Taste Is the New Moat - නව රසය

ඔබ ඔබේ ප්රියතම බලපෑම්කරුවන් ඇහුම්කන් දී තිබේ නම්, ඔබ නිසැකවම යුගයට ඇහුම්කන් දී ඇති: AI යුගයේ විශාලතම වෙනස්කමක් වනු ඇත. LLMs දැන් ලිවීමට, සිතුවම් කිරීමට සහ අවම උනන්දුවක් සහිතව සකස් කළ හැකිය, නමුත් ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන දේ බොහෝ විට සජීවී පෙනේ. සෑම කෙනෙකුම යන්ත්රයට අදහස් හා නිෂ්පාදනය අත්සන් කරන ලෝකයේ, නිෂ්පාදන උපකරණ ආපසු ගෙන ඔවුන් කරන දේට සැබෑ රසය ඇතුළත් කරන අය ප්රමාණවත් වනු ඇත. නමුත් අපි රසය වර්ධනය කිරීම ගැන කතා කිරීමට පෙර, අප සැබෑවටම එය කුමක්දැයි තේරුම් ගත යුතුය. රසය (එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එක්.එ සමහර අය උපතින් උපත ලැබෙන දක්ෂතාවයක් ලෙස "කැපීම" ගැන කතා කරයි.ඒත් මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි නොවේ.කැපීම අත්දැකීම්, විවිධ මාධ්ය හා කලා ආකෘති වලට ප්රවේශ වීම, සහ අවබෝධයෙන් උත්සාහ කිරීම හරහා වර්ධනය විය හැක. රසය ඔබ කන දේ (ඔබ කොපමණ) විසින් විශාල ලෙස බලපානු ඇත. ලෝකයේ බොහෝ දේ දැක ඇති අය (විශාල සංගීතය, කලා, ලිවීම, නිර්මාණ, චිත්රපට, පවා කේතය) ඔවුන් යහපත් දේ හා නරක දේ වෙන් කිරීමට ඉඩ සලසන මානසික පුස්තකාලයක් නිර්මාණය කරයි. කිසිම තැනක එය සංගීතයට වඩා පැහැදිලි නැත.අපි ඩොක්ටර් ඩෙර් ගැන හිතමු. Sample එකෙන් ආවේ ඩේවිඩ් මැකකල්ම් විසින් 1960 දශකයේ අඳුරු ජැස් පින්තූරයක්.ඔබ එවැනි ආකර්ෂණීයත්වයට "සැලකිලි" නොකරන්නේය - ඔබ පුළුල්ව ඇහුම්කන් ගනිමින් සහ ඔබට ඇහුම්කන් දෙන දේ ගැන ආකර්ෂණීය වීමෙන් එහි පැමිණෙනු ඇත. එවැනි රසයක් ශබ්ද පිළිබඳ අසීරු කුතුහලයෙන් පැමිණෙනු ඇත. වැඩිම Iconic Beats ඊජිප්තුව ඊළඟ සිදුවීම මෙම ආකෘතිය (සංස්කරණය අනුගමනය කිරීමෙන් පසු නොසැලකිලිමත් ප්රකාශය) විශ්වීය වේ. සැබවින්ම නව අදහසක් හෝ නිර්මාණ කිසිවක් නැත.ඔබ මොනවා කළත්, ඔබ පෙර පැමිණ ඇති දේ මත ඉදිකිරීම.මෙය හොඳින් කරන අය පැරණි දේවල් සෑහෙන්න ගැඹුරින් අවබෝධ කර ඇති අය වන අතර, කුමක් ණය කළ යුතුද, කුමක් ඉවත් කළ යුතුද සහ එය අලුත් දෙයක් බවට පත් කිරීමට ආකාරය දන්නා අය වේ. හැමදේම Remix එකක් හොඳම ලේඛකයෝ සෑම විටම වඩාත් දරුණු කියවන්නන් වේ.මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් හොඳ ප්රසාය නරක, බොහෝ විට මුල් මූලධර්මය වඩා, එවැනි උපසිරැසි වලින් කියවන්න පුළුවන්. එසේම ඔවුන් පෙර වැඩ වලින් තෝරා ගැනීම සහ නැවත මිශ්ර කිරීම ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද යන්නයි.