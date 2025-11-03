Netflix Eyes Warner Bros. Discovery in Potential Mega Acquisition 거래

스트리밍 거인 Netflix, Inc.는 투자 은행 Moelis & Co.가 Warner Bros. Discovery, Inc.의 스튜디오 및 스트리밍 운영의 잠재적 인 인 인수를 탐구하고 금융 세부 사항을 포함하는 데이터 룸에 액세스 할 수있었습니다. 로이터 워너 브라더스의 영화 및 TV 스튜디오의 통제는 넷플릭스가 해리 포터와 DC 코믹스와 같은 주요 프랜차이즈에 액세스 할 수있게 할 것이며 HBO의 프리미엄 드라마 슬레이트와 스트리밍 척추도 제공 할 것입니다. 넷플릭스 콘텐츠 책임자 테드 사란도스 (Ted Sarandos)는 이전에이 회사가 "구매자보다 더 많은 건설자"라고 말했지만 CNN, TNT 및 Food Network와 같은 전통 케이블 네트워크에 대한 관심을 명시적으로 배제하면서 엔터테인먼트 제공을 의미있게 향상시키는 인수를 평가합니다. 한편 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery)는 스튜디오 사업과 케이블 네트워크 부서의 스트리밍 부서의 분열에서부터 원치 않는 인수 접근법을받은 후 전체 또는 부분 판매에 이르기까지 옵션을 고려하고 있다고 확인했다.