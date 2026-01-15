Smagen er den nye

Hvis du har lyttet til din foretrukne influencer, har du sikkert hørt evangeliet: "smak" vil være den største differentiator i AI-æraen. LLM'er kan nu skrive, tegne og komponere med minimal opfordring, men det, de producerer, føles ofte livløst. "Slop", som internettet kalder det. I en verden, hvor alle har outsourcet tænkning og produktion til maskiner, vil dem, der tager produktionsmidlerne tilbage og infunderer ægte smag i det, de laver, skille sig ud. Men før vi kan tale om at dyrke smag, er vi nødt til at forstå, hvad det egentlig er. Smag (også kaldet "estetisk smag") er evnen til at bedømme den æstetiske værdi af et objekt. Det er defineret af øget følsomhed over for skønhed, form, struktur og harmoni i de ting, vi ser og i verden omkring os. Smag er dybt personlig, påvirket af individuelle opfattelser, baggrunde og oplevelser, og alligevel forbliver universelt indflydelsesrig i den menneskelige oplevelse. Folk taler om "smak" som om det er en gave, et talent, som nogle mennesker er født med. Men dette er ikke helt korrekt. Smak kan og dyrkes ofte gennem erfaring, eksponering for forskellige medier og kunstformer og bevidst indsats. Som din oplevelse udvider, bliver din evne til at gøre nuancerede æstetiske domme mere raffineret. Mennesker, der har set mere af verden (musik, kunst, skrivning, design, film, endda kode) udvikler et mentalt bibliotek, der giver dem mulighed for at skelne det gode fra det dårlige. Ingen steder er dette mere klart end i musikken.Tænk på Dr. Dre. Kommer fra sampling Du "lyder" ikke i brilliance som det - du kommer dertil ved at lytte bredt og være obsessiv om, hvad du lytter til. Denne slags smag kommer fra en næsten patologisk nysgerrighed om lyd. De mest ikoniske Beatles af Edge, Den næste episode. Dette mønster (relentløs eksponering efterfulgt af rekombination) er universelt. Der er næppe nogen virkelig nye ideer eller kreationer.Uanset hvad du laver, bygger du på det, der kom før.De mennesker, der gør dette bedst, er dem, der har absorberet de gamle ting dybt nok til at vide, hvad man skal låne, hvad man skal smide, og hvordan man remix det i noget frisk. Alt er en remix Det samme princip gælder langt ud over musikken.De bedste forfattere er næsten altid de mest voracious læsere.Det er sådan, de kan fortælle god prosa fra dårlig, ofte fra første principper snarere end fra en manual som Det er også sådan, de lærer, hvad de skal vælge og remix fra tidligere arbejde.Du kan ikke stå på skuldrene af giganter, hvis du ikke har gjort arbejdet for at klatre derop i første omgang.Smag er den styrke, du bygger ved at "løfte" al den kunst, der kom før dig. Elementer af stil Elementer af stil På samme måde er de bedste filmskabere først cinefiler.Spørg dem om deres yndlingsfilm, og du vil se deres smag med det samme.De vil navngive de film, de elskede - de film, der De har også I en anden tidslinje kan nogle af disse instruktører være blevet kritikere, i betragtning af hvor dybt de forstår, hvad der gør, at en film fungerer, og hvor skarpt de ser dens mangler og positive aspekter. Inspirerede dem til at blive instruktører Lån inspiration fra de gamle herrer Den samme feedback loop af eksponering, mønstergenkendelse og raffinering viser sig selv i sport. Ud over rå talent, har Bryant nydt godt af år med at se bånd, der bemærker subtile mønstre på tværs af epoker og spillere, og Hans fordel var perceptuel skarphed, finpudset over år med obsessiv undersøgelse, som gik ud over ren fysisk færdighed.Det var det, der tillod ham at se ting andre spillere savnede og gøre umulige, fremtrædende skud hver nat, han steg ud på banen. Fadeaway skud blande disse påvirkninger i noget nyt og unikt I alle domæner gentager historien sig: smag er evnen til at Og genkende mønstre, der er usynlige for andre, fordi du har set så meget før.Det handler mindre om geni og mere om ophobningen af intuitioner, der sammensættes til instinkt og skøn. Se det Selvfølgelig er der en fangst: at udvikle den slags