ඔබ මුලින්ම එහි නැඟිටීම සඳහා වැඩ නොකරන්නේ නම් ඔබ තරුණයන්ගේ ඇඟිලි මත නැඟිටිය නොහැක. ස්ටයිල් අංගය ස්ටයිල් අංගය එසේම, හොඳම චිත්රපටි නිෂ්පාදකයින් මුලින්ම චිත්රපටි ප්රියතම චිත්රපටි ගැන ඔවුන්ගෙන් අහන්න, ඔබ ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ රසය දකිනු ඇත. ඔවුන්ටත් තවත් කාලසටහනකදී, මෙම අධ් යක්ෂවරුන් සමහරක් ප්රතිචාරකරුවන් බවට පත් විය හැකි අතර, ඔවුන් චිත් රපටය වැඩ කරන දේ සහ එහි දුර්වලතා සහ ප්රතිඵල දකින්නේ කෙසේදැයි ඔවුන් කොතරම් ගැඹුරින් තේරුම් ගනිති. අධ් යක්ෂවරු බවට පත් කිරීමට ඔවුන්ට උනන්දුවක් පැරණි ගුරුවරුන්ගෙන් ආකර්ෂණය ලබා ගන්න ප්රවේශය, ආකෘති හඳුනාගැනීම සහ සුවිශේෂත්වය පිළිබඳ එකම ප්රතිපත්තිය ක්රීඩා පවා පෙනේ. මයිකල් ජෝර්ඩන් කවදාවත් කරනවට වඩා ආශීර්වාදීය කරගත්තා.අවශ් ය දක්ෂතාවය හැර, බ්රියාන්ට් වසර ගණනාවක් පටිපාටිය බැලීමෙන් ප් රතිලාභ ලැබී, යුගයන් සහ ක්රීඩකයන් හරහා සංකීර්ණ ආකෘති අවබෝධ කරගත්තා. ඔහුගේ ප්රතිලාභය හැඟීම් ශක්තිමත්කම විය, වසර ගණනාවක් තිස්සේ පුහුණු අධ්යයනය, පිරිසිදු ශාරීරික දක්ෂතාවයට වඩා වැඩි විය.එය ඔහුට අනෙකුත් ක්රීඩකයන් අහිමි වූ දේ දැකීමට සහ සෑම රාත් රියකම ඔහු ක්ෂේත් රයේ පිටතට පිටත් විය නොහැකි, ප්රමාණවත් වෙඩි තැබීම් කිරීමට ඉඩ දුන්නා. Fadeaway වෙඩි තැබීම මෙම බලපෑම අලුත් හා සුවිශේෂී දෙයක් බවට පත් කිරීම සෑම ප්රදේශයකම, ඉතිහාසය නැවතත්: රසය යනු අනෙක් අයට නොපෙනෙන ආකෘති හඳුනා ගන්න, මොකද ඔබ මීට පෙර බොහෝ දේ දැක ඇති නිසා.එය genius ගැන අඩුයි, ඉන්ස්ටින්ක්ටීන් සහ අවබෝධය බවට පත් වන ආකෘති එකතු කිරීම ගැන වඩා. දකින ඇත්ත වශයෙන්ම, ඒ ආකාරයේ අවබෝධය වර්ධනය කිරීම ඉවසීම අවශ්ය වේ. කිසිවෙකුට නරක ලෙස නිර්මාණය කරන ලද කලාවලට කැමති නැත, නමුත් රසය වර්ධනය කිරීම සඳහා, ඔබට නරක දේවල් වලටත් ඔප්පු කළ යුතුය. Infinite Slop යන්ත්රය AI යුගයේ රසය වටා කතාබහ නරඹන සංකීර්ණ වැරැද්දක් ඇත: බොහෝ දෙනා “human” = “tasteful” සහ “AI” = “slop” අනුමත කරයි. සාමාන් ය පුද්ගලයාට වඩා රසය, ප්රධාන වශයෙන් එය වඩාත් ද්රව්ය ප්රකාශයට පත් වී ඇති නිසා. එය බොහෝ මිනිසුන් වඩා හොඳින් ව්යුහය හා ස්වරූපය හඳුනා ගනී. වැඩි මෙම හඳුනාගැනීමේ වැරැද්ද "බොල" සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැති වීමෙන් හේතු වේ. “I-made” යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ “slop” යනුවෙන් Slop යනු නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීම