Netflix Eyes Warner Bros. Discovery בהסכם רכישה פוטנציאלי

Netflix, Inc. שכרה את בנק ההשקעות Moelis & Co. כדי לחקור רכישה פוטנציאלית של Warner Bros. Discovery, Inc. סטודיו ותפעול שידור, וקיבל גישה לחדר נתונים המכיל פרטים פיננסיים. REUTERS שליטה על אולפני הסרטים והטלוויזיה של וורנר ברוס יספקו לנטפליקס גישה לסדרות גדולות כמו הארי פוטר ו-DC Comics, יחד עם סלט הדרמה הפרמיום של HBO ואת עמוד השדרה שלו. מנהל התוכן של נטפליקס, טד סראנדוס, אמר בעבר שהחברה נשארת "יצרן יותר מאשר קונה", אך מעריכה רכישות שמגדילות באופן משמעותי את הצעות הבידור שלה, תוך ביטול מפורש של עניין ברשתות כבלים עתיקות כגון CNN, TNT ו- Food Network. וורנר ברוס דיסקברי, בינתיים, אישר כי הוא שוקל אפשרויות, החל מחלוקת של עסקי האולפן שלה וסטרימינג זרוע מחלקת רשתות כבלים שלה למכירה מלאה או חלקית לאחר קבלת גישות רכישה לא מבוקשות.