skøn tager udholdenhed. Ingen kan lide dårligt fremstillet kunst, men for at udvikle smag, skal du også udsætte dig selv for de dårlige ting. Den uendelige slop maskine Der er en subtil misforståelse, der nedbryder diskursen omkring smag i AI-æraen: mange antager "menneskelig" = "smakfuld" og "AI" = "slop". smagen end den gennemsnitlige person, i vid udstrækning fordi det har været udsat for langt mere materiale. Det genkender struktur og stil bedre end de fleste mennesker gør. mere Denne kognitive fejl stammer fra manglende forståelse af, hvad "slop" virkelig betyder. ikke betyder “AI-made”. slop betyder Slop er resultatet af en proces, der er designet til at skalere produktionen samtidig med at differentiering minimeres. Fastfood er slop, fordi det er designet til den laveste fælles betegnelse. Et Michelin-stjernet måltid er ikke, fordi det afspejler en koks hensigt, har variation og involverer kreativ risiko. Det stod ikke i opskriften. Slå Det generiske. Noget andet “AI slop” træthed føles visceral, fordi outputene er så ens og udifferentieret. Mennesker længes efter variation, hvilket er grunden til, at dit sind begynder at gøre oprør efter at have set tusind næsten identiske outputs. Det er som at spise den samme cookie hver dag, indtil du vil kaste op. Nogle mennesker er mere følsomme over for denne ensartethed og føler deres “Spidery sense” knurrer, når de udsættes for masseproduceret slop. De vil med glæde forbruge den samme kage for evigt. Åbenhed til oplevelser Vi har lavet slop kunst, musik, litteratur og design længe før LLMs dukkede op. Tag musik, for eksempel. Tusindvis af mennesker går på college for at lære reglerne for at lave det. De studerer akkord, progressioner, instrumentation, struktur - alt hvad der kræves for at producere noget, der lyder "behageligt."Men at lære grundlæggende og skrive din egen sang betyder ikke automatisk, at du har smag. producere noget glemseligt. stadigvæk Hvis din sang følger en streng formel og lyder som noget, som nogen anden kunne have skrevet, er det en udifferentieret skråning. Den har ingen individualitet, ingen tilstedeværelse, ingen variation. Det er den slags spor, du kan spille som baggrundsmiljø uden at provokere følelser - acceptabel, hvis det er hensigten, men livløs ellers. Det kan appellere til masserne, men det er kun fordi de aldrig har lært at værdsætte noget andet. Det samme gælder for film. Overvej den stereotype Den gennemsnitlige popcornfilm er let, underholdende og formel: historien er forudsigelig (f.eks. gode triumfer over det onde), karaktererne er forudsigelige, og dialogen er forudsigelig. Popcorn film Du kan bemærke, når sloppen gennemtrænger den virkelige verden også. For at illustrere, lærer hver basketballspiller det grundlæggende (dribbling, passage, skydning), men kun de store tilføjer deres egen smag. Jordan havde sin mid-range jumper, Olajuwon havde sin drømme shake, Curry havde sin logo tre, og Shaq havde sin kraftfulde dunk. Hver af disse bevægelser brød regelsættet og gav spilleren en underskrift. Den underskrift er smag i bevægelse - det, der adskiller stjerner fra lyde, men glemselige spillere. Ingen ser på NBA for "grundlæggende basketball"; vi ser efter flair. På tværs af hvert felt gentager mønsteret sig. Du kan følge reglerne og producere passable output ... eller du kan forlade skabelonen og gøre noget særligt. Smag er det, der giver dig mulighed for at skubbe til marginerne, bryde form, og injicere din egen følsomhed i blandingen. LLM'er kan oversvømme verden med teknisk tilstrækkeligt indhold, men kun de smagfulde - dem, der er villige til at lide gennem skråningen, lære dens grænser, og derefter overskride dem - vil producere arbejde, der faktisk bevæger mennesker. Du vil gerne udvikle din smag Der er virkelig kun to måder at have smag på: (a) blive født med det, eller (b) udvikle det. Er (a) i modstrid med alt, hvad vi hidtil har sagt om oprindelsen af smag? Ikke virkelig. Nogle mennesker er faktisk født med en øget følsomhed, en medfødt evne til at opfatte skønhed, form og struktur med usædvanlig klarhed. De store mestre i klassisk