සහ වෙනස්කම් අවම කර ගැනීම සඳහා සැලසුම් කරන ක්රියාවලියක ප් රතිඵලයකි. Fast food යනු slop වන අතර එය අඩුම පොදු සංකේතය සඳහා නිර්මාණය කරන ලදී.Michelin තරු ආහාරයක් නොවේ, මොකද එය කුස්සියෙකුගේ අදහස් ප්රදර්ශනය කරයි, විවිධත්වය ඇති කරයි, සහ නිර්මාණශීලී අවදානමක් ඇතුළත් කරයි. ඒක මේ recept එකේ තිබුනේ නෑ. Slop එක ජෙනරාල් වෙන දෙයක් "AI slop" මහන්සිතාවය සැබැවින්ම සංකීර්ණයි, මොකද ප්රතිඵල එතරම් සමාන සහ වෙනස් නොවන නිසා. මිනිසුන් විවිධත්වය සඳහා ආශීර්වාද කරයි, එබැවින් ඔබගේ මනස දහස් ගණනක් සමාන ප්රතිඵල දැකීමෙන් පසුව විප්ලවයට පත් වීමට පටන් ගනී. ඔබ ප්රතිඵල කිරීමට අවශ්ය වන සෑම දිනකම එකම කුකීස් එකිනෙකට ආහාර ගැනීම වැනි ය. ඒ අය සතුටින්ම සදාකාලිකව එකම කේක් එක කනවා. අත්දැකීම් සඳහා විවෘත වීම එය ඉඟි AI පෙර බව සටහන් කිරීම වැදගත් වේ.අපි ඉඟි කලාව, සංගීතය, ලිඛිතත්වය, සහ නිර්මාණ, LLMs පෙනී සිටීමට පෙර දීර්ඝ කාලයක් සිදු කර ඇත.විශ්චය පවත්වාගෙන යාම සහ අනාවැකිභාවය ගෙවනු ලැබේ, නිර්මාණශීලීත්වය අඩු වේ, සහ ඉඟි ප්රතිඵල අනුගමනය. උදාහරණයක් ලෙස සංගීතය ගන්න. දහස් ගණනක් මිනිසුන් එය නිර්මාණය කිරීම සඳහා නීති ඉගෙන ගැනීමට විශ්ව විද්යාලයට යන්නේ. ඔවුන් ඇසුරුම්, සංවර්ධනය, උපාංගය, ව්යුහය අධ්යයයනය - ඕනෑම දෙයක් "සෑහෙන්න" ඇසෙන දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්ය සෑම දෙයක්ම. නමුත් මූලිකයන් ඉගෙන ගැනීම සහ ඔබේම ගීතය ලිවීමට ස්වයංක්රීයවම අදහස් කරන්නේ ඔබ රසය ඇති බව නොවේ. අමතක නොවන දෙයක් නිර්මාණය කරන්න. තාම ඔබගේ ගීතය සංකීර්ණ සම්මතයක් අනුගමනය කරන්නේ නම්, එය වෙනත් ඕනෑම කෙනෙකුට ලිවිය හැකි ඕනෑම දෙයක් වගේ සද්දයක් නම්, එය නොසැලකිලිමත් පිටුපසයි. එය කිසිදු පුද්ගලිකත්වයක්, කිසිදු ප්රදර්ශනයක්, කිසිදු වෙනස්කම්යක් නැත. එය ඔබ හැඟීම් ආකර්ෂණය කිරීමකින් තොරව පසුබිම සංකීර්ණයක් ලෙස ක්රීඩා කළ හැකි ආකාරය වන අතර, එම ඉලක්කය නම් එය පිළිගත හැකි නමුත් අනෙක් අතට ජීවිතය නැති විය හැකිය. ෆිල්ම් එක ගැනත් හිතෙනවා.අනිත් එක ගැන හිතනවා. සාමාන්ය popcorn චිත් රපටය පහසු, විනෝදාත්මක හා ප්රමාණවත් ය: කතාව අනාවැකි විය හැකිය (උදාහරණයක් ලෙස, නපුරු මත හොඳ ජයග් රහණ), චරිත අනාවැකි විය හැකිය, හා සන්නිවේදනය අනාවැකි විය හැකිය. Popcorn චිත් රපටය උදාහරණයක් ලෙස, සෑම පාපන්දු ක්රීඩකයෙකුම මූලිකයන් ඉගෙන ගනී (ඩරිබල් කිරීම, පැතිරීම, වෙඩි තැබීම), නමුත් හුදෙක් ලොකු අය තමන්ගේ රසය එකතු කරති. ජෝර්දානය ඔහුගේ මධ් යම