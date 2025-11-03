Netflix Eyes Warner Bros. Discovery in Potential Mega Acquisition Deal

I-Streaming giant ye-Netflix, i-Inc. iye yenza i-investment bank Moelis & Co. ukuhlola i-acquisition ye-Warner Bros. Discovery, i-Studio kunye ne-streaming operations, kwaye iye yenzelwe ukufikelela kwi-datroom ebandakanya iinkcukacha zentengiso. Ukucinga I-Control of Warner Bros.’ i-movie kunye ne-TV Studios iya kukunika i-Netflix ukufikelela kwiifransi ezininzi ezifana neHarry Potter kunye ne-DC Comics, kunye ne-HBO's premium drama slate kunye ne-streaming backbone. U-Netflix Chief Content Officer, uTed Sarandos wabhala ngexesha elidlulileyo ukuba i-network ibekwe "ngaphezulu kweengcali kunokuba nabathengisi" kodwa ibekwe iingcali ezininzi ezininzi ezincinciphisa iinkonzo zayo zokusetyenziswa kwimidlalo, ngelixa ngokukhawuleza iinkonzo kwiinkonzo ze-cable ezidlulileyo ezifana ne-CNN, i-TNT kunye ne-Food Network. I-Warner Bros. Discovery, ngexesha elidlulileyo, ibonise ukuba ibonelela iindlela ezininzi, ezisuka kwi-division ye-studio kunye ne-streaming-arm ye-cable-networks ye-division yayo ukuya kwi-sales epheleleyo okanye i-party emva kokufumana iinkqubo ze-acquisition.