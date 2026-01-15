স্বাদ হচ্ছে নতুন গাছ

আপনি যদি আপনার প্রিয় প্রভাবশালীকে শুনেছেন, তবে আপনি সম্ভবত সুবিশ্বাস শুনেছেন: AI যুগের সবচেয়ে বড় পার্থক্যশীল হবে "শোভন" LLMs এখন কম্পিউটারের সাথে লিখতে, আঁকতে এবং কম্পিউটার করতে পারে, কিন্তু তারা যা উত্পাদন করে তা প্রায়শই জীবন্ত অনুভব করে। একটি বিশ্বে যেখানে সবাই চিন্তাভাবনা এবং উৎপাদনকে মেশিনের কাছে আউটসোর্স করেছে, যারা উৎপাদন মাধ্যমগুলি ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের তৈরি জিনিসগুলিতে বাস্তব স্বাদ প্রদর্শন করে, তারা চিহ্নিত হবে। কিন্তু আমরা স্বাদ উৎপাদন সম্পর্কে কথা বলার আগে, আমাদের বুঝতে হবে যে এটি আসলে কি। স্বাদ (অর্থাৎ "স্ফটিক স্বাদ") একটি বস্তুর নাস্তিক মূল্য বিবেচনা করার ক্ষমতা। এটি সৌন্দর্য, আকৃতি, কাঠামো এবং সামঞ্জস্যের উপর উচ্চতর সংবেদনশীলতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয় যা আমরা দেখি এবং আমাদের চারপাশের বিশ্বে। মানুষ "গন্ধ" সম্পর্কে কথা বলে যেন এটি একটি উপহার, এমন একটি দক্ষতা যা কিছু লোকের সাথে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয়. স্বাদ অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন মিডিয়া এবং শিল্পের আকারের প্রদর্শনী এবং সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে উত্পাদিত হতে পারে এবং প্রায়ই হয়। স্বাদ আপনি কি (এবং কত) খাওয়া দ্বারা গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। মানুষ যারা বিশ্বের (মুসলিম, শিল্প, লেখাপড়া, নকশা, চলচ্চিত্র, এমনকি কোড) আরো দেখেছেন একটি মানসিক লাইব্রেরি তৈরি করে যা তাদের ভাল থেকে খারাপ পার্থক্য করতে দেয়। সঙ্গীতের চেয়ে এটা কখনোই স্পষ্ট নয়. ড. ড্র. এর কথা ভাবুন। স্যাম্পলিং থেকে এসেছে ডেভিড ম্যাকক্যালামের একটি অন্ধকার 1960 এর জ্যাজ ট্র্যাক. আপনি এই ধরনের উজ্জ্বলতায় "ফেলেন" না - আপনি ব্যাপকভাবে শুনতে এবং আপনি যা শুনছেন তার উপর আবেগপ্রবণ হওয়া দ্বারা সেখানে পৌঁছান। এই ধরনের স্বাদ শব্দ সম্পর্কে প্রায় প্যাটোলিক কৌতুহল থেকে আসে। সবচেয়ে বেশি আইকন বিট এডস পরবর্তী অনুষ্ঠান এই প্যাটার্ন (নিরপেক্ষ প্রদর্শনী পুনরাবৃত্তি দ্বারা অনুসরণ করা হয়) ইউনিভার্সিটি। কোনও সত্যিই নতুন ধারণা বা সৃজনশীলতা কখনোই নেই. আপনি যা কিছু তৈরি করেন, আপনি যা আগে এসেছে তার উপর নির্মাণ করছেন. যারা এটি সেরা করেন তারা যারা পুরোনো জিনিসগুলি যথেষ্ট গভীরভাবে শোষণ করেছেন যাতে তারা জানে যে কী ধারণ করা উচিত, কী বাদ দেওয়া উচিত এবং কিভাবে এটি নতুন কিছুতে পুনরায় মিশ্রিত করা যায়। সবকিছুই একটি রিমিক্স একই নীতিটি সঙ্গীতের বাইরেও প্রযোজ্য। সেরা লেখকরা প্রায় সবসময় সবচেয়ে অশ্লীল পাঠক। এছাড়াও এভাবে তারা আগের কাজ থেকে কী নির্বাচন করতে এবং রিমেক্স করতে শিখে। আপনি যদি প্রথম স্থানে সেখানে উঠার জন্য কাজটি না করেন তবে আপনি