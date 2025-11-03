Netflix Eyes Warner Bros. Discovery trong thỏa thuận mua lại Mega tiềm năng

Netflix, Inc. đã thuê ngân hàng đầu tư Moelis & Co. để khám phá một sự mua lại tiềm năng của studio và hoạt động phát trực tuyến của Warner Bros. Discovery, Inc., và đã được cấp quyền truy cập vào một phòng dữ liệu chứa các chi tiết tài chính. Reuters Kiểm soát các studio phim và truyền hình của Warner Bros. sẽ cung cấp cho Netflix quyền truy cập vào các nhượng quyền lớn như Harry Potter và DC Comics, cùng với bộ phim truyền hình cao cấp của HBO và xương sống phát trực tuyến của nó. Giám đốc nội dung của Netflix, Ted Sarandos, trước đó đã tuyên bố rằng công ty vẫn là "những người xây dựng hơn là những người mua" nhưng đang đánh giá các giao dịch mua lại có ý nghĩa thúc đẩy các dịch vụ giải trí của mình trong khi loại trừ rõ ràng sự quan tâm đến các mạng cáp truyền thống như CNN, TNT và Food Network. Trong khi đó, Warner Bros. Discovery đã xác nhận rằng họ đang xem xét các lựa chọn, từ việc chia tách doanh nghiệp studio và phát trực tuyến từ bộ phận mạng cáp của mình cho đến việc bán hoàn toàn hoặc một phần sau khi nhận được các phương pháp tiếp cận không được yêu cầu.