Netflix Eyes Warner Bros. Discovery dalam perjanjian pembelian Mega yang berpotensi

Raksasa streaming Netflix, Inc. telah menyewa bank pelaburan Moelis & Co. untuk mengkaji pembelian potensi studio dan operasi streaming Warner Bros. Discovery, Inc., dan telah diberi akses kepada bilik data yang mengandungi butiran kewangan. daripada Reuters Kawalan studio filem dan TV Warner Bros. akan memberi Netflix akses kepada franchise utama seperti Harry Potter dan DC Comics, bersama-sama dengan slate drama premium HBO dan tulang belakang streamingnya. Chief Content Officer Netflix, Ted Sarandos, sebelum ini telah menyatakan bahawa syarikat itu kekal "lebih pembina daripada pembeli" tetapi menilai pengambilalihan yang secara bermakna meningkatkan tawaran hiburan mereka sambil secara eksplisit mengecualikan minat dalam rangkaian kabel lama seperti CNN, TNT, dan Food Network. Warner Bros. Discovery, sementara itu, telah mengesahkan bahawa ia sedang mempertimbangkan pilihan-pilihan, mulai daripada pemecahan perniagaan studio dan streaming dari bahagian rangkaian kabel kepada jualan penuh atau sebahagian selepas menerima pendekatan pengambilalihan yang tidak diminta.