Netflix Eyes Warner Bros. Discovery in Potential Mega Acquisition

ストリーミング大手Netflixは、投資銀行Moelis & Co.に、ウォーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(Warner Bros. Discovery, Inc.)のスタジオおよびストリーミング事業の潜在的な買収を調査し、財務情報を含むデータルームへのアクセスを許可しました。 ロイター ウォーナー・ブラザーズの映画やテレビスタジオの制御は、ハリー・ポッターやDC・コミックスなどの主要なフランチャイズへのアクセスをNetflixに与え、HBOのプレミアムドラマスレットとストリーミングの背骨と共に。 Netflixのコンテンツ責任者Ted Sarandos氏は以前、同社は「購入者よりも建設者」であると述べたが、CNN、TNT、Food Networkなどの伝統的なケーブルネットワークへの関心を明示的に排除しながら、エンターテイメントオファーを有意義に高める買収を評価している。 ウォーナー・ブラザーズ・ディスカバリーは、スタジオ事業とケーブル・ネットワーク部門のストリーミング部門の分割から、要求されていないアプローチを受け取った後、完全または部分的な売却に至るまで、オプションを検討していることを確認した。