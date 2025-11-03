Netflix Eyes Warner Bros. Discovery în potențialul acord de achiziție Mega

Gigantul de streaming Netflix, Inc. a angajat banca de investiții Moelis & Co. pentru a explora o potențială achiziție a studioului și operațiunilor de streaming ale Warner Bros. Discovery, Inc., și a primit acces la o cameră de date care conține detalii financiare. REUTERS Controlul studiilor de film și televiziune Warner Bros. ar oferi Netflix acces la francize majore, cum ar fi Harry Potter și DC Comics, împreună cu drama premium a HBO și coloana vertebrală a streaming-ului. Directorul de conținut al Netflix, Ted Sarandos, a declarat anterior că compania rămâne "mai mulți constructori decât cumpărători", dar evaluează achizițiile care sporesc în mod semnificativ ofertele sale de divertisment, excluzând în mod explicit interesul pentru rețelele de cablu vechi, cum ar fi CNN, TNT și Food Network. Între timp, Warner Bros. Discovery a confirmat că ia în considerare opțiuni, variind de la o divizare a afacerii sale de studiouri și streaming de la divizia sa de rețele de cablu la o vânzare completă sau parțială după primirea unor abordări de preluare nesolicitate.