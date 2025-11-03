Netflix Eyes Warner Bros. Discovery në marrëveshjen e mundshme të mega-pranimit

Gjiganti i transmetimit Netflix, Inc. ka angazhuar bankën e investimeve Moelis & Co. për të eksploruar një blerje të mundshme të studiove dhe operacioneve të transmetimit të Warner Bros. Discovery, Inc., dhe është dhënë qasje në një dhomë të të dhënave që përmban detaje financiare. Reutër Kontrolli i studios së filmit dhe televizionit të Warner Bros. do t’i jepte Netflix-it qasje në franchises të mëdha si Harry Potter dhe DC Comics, së bashku me skeletin e dramës premium të HBO-së dhe shpinën e saj të transmetimit. Shefi i përmbajtjes së Netflix, Ted Sarandos, ka thënë më parë se kompania mbetet “më shumë ndërtuese se blerës”, por vlerëson blerjet që rrisin me kuptim ofertat e saj të argëtimit, duke përjashtuar shprehimisht interesin në rrjetet e vjetra kabllore si CNN, TNT dhe Food Network. Warner Bros. Discovery, ndërkohë, ka konfirmuar se po shqyrton opsione, duke filluar nga një ndarje e biznesit të studiove dhe streaming nga divizioni i saj i rrjeteve kabllore në një shitje të plotë ose të pjesshme pas marrjes së qasjeve të padëshiruara.