Вкусот е новата мода

Ако сте го слушале вашиот омилен влијател, веројатно сте го слушнале евангелието: "вкусот" ќе биде најголемиот диференцијатор во ерата на АИ. LLMs сега може да пишува, црта и да композира со минимално поттикнување, но она што го произведуваат честопати се чувствува безживотно. Во свет каде што секој го надградува размислувањето и производството на машините, оние кои ги земаат средствата за производство назад и вливаат вистински вкус во она што го прават ќе се издвојат. Но, пред да можеме да зборуваме за култивирање на вкусот, треба да разбереме што всушност е. „Астетички вкус“ е способноста да се суди за естетската вредност на објектот. Тоа се дефинира со зголемена чувствителност кон убавината, формата, структурата и хармонијата во нештата што ги гледаме и во светот околу нас. „Вкусот е длабоко личен, под влијание на индивидуалните перцепции, позадини и искуства, а сепак останува универзално влијателен во човечкото искуство. Луѓето зборуваат за "вкусот" како да е подарок, талент со кој некои луѓе се раѓаат. Но ова не е сосема точно. Вкусот може и често се култивира преку искуство, изложеност на различни медиуми и уметнички форми, и свесен напор. Како што вашето искуство се шири, вашата способност да направите нијансирани естетски пресуди станува повеќе рафинирана. Луѓето кои виделе повеќе од светот (музика, уметност, пишување, дизајн, филм, па дури и код) развиваат ментална библиотека која им овозможува да го разликуваат доброто од лошото. Никаде ова не е појасно отколку во музиката.Мислете на д-р Дре. Потекнува од Sampling Не сте „среќни“ во брилијантот како тој – ќе стигнете до тоа со широко слушање и опсесија за она што го слушате. Овој вид вкус доаѓа од речиси патолошка љубопитност за звукот. Најголем број на икони на Edge, Следната епизода Овој модел (неуморно изложеност проследена со рекомбинација) е универзален. Нема речиси никакви вистински нови идеи или креации.Што и да правиш, градиш на она што дојде порано.Луѓето кои го прават ова најдобро се оние кои ги апсорбирале старите работи доволно длабоко за да знаат што да позајмуваат, што да фрлаат и како да ги ремиксираат во нешто свежо. Сè е ремикс Истиот принцип важи далеку подалеку од музиката.Најдобрите писатели речиси секогаш се најинтересните читатели.Тоа е начинот на кој тие можат да ја раскажат добрата проза од лошата, често од првите принципи наместо од прирачник како Тоа е и начинот на кој тие учат што да изберат и ремиксираат од претходната работа.Не можете да застанете на рамениците на гигантите ако не ја завршите работата за да се искачите таму на прво место. Елементи на стилот Елементи на стилот Слично на тоа, најдобрите режисери прво се кинефили. Прашајте ги за нивните омилени филмови, и веднаш ќе ги видите нивните вкусови. Тие исто така Во друга временска рамка, некои од овие режисери можеби станале критичари, со оглед на тоа колку длабоко ги разбираат она што го прави филмот да работи и колку остро ги гледаат неговите недостатоци и позитиви. ги инспирира да станат директори Позајми инспирација од старите мајстори Истиот циклус на повратни информации за изложеност, препознавање на модели и рафинирање се појавува дури и во спортот. Покрај суровиот талент, Брајант имал корист од години на гледање касета, забележувајќи суптилни шеми низ епохи и играчи. Неговата предност беше перцептивната острина, усовршена во текот на годините на опсесивно проучување, што отиде подалеку од чиста физичка вештина.Тоа е она што му овозможило да ги види работите што другите играчи ги пропуштиле и да направат неможни, достојни за истакнување снимки секоја ноќ што излегол на теренот. Стрелците на Фадеај мешање на тие влијанија во нешто ново и уникатно Во секоја област, приказната се повторува: вкусот е способноста да се И препознајте обрасци невидливи за другите затоа што сте виделе толку многу порано.