দৈত্যদের কাঁধে দাঁড়াতে পারবেন না। স্টাইলের উপাদান স্টাইলের উপাদান একইভাবে, সেরা চলচ্চিত্র পরিচালকরা প্রথমে সিনেফিল। তাদের প্রিয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, এবং আপনি তাদের স্বাদ অবিলম্বে দেখতে পাবেন। তারাও আরেকটি সময়সীমার মধ্যে, এই পরিচালকদের মধ্যে কয়েকটি সমালোচক হয়ে উঠতে পারে, কারণ তারা কত গভীরভাবে বুঝতে পারে কি একটি চলচ্চিত্র কাজ করে এবং কত তীব্রভাবে তারা তার দুর্বলতা এবং ইতিবাচক দিকগুলি দেখে। পরিচালক হওয়ার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করা পুরনো মাস্টারদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা একই প্রতিক্রিয়া, প্যাটার্ন সনাক্তকরণ, এবং উন্নতি একই প্রতিক্রিয়া লুক স্পোর্টসেও প্রদর্শিত হয়। মাইকেল জর্ডানের চেয়েও বেশি চমৎকার হয়ে ওঠে, কাঁচা দক্ষতার বাইরে, ব্রায়ান্ট কয়েক বছর ধরে টেপ দেখার সুবিধা পেয়েছিলেন, যার ফলে ইতিহাস ও খেলোয়াড়দের মধ্যে নমনীয় প্যাটার্ন লক্ষ্য করেছিলেন। তার সুবিধাটি ছিল অনুভূতিগত তীব্রতা, যার ফলশ্রুতি বছর ধরে অন্তর্বর্তীক গবেষণা, যা শুধুমাত্র শারীরিক দক্ষতা অতিক্রম করেছিল, যা তাকে অন্যান্য খেলোয়াড়দের অনুপস্থিত জিনিসগুলি দেখতে দেয় এবং প্রতি রাতে অসম্ভব, উজ্জ্বলতার যোগ্য গুলি করে। ফুটবলার গুলি এই প্রভাবগুলি নতুন এবং অনন্য কিছুতে মিশিয়ে নিন প্রতিটি ক্ষেত্রে, গল্পটি পুনরাবৃত্তি করে: স্বাদ এবং অন্যদের জন্য অদৃশ্য প্যাটার্ন স্বীকার করুন কারণ আপনি অনেক আগে দেখেছেন. এটি জিনিয়াস সম্পর্কে কম, এবং অনুভূতিগুলির সংমিশ্রণ সম্পর্কে বেশি যা ইন্দ্রিয় এবং বিবেচনার মধ্যে সংমিশ্রণ করে। দেখুন অবশ্যই, একটি ধরা আছে: এই ধরনের বৈজ্ঞানিকতা বিকাশের জন্য ধৈর্য লাগে। কেউ খারাপ শিল্প পছন্দ করে না, কিন্তু স্বাদ বিকাশ করার জন্য, আপনি নিজেকে খারাপ জিনিসগুলি প্রদর্শন করতে হবে। অবিচ্ছিন্ন Slop মেশিন এআই যুগে স্বাদ ঘিরে একটি মসৃণ ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে: অনেকে “মানব” = “স্বাদু” এবং “আই” = “লুপ” অনুমান করে। স্বাদ স্বাভাবিক ব্যক্তির চেয়ে বেশি, প্রধানত কারণ এটি অনেক বেশি উপাদান প্রভাবিত হয়েছে. এটি বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে ভাল কাঠামো এবং শৈলী চিনতে পারে. ভালভাবে উত্সাহিত, এটি সহজেই মিডিয়াম মানবকে অতিক্রম করবে, অতিক্রম করবে এবং অতিক্রম করবে। আরো এই জ্ঞানগত ত্রুটিটি আসলে ‘ব্লপ’ এর মানে কী তা বোঝার অভাব থেকে আসে। এর মানে হচ্ছে না ‘শুধু স্লপ’। Slop হল উৎপাদন পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা একটি প্রক্রিয়ার উৎপাদন উৎপাদন এবং পার্থক্যকে সর্বনিম্ন করা। ফাস্টফুড হল slop কারণ এটি সর্বনিম্ন সাধারণ নামকরণকারীর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে. একটি মিশেলিন স্টার খাবার নয়, কারণ এটি একটি চেকের উদ্দেশ্য প্রতিফলন করে, বৈচিত্র্য রয়েছে এবং সৃজনশীল ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করে। রেসিপিতে