musik nåede ofte deres højdepunkt senere i livet, da mange års praksis blev sammensat til mestring. Han behøvede ikke at skrive tusind operaer for at vide, hvordan en god lyd lød. Og med smag. Smukke børn Født Men vi er ikke alle Mozart. For resten af os bare mennesker er smag noget, vi dyrker. Du har brug for nogle grundlæggende kvaliteter for at udvikle smag, hovedsagelig en tiltrækning til kvalitet og en nysgerrighed om, hvad der gør tingene gode. Nysgerrighed kræver indsats, hvilket slukker de fleste mennesker og sikrer, at de vil forbruge skævt. Mens folk, der har til hensigt at udvikle smag, optimerer for nysgerrighed, optimerer resten for bekvemmelighed. De ser på, hvad der anbefales, lytter til, hvad der er trendy, og spiser, hvad der er i nærheden. At skulle tænke over, om deres forbrugsvaner er gode eller dårlige føles som for meget arbejde. Udvikling af smag kræver en anden form for forbrug, en drevet af nysgerrighed snarere end bekvemmelighed. Du går på små rejser af opdagelse: læse ud over bestsellerlister, lytte til tilfældige sange fra niche kunstnere og se film, der fanger din opmærksomhed, ikke kun de kritikere (eller streaming tjenester) anbefaler. Som tidligere nævnt skal du forbruge både det gode og det dårlige, før du kan skelne dem ad. Du kan ikke outsource den proces. beslutte for dig. Opbyg dine egne afspilningslister. Vælg dine egne bøger. Vælg dine egne film. Smag kommer fra at hævde uafhængighed og agentur, fra at sætte din twist på cookie opskriften. af New York Times Men hvad hvis du ikke har tid? Hvad hvis du ikke kan tilbringe weekender i gallerier, koncerter og teatre? forsøger at gøre ender mødes og har lidt tid til at spare for side quests? så skal du lære at studere og bemærke alt omkring dig. 4 Højre Bliv bedre til at studere, hvad der gør gode ting Hvis du ikke kan forbruge uendeligt, skal du være mere opmærksom på, hvad du forbruger.Du behøver ikke altid at sy gennem hver sten, før du ved, hvad en diamant er - du kan også træne dig selv til at genkende en diamant, når du ser en. Godt Ikke alle vil mestre reglerne for hvert håndværk eller udvikle en kritikers ordforråd. Men alle kan lægge mærke til. Når nogen siger, at et hus er smukt på grund af dets buer, se på buerne selv. Se, hvordan de er designet. Bemærk, hvordan de får dig til at føle. Observer, hvad de får dig til at tænke. Gør dette med ethvert produkt, kunstværk eller skabelse, der synes at udstråle smag. Spørg dig selv: Lader det mig inspirere og ønsker at skabe noget selv? afslører det dybden af menneskelig kreativitet? viser det skønhed i form og symmetri? At åbne dine sanser – virkelig åbne dem – er svært, men nødvendigt. Vær opmærksom. Undersøg, hvad der bevæger dig. Lær at se og føle i en højere opløsning. Du kan se, hvad der gør de bedste ting så specielle, og den ekstra sauce, der giver dem deres skønhed. De smagsfulde skal arve jorden efter AGI I sidste ende handler smagen ikke om status eller sofistikation. Det handler om at lære at se verden i højere opløsning. Jo tættere du ser, jo flere mønstre du begynder at genkende, og jo mere du indser, hvor få mennesker virkelig ser på det overhovedet. De fleste drejer fra en anbefaling til den næste, forbruger hvad der er placeret foran dem. De smagfulde, i modsætning hertil, er bevidste. De pauser, studerer og bemærker verden omkring dem i høj trofasthed. Det er, hvad smag virkelig er: en udviklet form for at lægge mærke til – evnen til at være opmærksom længe nok til at adskille det, der blot eksisterer, fra det, der fortjener at eksistere på grund af dens skønhed. . beautiful, coherent, and emotionally resonant Mens AI automatiserer kompetence, vil menneskelig følsomhed betyde mere end nogensinde før.Maskiner kan generere uendelige outputs, men de kan ikke beslutte, hvad der skal eksistere og hvorfor. De kan forudsige stil, men ikke betydning; de kan efterligne smag, men aldrig udtrykke det. Fremtiden vil ikke tilhøre dem, der blot producerer, men dem, der kan skelne - dem, der kan se på et uendeligt hav af muligheder og vide, hvad der skal tilføjes, fjernes eller remixes.