Тоа е помалку за генијалност и повеќе за акумулација на интуиции кои се соединуваат во инстинкт и расудување. Види Се разбира, постои улов: да се развие таков вид на расудување бара издржливост. Никој не сака слабо направено уметност, но за да се развие вкус, мора да се изложите на лошите работи, исто така. Не можете да знаете што е добро без да го контрастирате со нешто друго. Машината за бесконечен слајд Постои суптилно недоразбирање кое го деградира дискурсот околу вкусот во ерата на АИ: многумина претпоставуваат дека "човекот" = "вкусен" и "АИ" = "слоп". вкусот од просечната личност, главно затоа што е изложена на многу повеќе материјал. Тој ја препознава структурата и стилот подобро од повеќето луѓе. Повеќе Оваа когнитивна грешка произлегува од недостатокот на разбирање за тоа што всушност значи „наклонот“. не значи “AI-made”. slop значи Slop е излез на процес дизајниран за да се прошири производството додека се минимизира диференцијацијата. брза храна е падина затоа што е дизајнирана за најнискиот заеднички номинант. Јадење со ѕвезда од Мишлен не е, бидејќи ја одразува намерата на готвачот, има разновидност и вклучува креативен ризик. Тоа не беше во рецептот. СЛОП Генерално Нешто друго Заморот на "AI slop" се чувствува висцерално затоа што излезите се толку слични и недиференцирани. Луѓето копнеат за разновидност, поради што вашиот ум почнува да се буни откако ќе видите илјада речиси идентични излези. Тоа е како да го јадете истиот колач секој ден додека не сакате да го фрлите. Некои луѓе се повеќе чувствителни на таа синхронизација и чувствуваат дека нивното "чувство за пајаци" трепери кога се изложени на масовно произведена падина. Тие со задоволство ќе го консумираат истиот колач засекогаш. Отвореност кон искуство Важно е да се напомене дека склопот го надминува ИИ. Ние правевме уметност на склопот, музика, литература и дизајн долго пред да се појават LLMs. Земете музика, на пример. Илјадници луѓе одат на колеџ за да ги научат правилата за правење на тоа. Тие учат акорди, прогресии, инструментација, структура – сè што е потребно за да произведат нешто што звучи „пријатно“. Но учењето на основите и пишувањето на сопствената песна не значи автоматски дека имате вкус. Можете да знаете што е добра музика, можете да препознаете лоша музика, и Направете нешто незаборавно. Постојано Ако вашата песна следи строга формула и звучи како што било што друго би можело да биде напишано, тоа е недиференциран падина. Тоа нема индивидуалност, нема присуство, нема разновидност. Тоа е вид на песна што можете да ја играте како позадина амбиент без да предизвика емоции - прифатливо ако тоа е намерата, но безживотен на друг начин. Тоа може да ги привлече масите, но тоа е само затоа што никогаш не научиле да ценат ништо друго. Истото важи и за филмот.Размислете за стереотипите Просечниот попкорн филм е лесен, забавен и формуларен: приказната е предвидлива (на пример, добри триумфи над злото), ликовите се предвидливи, а дијалогот е предвидлив. Попкорн филм Можете да забележите кога падот го пробива реалниот свет, исто така. За да го илустрирате, секој кошаркар ги учи основите (дриблирање, поминување, пукање), но само големите додаваат свој вкус. Јордан имал свој скокач од средниот опсег, Олајувон го имал својот сон, Кари го имал своето лого три, а Шак го имал својот моќен дунк. Секој од тие потези го скршил правилникот и му дал на играчот потпис. Овој потпис е вкус во движење – нешто што ги одвојува ѕвездите од звуците, но заборавните играчи. Никој не ја следи НБА за „основен кошаркар“; ние го следиме флерот. Во секое поле, шемата се повторува. Можете да ги следите правилата и да произведете транспарентен излез ... или можете да се повлечете од шаблонот и да направите нешто различно. Вкусот е она што ви овозможува да ги туркате маргините, да ја скршите формата и да ја инјектирате сопствената чувствителност во мешавината. LLMs може да го поплави светот со технички соодветна содржина, но само вкусните - оние кои се подготвени да страдаат низ падина, да ги научат своите граници, а потоа да ги надминат - ќе произведат работа која всушност ги движи луѓето. Значи сакате да развиете вкус Има навистина само два начини да се има вкус: (а) да се биде роден со него, или (б) да се развие. Дали (а) се спротивставува на сè што сме кажале досега за потеклото на вкусот? Не навистина. Големите мајстори на класичната музика често го достигнале својот врв подоцна во