তা ছিল না। স্লপ জেনারেল অন্য কিছু "আই প্লাপ" ক্লান্তি visceral মনে হয় কারণ আউটপুট এতই অনুরূপ এবং অবিচ্ছেদ্য. মানুষ বৈচিত্র্য চায়, যে কারণে আপনার মনের হাজার প্রায় একই আউটপুট দেখার পরে বিদ্রোহ শুরু. এটি প্রতিদিন একই কুকি খাওয়া যতক্ষণ না আপনি উত্পাদন করতে চান যতক্ষণ না. কিছু লোকের এই এককতা আরো সংবেদনশীল এবং তাদের "পাইডি অনুভূতি" মিশ্রণ অনুভব যখন গণতন্ত্রে উত্পাদিত প্লাপ প্রভাবিত হয়. অন্যরা, বিশেষ করে যারা নিম্ন তারা খুশিভাবে চিরদিন একই কুকি খাবে। অভিজ্ঞতার জন্য খোলা এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে slop AI এর আগে। আমরা LLMs প্রদর্শিত হওয়ার অনেক আগে slop শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য এবং নকশা তৈরি করেছি. যেখানে পুনরাবৃত্তি dominates এবং পূর্বাভাসযোগ্যতা পরিশোধ করে, সৃজনশীলতা কমে যায়, এবং slop আউটপুট অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, সঙ্গীত গ্রহণ করুন. হাজার হাজার লোক কলেজে যান এটি তৈরির নিয়মগুলি শিখতে. তারা অ্যাকর্ড, প্রগতিশীলতা, যন্ত্রপাতি, কাঠামো - এমন কিছু উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু শুনতে "সুন্দর" কিন্তু মৌলিকতা শিখতে এবং আপনার নিজের গান লিখতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানে না আপনি স্বাদ আছে। ভুলে যাওয়া কিছু সৃষ্টি করে। এখনও যদি আপনার গানটি একটি কঠোর ফর্মুলা অনুসরণ করে এবং অন্য কেউ লিখতে পারে এমন কিছু মনে করে, তবে এটি একটি অবিচ্ছেদ্য পতন। এটি কোনও ব্যক্তিগততা, কোনও উপস্থিতি, কোনও বৈচিত্র্য নেই. এটি এমন ধরনের ট্র্যাক যা আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবেশ হিসাবে খেলতে পারেন, আবেগকে উত্সাহিত না করে - যদি এটি উদ্দেশ্য হয় তবে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু অন্যথায় জীবনহীন. এটি গণমাধ্যমকে আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু এটি শুধুমাত্র কারণ তারা অন্য কিছু মূল্যায়ন করতে শেখেনি। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সাধারণ পপকর্ন চলচ্চিত্রটি হালকা, বিনোদনশীল এবং ফর্মালি: গল্পটি পূর্বাভাসযোগ্য (উদাহরণস্বরূপ, খারাপের উপর ভাল বিজয়), চরিত্রগুলি পূর্বাভাসযোগ্য এবং সংলাপ পূর্বাভাসযোগ্য। পপকর্ন চলচ্চিত্র আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যখন প্লিপ বাস্তব জগতেও প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি বক্সবল খেলোয়াড় মৌলিক জ্ঞান (ড্রিবলিং, পাসিং, গুলি), কিন্তু শুধুমাত্র বড়রা তাদের নিজস্ব স্বাদ যোগ করে। জর্ডান তার মাঝারি আকারের শ্যাম্পার ছিল, Olajuwon তার স্বপ্ন শ্যাম্পার ছিল, ক্যারি তার লোগো ছিল তিন, এবং শাক তার শক্তিশালী ডানক ছিল। প্রতিটি এই পদক্ষেপগুলি নিয়মাবলী ভেঙে এবং খেলোয়াড়কে একটি স্বাক্ষর দিয়েছিল। এই স্বাক্ষরটি চলাচলের স্বাদ - এমন জিনিস যা শব্দ থেকে নক্ষত্রকে আলাদা করে