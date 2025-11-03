Netflix Eyes Warner Bros. Discovery en un posible acuerdo de adquisición de Mega

El gigante de streaming Netflix, Inc. ha contratado al banco de inversión Moelis & Co. para explorar una posible adquisición de las operaciones de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery, Inc., y se le ha concedido acceso a una sala de datos que contiene detalles financieros. REUTERS El control de los estudios de cine y televisión de Warner Bros. daría a Netflix acceso a grandes franquicias como Harry Potter y DC Comics, junto con la serie de drama premium de HBO y su columna vertebral de streaming. El director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, dijo anteriormente que la compañía sigue siendo "más constructores que compradores", pero evalúa las adquisiciones que aumentan significativamente sus ofertas de entretenimiento, excluyendo explícitamente el interés en redes de cable como CNN, TNT y Food Network. Mientras tanto, Warner Bros. Discovery ha confirmado que está considerando opciones, que van desde una división de su negocio de estudios y streaming de su división de redes de cable hasta una venta total o parcial después de recibir enfoques de adquisición no solicitados.