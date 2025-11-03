Netflix ги гледа очите на Warner Bros. Discovery во потенцијална мега-договор

Гигантот за стриминг Netflix, Inc. го ангажира инвестициската банка Moelis & Co. за да истражи потенцијално купување на студиото и операциите за стриминг на Warner Bros. Discovery, Inc., и му е даден пристап до податоци со финансиски детали. Рејтер Контролата на филмските и телевизиските студија на Warner Bros. ќе им даде на Netflix пристап до големи франшизи како Хари Потер и DC Comics, заедно со премиум драмата на HBO и нејзиниот стриминг 'рбетот. Директорот за содржина на Netflix, Тед Сарандос, претходно изјави дека компанијата останува „повеќе градители отколку купувачи“, но оценува купувања кои значително ги зголемуваат своите забавни понуди, додека експлицитно го исклучува интересот за наследни кабелски мрежи како CNN, TNT и Food Network. Во меѓувреме, Warner Bros. Discovery потврди дека разгледува опции, кои се движат од поделба на својот студиски бизнис и стриминг рамо од нејзиниот кабелски мрежни оддел до целосна или делумна продажба по добивање на несакани пристапи за преземање.