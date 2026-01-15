El gust és el nou

Si heu estat escoltant el vostre influencer favorit, probablement heu sentit l'evangeli: "Taste" serà el major diferenciador de l'era de la IA. LLMs ara poden escriure, dibuixar i compondre amb un mínim d'impuls, però el que produeixen sovint se sent sense vida. En un món on tothom ha externalitzat el pensament i la producció a les màquines, aquells que prenen de nou els mitjans de producció i infusen gust real en el que fabriquen es destaquen. Però abans de poder parlar de conrear el gust, hem de comprendre què és realment. El gust (també anomenat "gust estètic") és la capacitat de jutjar el valor estètic d'un objecte. Es defineix per una sensibilitat augmentada a la bellesa, la forma, l'estructura i l'harmonia en les coses que veiem i en el món que ens envolta. El gust és profundament personal, influït per les percepcions individuals, els antecedents i les experiències, i no obstant això segueix sent universalment influent en l'experiència humana. La gent parla de "gust" com si fos un regal, un talent amb el qual algunes persones neixen. Però això no és completament correcte. El gust pot i sovint es cultiva a través de l'experiència, l'exposició a diferents mitjans i formes d'art, i l'esforç conscient. A mesura que l'experiència s'amplia, la seva capacitat de fer judicis estètics matisos es torna més refinada. Les persones que han vist més del món (música, art, escriptura, disseny, cinema, fins i tot codi) desenvolupen una biblioteca mental que els permet distingir el bé del dolent. En cap lloc això és més clar que en la música.Penseu en el Dr. Sortida del sampling Una obscura cançó de jazz de la dècada de 1960 de David McCallum. No tens "sort" en la brillantor com això - s'arriba a això escoltant àmpliament i sent obsessiu sobre el que escolta. Aquest tipus de gust prové d'una curiositat gairebé patològica sobre el so. Els més icònics El seu edge, El següent episodi. Aquest patró (exposició implacable seguida de recombinació) és universal. No hi ha gairebé cap idea o creació realment nova.Tot el que facis, estàs construint sobre el que va venir abans.Les persones que ho fan millor són aquelles que han absorbit les coses velles prou profundament per saber què prestar, què llençar i com remesclar-les en alguna cosa fresca. Tot és un remix El mateix principi s'aplica molt més enllà de la música.Els millors escriptors són gairebé sempre els lectors més voraciosos.Això és com poden explicar la bona prosa de la dolenta, sovint des dels primers principis en comptes d'un manual com També és així com aprenen què seleccionar i remixar de treballs anteriors.No pots estar sobre les espatlles de gegants si no has fet el treball per pujar-hi en primer lloc. Els elements de l'estil Els elements de l'estil De la mateixa manera, els millors cineastes són els cinefils primer. Pregunta'ls sobre les seves pel·lícules preferides, i veuràs el seu gust immediatament. Ells també En una altra línia de temps, alguns d'aquests directors podrien haver esdevingut crítics, atès com comprenen profundament el que fa que una pel·lícula funcioni i com veuen de prop els seus defectes i positius. Els va inspirar a convertir-se en directors Lloguer d'inspiració dels vells mestres El mateix cicle de retroalimentació d'exposició, reconeixement de patrons i refinament apareix fins i tot en l'esport. Més enllà del talent cru, Bryant va beneficiar-se d'anys de veure la cinta, notant patrons subtils a través d'èpoques i jugadors, i El seu avantatge va ser l'agudesa perceptual, perfeccionada a través d'anys d'estudi obsessiu, que va anar més enllà de la pura habilitat física.Això és el que li va permetre veure coses que altres jugadors van perdre i fer trets impossibles, dignes de destacar cada nit que va sortir a la pista. Tiroteig de Fadeaway barrejar aquestes influències en alguna cosa nova i única A través de cada domini, la història es repeteix: el gust és la capacitat de És menys sobre el geni i més sobre l’acumulació d’intuïcions que es combinen en instint i discerniment. Veure Per descomptat, hi ha una captura: desenvolupar aquest tipus de discerniment requereix resistència. a ningú no li agrada l'art mal fet, però