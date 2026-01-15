Nova Història 103 lectures

El gust és el nou

by
byJack Mars@jackmars

Tech writer interested in technology, philosophy, and culture

2026/01/15
featured image - El gust és el nou
Jack Mars

About Author

Jack Mars HackerNoon profile picture
Jack Mars@jackmars

Tech writer interested in technology, philosophy, and culture

Read my storiesAbout @jackmars

COMENTARIS

avatar

Etiquetes penjant

machine-learning#artificial-intelligence#technology#philosophy#culture#agi#curation-in-the-age-of-ai#edge-in-the-ai-age#hackernoon-top-story

AQUEST ARTICLE VA SER PRESENTAT A

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories