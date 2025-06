死んだインターネットは非常に現実的で非常に収益的です

死んだインターネット理論は、私たちがオンラインで消費するコンテンツのほとんどは、すべての人をコントロールし、人間の相互作用を減らすための調整された努力を通じて、ボットによって作成されています。





はっきり言って、AIが生み出すコンテンツは、私の叔父を崇拝に騙すために、恐ろしいミッション・インポッシブル・スタイルのアルゴリズムによって実際に調整されているとは思わない。 イエス・シュリップ 実は、 AIはその生産性の価値を持っています。 .





しかし、AIとボットコンテンツがこれまで以上に地盤を獲得したことは否定できない。 ソックス インターネット上のトラフィックの38%がボットによって生成されたことを示した今日、これらの数字は50%に近いが、情報源によると波動があったにもかかわらず、ボットトラフィックは上昇傾向にある。





あなたが週に数時間以上オンラインを費やしている場合は、これらのことはあなたにとってニュースではありません。

死んだインターネットは、おそらくそれほど儲かるため、成長し続けるでしょう。

ボットフォロワー + コミットメント = 利益

2022 X(以前はTwitterとして知られていた)の6月に、クリエイターは回答に掲載された広告に基づいて報酬を受けることができることを発表しました。





ボットは常にXに生きており、すべてを 虚偽情報の拡散 OnlyFansのプロフィールのためのトンネルを作成することにしましたが、財政的な奨励金は、コミットメント農業を過剰に動かすように見えました。





クリエイターはこれまで以上にクリックし、怒り狂わせるコンテンツを投稿することを奨励され、もちろん、ボットを使用して彼らの契約番号をポンプする。

詐欺がブーム!

グローバル詐欺統計 マーケターは2028年に詐欺で最大170億ドルを失うと推定しています。今、人々はこれまで以上に、ボットを使用して広告に取り組んで、広告主の広告支出を増やし、それから利益を得ています。





どんどん進化するだけでなく、どんどん進化しつつありますように、例えば、 Synthetic Echoについて 200以上のメディアサイトを生成するために使用され、BBC、NBC、ESPNなどの大手出版社を描いた。

Low effort, high gain is the formula. 低労力、高収益は公式です。

確率は、AIコンテンツを考えるとき、あなたは明らかな例を思い浮かべます。 ウィル・スミスがスパゲッティを食べる イエス・キリスト、または コカ・コーラのクリスマス広告 .





インターネットはこれらの種類のコンテンツでいっぱいですが、それらは低労力で比較的生成しやすいように見えます。

人々は毎日これらの数十を生成し、それをオンラインで拡散し、コミットメントと利益を収穫することができます。





もう一つの例は、AIのYouTubeチャンネルで、同じビデオを繰り返し作成します。「Auto Verse」と呼ばれる1つのチャンネルは、書く時点でビデオあたり平均50ビューです。しかし、彼らは1日に3つのビデオを作成し、作成者はこれらのチャンネルを数十または数百を持っているかもしれません。

ボットのためのコンテンツを作成

インターネットのためのコンテンツを作成するボットは、理論の一部にすぎないが、もう一つは、ボットもコンテンツを消費しているということだ。





短期的な利益の獲得に加えて、長期的な戦略があります。これらのページの多くは、コミットメントを積み重ね、実際のインターネットフォロワーのドライブを獲得し、その後路上で偽のコンテンツと関わることができます。

死んだインターネットをどうするか。

死んだインターネットは特定のパーティーにとって有益であり、どこにも行かない可能性があります。

私たちは、プラットフォーム、企業、個人によって、偽コンテンツの影響を防ぐために取られた措置をいくつか見てきました. たとえば、ユーザーは、Xのコミュニティノートを使用して誤った情報やボットコンテンツを標識することができます. たぶん、あなたはバナナからランボルギニーを作ることはできません.



また、いくつかの企業は、他の企業がクリック詐欺から広告を保護するのに役立ちます。





もう一つの日差しは、インターネットユーザーがボットコンテンツを特定し、回避する新しい方法を見つけて共有することに非常に情熱を持っていることです。 this AI Image breakdown shared on r/all subreddit .





AIは改善するのみで、悲観的な見通しは、最終的に誰もを騙すことができるということです。





But for now, I’ll remember the same advice I give my uncle about Facebook: Don’t believe everything you see online.