per desenvolupar gustos, també has d'exposar-te a les coses dolentes. no pots saber què és bo sense contrastar-ho amb alguna altra cosa. La màquina infinita Hi ha un subtil malentès que degrada el discurs al voltant del gust en l'era de la IA: molts assumeixen "humà" = "gustós" i "AI" = "caminada". El seu gust és superior al de la persona mitjana, en gran part perquè ha estat exposat a molt més material. Reconeix l'estructura i l'estil millor que la majoria de la gent. més Aquest error cognitiu prové d’una falta de comprensió del que realment significa “lligar”. no vol dir “Made by AI”. Slop vol dir Slop és la sortida d'un procés dissenyat per ampliar la producció tot minimitzant la diferenciació. El menjar ràpid és inclinable perquè està dissenyat per al denominador comú més baix. Un menjar amb estrella Michelin no és, perquè reflecteix la intenció d'un xef, té varietat i implica risc creatiu. Això no està en la recepta. Slop És genèric. Una altra cosa La fatiga de la "caminada d'IA" se sent visceral perquè les sortides són tan similars i no diferenciades. Els humans desitgen varietat, per la qual cosa la vostra ment comença a rebel·lar-se després de veure mil sortides gairebé idèntiques. És com menjar la mateixa galeta cada dia fins que voleu llançar-la. Algunes persones són més sensibles a aquesta unitat i senten que el seu "sentit de l'espasa" es molesta quan s'exposa a la pujada produïda en massa. No hi ha dubte que consumiran feliçment la mateixa galeta per sempre. Obertura a l’experiència Hem estat fent art, música, literatura i disseny molt abans que apareguessin els LLMs. Allà on la repetició domina i la predictibilitat paga, la creativitat disminueix i la sortida de la pila segueix. Milers de persones van a la universitat per aprendre les regles per fer-ho.Els estudis d'acords, progressió, instrumentació, estructura -tot el necessari per produir alguna cosa que sona "agradable."Però aprendre els fonaments i escriure la seva pròpia cançó no significa automàticament que vostè té gust. produir alguna cosa oblidable. encara Si la teva cançó segueix una fórmula estricta i sona com qualsevol cosa que qualsevol altre hagués pogut escriure, és una inclinació no diferenciada. No té individualitat, no té presència, no té varietat. És el tipus de pista que pots tocar com a ambient de fons sense provocar emoció -acceptable si és la intenció, però sense vida en cas contrari. Podria apel·lar a les masses, però això és només perquè mai han après a apreciar res més. El mateix passa amb la pel·lícula.Considerem l'estereotip La pel·lícula de popcorn mitjana és lleugera, entretinguda i fórmula: la història és predictible (per exemple, bons triomfs sobre el mal), els personatges són predictibles i el diàleg és predictible. Pel·lícules de popcorn Pots notar quan la inclinació pervadeix el món real, també. Per il·lustrar, cada jugador de bàsquet aprèn els fonaments (dribbling, passar, disparar), però només els grans afegeixen el seu propi gust. Jordan tenia el seu saltador de mitjana gamma, Olajuwon tenia el seu tremolor del somni, Curry tenia el seu logotip tres, i Shaq tenia el seu potent dunk. Cada un d'aquests moviments va trencar el reglament i va donar al jugador una signatura. Aquesta signatura és el gust en el moviment -la cosa que separa les estrelles dels jugadors sonors però oblidables. Ningú mira la NBA per a "basquetbol fonamental"; mirem pel flair. A través de cada camp, el patró es repeteix. Pots seguir les regles i produir una sortida passable ... o pots marxar del templat i fer alguna cosa diferent. El gust és el que et permet empènyer fins als marges, trencar la forma i injectar la teva pròpia sensibilitat a la barreja. LLM pot inundar el món amb contingut tècnicament adequat, però només els gustosos -aquells disposats a patir a través de la pila, aprendre els seus límits, i després superar-los- produiran treball que realment mou la gent. Així que vols desenvolupar el gust Hi ha realment només dues maneres de tenir gust: (a) néixer amb ella, o (b) desenvolupar-la. (a) Contradiu tot el que hem dit fins ara sobre els orígens del gust? No realment. Algunes persones naixen realment amb una sensibilitat elevada, una capacitat innata de percebre la bellesa, la forma i l'estructura amb una claredat