi nhuận ngắn hạn, có một chiến lược dài hạn trong trò chơi. Nhiều trang web này xếp hàng các cam kết và kiếm được những người theo dõi Internet thực sự, những người sau đó có thể tham gia với nội dung giả mạo của họ trên đường.

Làm gì với Internet chết?

Một Internet chết có thể có lợi nhuận cho một số bên nhất định và không có khả năng đi đâu cả.

Chúng tôi đã thấy một số biện pháp được thực hiện bởi các nền tảng, doanh nghiệp và cá nhân để ngăn chặn ảnh hưởng của nội dung giả mạo. Ví dụ, người dùng có thể đánh dấu thông tin sai lệch và nội dung bot bằng cách sử dụng ghi chú cộng đồng của X. Có lẽ bạn không thể làm Lamborghini ra khỏi chuối sau khi tất cả.



Ngoài ra, một số doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp khác bảo vệ quảng cáo của họ khỏi lừa đảo nhấp chuột.





Một tia nắng khác là người dùng Internet rất đam mê tìm kiếm và chia sẻ các cách mới để xác định và tránh nội dung bot, chẳng hạn như: this AI Image breakdown chia sẻ trên r/all subreddit .





AI sẽ chỉ trở nên tốt hơn, và một triển vọng bi quan là cuối cùng nó sẽ có thể lừa dối mọi người.





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.