কিন্তু ভুলে যাওয়া খেলোয়াড়দের। কে প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্যাটার্নটি পুনরাবৃত্তি করে। আপনি নিয়মগুলি অনুসরণ করতে পারেন এবং পাসযোগ্য আউটপুট উত্পাদন করতে পারেন ... অথবা আপনি টেমপ্লেট থেকে দূরে থাকতে পারেন এবং কিছু আলাদা করতে পারেন. স্বাদ যা আপনাকে সীমানাগুলিতে চাপিয়ে দেয়, ফর্ম ভেঙ্গে দেয় এবং মিশ্রণটিতে আপনার নিজের সংবেদনশীলতা ইনজেক্ট করে। সুতরাং আপনি স্বাদ বিকাশ করতে চান স্বাদ পেতে সত্যিই শুধুমাত্র দুটি উপায় আছে: (এ) এটি দিয়ে জন্মগ্রহণ করুন, বা (ব) এটি বিকাশ করুন. কি (এ) আমরা এখন পর্যন্ত স্বাদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছি সবকিছু বিপরীত? সত্যিই না. কিছু লোক সত্যিই একটি বৃদ্ধি সংবেদনশীলতা সঙ্গে জন্মগ্রহণ করে, একটি অস্বাভাবিক স্পষ্টতা সঙ্গে সৌন্দর্য, আকৃতি এবং কাঠামো অনুভব করার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা. এই লোকেরা প্রায়ই ল্যাটিন ক্ষমতা প্রদর্শন করে যা ব্যাপক অনুশীলন ছাড়া প্রকাশ করে। ক্লাসিক মিউজিকের গ্র্যান্ডমেস্টাররা প্রায়ই জীবনের পরবর্তী সময়ে তাদের শীর্ষে পৌঁছায়, যখন অভিজ্ঞতার বছরগুলি মাস্টার হয়ে যায়। - একটি অলৌকিক যার সঙ্গীত স্বাদ এবং আকৃতি ধারণা দ্রুত আবির্ভূত হয়. তিনি একটি ভাল শব্দ কি জানতে হাজার অপারেটর লেখার প্রয়োজন ছিল না. তার কান ইতিমধ্যে ভাল এবং খারাপ সঙ্গীত মধ্যে পার্থক্য সঙ্গে সংযুক্ত ছিল. মোজার্ট ছিল স্বাদ দিয়ে সুন্দরী জন্ম কিন্তু আমরা সবাই মোজার্ট নই. আমাদের বাকিদের জন্য মাত্র মানুষের জন্য, স্বাদ আমরা কিছু চাষ করি. আপনি স্বাদ বিকাশ করার জন্য কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন, প্রধানত গুণমানের জন্য একটি আকর্ষণ এবং জিনিসগুলি ভাল করে তোলে কি সম্পর্কে একটি কৌতূহল. আপনি কী খাচ্ছেন এবং কেন আপনি এটি পছন্দ করেন তা বুঝতে আপনাকে বিরতি দিতে হবে. কৌতুহল প্রচেষ্টা নেয়, যা বেশিরভাগ মানুষকে বন্ধ করে দেয় এবং নিশ্চিত করে যে তারা চিন্তিতভাবে পতন খাবে। যখন মানুষ স্বাদ বিকাশের উদ্দেশ্যে কৌতুহলের জন্য অপ্টিমাইজ করে, বাকিগুলো সুবিধার জন্য অপ্টিমাইজ করে। আপনি আবিষ্কারের ছোট ভ্রমণে যাবেন: বেস্টসেলের তালিকাগুলি অতিক্রম করে পড়ুন, ন্যাশনাল শিল্পীদের র ্যাংকিং গানগুলি শুনুন এবং আপনার মনোযোগ আকর্ষণীয় চলচ্চিত্রগুলি দেখুন, কেবলমাত্র সমালোচক (বা স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলি) সুপারিশ করে না। যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনি তাদের আলাদা করতে পারেন আগে আপনি ভাল এবং খারাপ উভয় খরচ করতে হবে. আপনি যে প্রক্রিয়া outsourcing করতে পারেন না. আপনি Spotify, Netflix, অথবা আপনার জন্য সিদ্ধান্ত নিন. আপনার নিজস্ব প্লেলিস্ট তৈরি করুন. আপনার নিজস্ব বই নির্বাচন করুন. আপনার নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্বাচন করুন. স্বাদ স্বাধীনতা এবং এজেন্সি দাবি থেকে উত্থাপিত হয়, কুকি রেসিপি উপর