inusual. Els grans mestres de la música clàssica sovint van arribar al seu màxim més tard en la vida, ja que anys de pràctica es van transformar en mestratge. —un prodigi la comprensió del gust i la forma musicals va aparèixer d'hora. No va haver d'escriure mil òperes per saber com sona una bona. amb el gust. meravellós Naixement Però no som tots Mozart. Per a la resta de nosaltres humans, el gust és una cosa que conreem. Necessites algunes qualitats de base per desenvolupar el gust, principalment una atracció per la qualitat i una curiositat sobre el que fa que les coses siguin bones. La curiositat requereix esforç, que desactiva la majoria de la gent i assegura que consumeixen sense cap mena de dubte. Mentre que les persones que tenen la intenció de desenvolupar gustos s'optimitzen per la curiositat, la resta s'optimitzen per la comoditat. Miren tot el que es recomana, escolten tot el que està en tendència, i mengen tot el que està a prop. Tenir que pensar sobre si els seus hàbits de consum són bons o dolents se sent com massa treball. Desenvolupar el gust requereix un tipus diferent de consum, un impulsat per la curiositat en lloc de la comoditat. Vostè va en petits viatges de descoberta: llegir més enllà de les llistes de best-sellers, escoltar cançons aleatòries d'artistes de nínxol, i veure pel·lícules que capten la seva atenció, no només aquells crítics (o serveis de streaming) recomanen. Com es va esmentar anteriorment, has de consumir tant el bo com el dolent abans de poder separar-los. No pots externalitzar aquest procés. decideix per tu mateix. Construeix les teves pròpies llistes de reproducció. Tria els teus propis llibres. Tria les teves pròpies pel·lícules. El gust sorgeix de l'afirmació de la independència i de l'agència, de posar el teu gir a la recepta de galetes. El New York Times Què passa si no pots passar els caps de setmana a galeries, concerts i teatres? tractant de fer que els extrems es trobin i tenen poc temps per estalviar per a missions laterals? Llavors has d'aprendre a estudiar i notar tot al teu voltant. 4 Lloret Estudiar millor el que fa les coses bones Si no pots consumir indefinidament, presta una atenció més profunda al que consumeixes.No sempre has de raspar cada roca abans de saber què és un diamant; també pots entrenar-te a reconèixer un diamant quan en veus un. Bona No tothom dominarà les regles de cada ofici o desenvoluparà el vocabulari d'un crític. Però tothom pot notar.Quan algú diu que una casa és bonica a causa de les seves arques, mira les arques tu mateix.Mira com estan dissenyades.Mira com et fan sentir.Mira el que et fan pensar. Fes-ho amb cada producte, obra d'art o creació que sembli irradiar gust. Pregunta't: em deixa inspirat i volent crear alguna cosa jo mateix? revela les profunditats de la creativitat humana? mostra bellesa en forma i simetria? Què va fer el creador per desencadenar aquesta resposta? Obrir els sentits, obrir-los realment, és difícil, però necessari. Presta atenció. Estudiar el que et mou. Aprèn a veure i sentir en una resolució més alta. Pots veure què fa que les millors coses siguin tan especials, i la salsa extra que els dóna la seva bellesa. Els gustosos heretaran la terra post-AGI Al final, el gust no és sobre estatus o sofisticació. Es tracta d'aprendre a veure el món en una resolució més alta. Com més de prop es mira, més patrons comença a reconèixer, i més s'adona com poques persones estan realment mirant en absolut. La majoria es desplaça d'una recomanació a la següent, consumint tot el que es col·loca davant d'ells. Els gustosos, per contra, són deliberats. Paren, estudien i observen el món al seu voltant amb alta fidelitat. Això és el que realment és el gust: una forma evolucionada d'observació -la capacitat de prestar atenció prou temps per separar el que només existeix del que mereix existir pel mèrit de la seva bellesa. . beautiful, coherent, and emotionally resonant Les màquines poden generar producció infinita, però no poden decidir què hauria d'existir i per què.Poden predir estil però no significat; poden imitar gust però mai incorporar-lo.El futur no pertany a aquells que només produeixen, sinó a aquells que discernen -aquells que poden mirar un mar infinit d'opcions i saben què cal afegir, eliminar o remixar.