животот, бидејќи годините на пракса се вклопувале во мајсторство. Тој не требаше да напише илјада опери за да знае како звучеше еден добар. Со вкус Прекрасно дете Родени Но, ние не сме сите Моцарт. За остатокот од нас, обични луѓе, вкусот е нешто што го култивираме. Ви требаат некои основни квалитети за да развиете вкус, главно атракција за квалитет и љубопитност за тоа што ги прави работите добри. Мора да можете да паузирате за да разберете што консумирате и зошто ви се допаѓа. Љубопитноста бара напор, што ги исклучува повеќето луѓе и гарантира дека ќе консумираат безмислено. Додека луѓето со намера да развијат вкус се оптимизираат за љубопитност, останатите се оптимизираат за погодност. Тие гледаат што е препорачано, слушаат што е во тренд и јадат што е во близина. Да се размислува за тоа дали нивните навики за потрошувачка се добри или лоши се чувствува како премногу работа. Развивањето на вкусот бара поинаков вид на потрошувачка, една водени од љубопитност наместо удобност. Вие одите на мали патувања на откривање: читање надвор од бестселер списоци, слушање на случајни песни од ниша уметници, и гледање филмови кои го фатат вашето внимание, не само оние критичари (или стриминг услуги) препорачуваат. Како што споменавме порано, мора да ги консумирате и добрите и лошите пред да можете да ги одделите. одлучи за вас. Изградете свои списоци за репродукција. Изберете ги вашите книги. Изберете ги вашите филмови. Вкусот произлегува од тврдењето за независност и агенција, од поставувањето на вашиот пресврт на рецептот за колачиња. Њујорк тајмс Но, што ако немате време? Што ако не можете да ги поминат викендите во галерии, концерти и театри? обидувајќи се да се направи краевите да се исполнат и да имаат малку време да се спаси за странични потраги? Тогаш мора да научат да учат и да се забележи сè околу вас. Четиријцата Бидете подобри во проучувањето на она што ги прави добрите работи Ако не можете да консумирате бескрајно, обрнете поголемо внимание на она што го консумирате.Не мора секогаш да шиете низ секој камен пред да знаете што е дијамант – исто така можете да се обучите да препознаете дијамант кога ќе го видите. Добро Не секој ќе ги совлада правилата на секој занает или ќе го развие речникот на критичарот, но секој може да забележи.Кога некој вели дека куќата е убава поради нејзините арки, погледнете ги сами. Правете го ова со секој производ, уметничко дело или креација која изгледа дека зрачи вкус. Прашајте се: Дали ме инспирира и сака да создадам нешто сами? Дали ја открива длабочината на човечката креативност? Дали покажува убавина во форма и симетрија? Што направил креаторот за да го предизвика овој одговор? Отворање на сетилата – навистина отворање на сетилата – е тешко, но неопходно. Обрнете внимание. Проучете што ве движи. Научете да гледате и чувствувате со поголема резолуција. Може да погледнете што ги прави најдобрите работи толку посебни, и дополнителниот сос што им дава убавина. Наследникот ќе ја наследи Земјата по АГИ На крајот на краиштата, вкусот не е за статус или софистицирање. Тоа е за учење да се види светот во поголема резолуција. Колку поблиску ќе погледнете, толку повеќе модели ќе почнете да ги препознавате, и толку повеќе ќе сфатите колку малку луѓе навистина гледаат воопшто. Повеќето се движат од една препорака до следната, консумирајќи што е поставено пред нив. Вкусните, за разлика, се намерно. Тие паузираат, учат и го забележуваат светот околу нив со висока верност. Тоа е она што вкусот навистина е: развиена форма на забележување - способноста да се обрне внимание доволно долго за да се одвои она што едноставно постои од она што заслужува да постои поради неговата убавина. . beautiful, coherent, and emotionally resonant Машините можат да генерираат бесконечни резултати, но тие не можат да одлучат што треба да постои и зошто. Тие можат да предвидат стил, но не значење; тие можат да го имитираат вкусот, но никогаш нема да го воплотат.Иднината нема да им припаѓа на оние кои едноставно произведуваат, туку на оние кои разликуваат – оние кои можат да погледнат на бесконечно море од опции и знаат што треба да се додаде, отстрани или ремиксира.