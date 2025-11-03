Netflix Eyes Warner Bros. Discovery u potencijalnom mega akviziciji

Streaming gigant Netflix, Inc. je angažovao investicijsku banku Moelis & Co. da istraži potencijalnu akviziciju Warner Bros. Discovery, Inc. studija i streaming operacija, i dobio je pristup podatkovnoj sobi koja sadrži finansijske detalje. Rojters Kontrola filmskih i televizijskih studija Warner Bros. omogućila bi Netflixu pristup velikim franšizama kao što su Harry Potter i DC Comics, zajedno s HBO-ovim premium dramskim slatom i njegovim streaming leđima. Netflix Chief Content Officer Ted Sarandos je ranije izjavio da kompanija ostaje "više graditelja nego kupaca", ali procjenjuje akvizicije koje značajno povećavaju svoje zabave, a eksplicitno isključuju interes za nasljedne kabelske mreže kao što su CNN, TNT i Food Network. Warner Bros. Discovery, u međuvremenu, potvrdio je da razmatra opcije, od podjele svog studijskog biznisa i streaming ram od svog odeljenja kablovskih mreža do potpune ili djelomične prodaje nakon što je primio neželjene pristupe preuzimanju.