আপনার twist করা থেকে। নিউইয়র্ক টাইমস কিন্তু যদি আপনার সময় না থাকে তবে কী হবে? যদি আপনি সপ্তাহান্তে গ্যালারি, কনসার্ট এবং থিয়েটারে ব্যয় করতে না পারেন? শেষগুলি পূরণ করার চেষ্টা করুন এবং পার্শ্ব মিশনগুলির জন্য সংরক্ষণ করার জন্য খুব কম সময় আছে? তারপর আপনাকে পড়াশোনা করতে এবং আপনার চারপাশের সবকিছু লক্ষ্য করতে শিখতে হবে। ৪ হালকা ভাল জিনিসগুলি সৃষ্টি করে কী শিখতে ভাল আপনি সবসময় একটি ডায়মন্ড সম্পর্কে জানার আগে প্রতিটি পাথরের মাধ্যমে সাজানোর দরকার নেই - আপনি একটি ডায়মন্ড দেখার সময় একটি ডায়মন্ড চিনতে নিজেকে প্রশিক্ষণ করতে পারেন। ভালো প্রত্যেকেই প্রতিটি শিল্পের নিয়ম মেনে চলবে না বা সমালোচকদের শব্দব্যাগ উন্নত করবে না, কিন্তু সবাই তা লক্ষ্য করতে পারে। যখন কেউ বলে যে একটি বাড়ি তার আকাশের কারণে সুন্দর, তখন নিজেরাই আকাশগুলি দেখুন। প্রতিটি পণ্য, শিল্পকর্ম বা সৃজনশীলতার সাথে এটি করুন যা স্বাদ উজ্জ্বল করে বলে মনে হয়. নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: এটা কি আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং নিজেই কিছু তৈরি করতে চায়? এটি কি মানব সৃজনশীলতার গভীরতা প্রকাশ করে? এটি আকৃতি এবং সমন্বয় মধ্যে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে? সৃষ্টিকর্তা এই প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করার জন্য কি করেছেন? আপনার অনুভূতিগুলি খুলতে - সত্যিই তাদের খুলতে - কঠিন, কিন্তু প্রয়োজনীয়। মনোযোগ দাও. আপনি কী আন্দোলন করেন তা শিখুন. একটি উচ্চতর রেজোলিউশনের সাথে দেখতে এবং অনুভব করতে শিখুন. আপনি কী সেরা জিনিসগুলি এত বিশেষ করে তোলে এবং অতিরিক্ত সোস যা তাদের সৌন্দর্য দেয়। যারা পৃথিবীকে সৃষ্টি করবে, তারা পৃথিবীকে সৃষ্টি করবে। অবশেষে, স্বাদটি অবস্থা বা সুবিধাজনকতা সম্পর্কে নয়। এটি উচ্চতর রেজল্যুশনে বিশ্বকে দেখতে শেখার বিষয়ে। আপনি যত কাছাকাছি তাকান, তত বেশি প্যাটার্ন আপনি চিনতে শুরু করেন, এবং আপনি যত বেশি বুঝতে পারেন যে কত কম মানুষ সত্যিই কোনও পরামর্শ থেকে পরবর্তীতে ড্রাইভ করে, তাদের সামনে যা কিছু রাখা হয় তা খাওয়া। স্বাদশালী, বিপরীতভাবে, উদ্দেশ্যবান। এটি সত্যিই স্বাদ যা: একটি উন্নত আবিষ্কারের ফর্ম - যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ের জন্য মনোযোগ দিতে সক্ষমতা যা শুধুমাত্র বিদ্যমান যা তার সৌন্দর্য দ্বারা অস্তিত্বের যোগ্য। . beautiful, coherent, and emotionally resonant যখন আইটি দক্ষতা স্বয়ংক্রিয় করে তখন মানব সংবেদনশীলতা আগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে. মেশিনগুলি অনন্ত উৎপাদন তৈরি করতে পারে, কিন্তু তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কি আছে এবং কেন আছে. তারা শৈলী পূর্বাভাস করতে পারে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়; তারা স্বাদ অনুসরণ করতে পারে কিন্তু কখনো এটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না।