ප්රමාණයේ පිපිරුමක් තිබුණා, ඔලාජොන් ඔහුගේ සිහින හඬක් තිබුණා, කුරි ඔහුගේ ලෝගෝ තුනක් තිබුණා, හා ෂැක් ඔහුගේ බලවත් දෝෂයක් තිබුණා. මෙම පියවර සෑම ක්රීඩකයාට නීති පොතක් බිඳ දැමූ අතර අත්සන් ලබා දුන්නා. එම අත්සන් ක්රියාකාරයාගේ රසය වේ - තරු හඬකින් වෙන් කරන දේ නමුත් අමතක කළ හැකි ක්රීඩකයින්. කිසිවෙක් NBA සඳහා "මුද්රව්ය පාපන්දු" දෙස බැලුවෙමි; අපි සෑම ක්ෂේත් රයකම, ආකෘතිය නැවත වරක් පවතී. ඔබ නීති අනුගමනය කළ හැකි අතර ප්රතිඵලදායි ප්රතිඵල නිෂ්පාදනය කළ හැකි ... හෝ ඔබ ආකෘතියෙන් ඉවත් විය හැකි අතර යම් යම්කිසි වෙනස් දෙයක් නිර්මාණය කළ හැකිය. රසය ඔබට සීමාවන් වෙත තල්ලු කිරීම, ආකෘතිය බිඳ දැමීම සහ ඔබේම සංවේදීතාවය මිශ්රයට ඇතුළත් කළ හැකිය. LLMs තාක්ෂණිකව ප්රමාණවත් අන්තර්ගතයක් සමඟ ලෝකය මුහුදු කර ගත හැක, නමුත් එකම රසය - පිටුපස පීඩනය කිරීමට කැමති අය, එහි සීමාවන් ඉගෙන ගනී, පසුව ඒවාට ඉහළ යාම - සැබවින්ම මිනිසුන් ගමන් කරන වැඩ නිෂ්පාදනය කරනු ඇත. ඔබට රසය දියුණු කිරීමට අවශ් ය වන්නේ රසය ඇති කිරීමට සැබවින්ම ක්රම දෙකක් ඇත: (a) එය සමඟ උපත ලැබීම, හෝ (b) එය වර්ධනය කිරීම. (a) රසයේ මූලාශ් ර ගැන අපි මෙතෙක් කියපු සියල්ලට විරුද්ධද? මොසාර්ට් යනු ප් රායෝගික උදාහරණයකි.කෙස්ටික් සංගීතයේ ප් රායෝගික නායකයන් බොහෝ විට ජීවිතයේ පසුව ඔවුන්ගේ ප්රමුඛතාවයට ළඟා විය, වසර ගණනාවක් පුහුණු කිරීමේ ක්රියාවලිය බවට පත් විය.ඒත් මොසාර්ට් විය - සංගීත රසය හා ආකෘතිය පිළිබඳ අවබෝධය ඉතා ඉක්මනින් පෙනී ගියේය.ඔහු හොඳ සංගීතය කුමක්දැයි දැන ගැනීමට ඔහු දහස් ගණනක් ඔප්පුව ලිවීමට අවශ්ය නැහැ.ඔහුගේ ඇස හොඳ හා නරක සංගීතය අතර වෙනස සඳහා සූදානම් විය. රසයෙන් පුදුම උපත නමුත් අපි හැමෝම මොසාර්ට් නොවේ.අපිට ඉතිරි මිනිසුන් සඳහා, රසය අප පුහුණු කරන දෙයක්.ඔබට රසය වර්ධනය කිරීම සඳහා සමහර මූලික ගුණාංග අවශ්ය වේ, ප්රධාන වශයෙන් ගුණාත්මකභාවය සඳහා ආකර්ෂණය සහ දේවල් හොඳ කරන්නේ කුමක්ද ගැන කුතුහලය.ඔබට තේරුම් ගත යුතු දේ සහ ඇයි ඔබ එය කැමති බව තේරුම් ගැනීමට නතර විය යුතුය. කුතුහලය උත්සාහයක් ගනී, බොහෝ මිනිසුන් විවෘත වන අතර ඔවුන් සිහිය නැතිව පරිභෝජනය කරයි. රසය වර්ධනය කිරීමට අදහස් කරන මිනිසුන් කුතුහලය සඳහා පරිශීලක වන අතර, ඉතිරිව පහසුකම් සඳහා පරිශීලක වේ. ඔවුන් නිර්දේශ කරන ඕනෑම දෙයක් බලන්න, මොනවා හරි ප්රගතිශීලීව ඇහුම්කන්, හා ළඟා වන ඕනෑම දෙයක් කන්න. ඔවුන්ගේ පරිභෝජනය පුරුදු හොඳ හෝ නරක බව ගැන සිතීමට අවශ්ය නම් වැඩියි. ඔබ සොයාගැනීමේ කුඩා ගමනකට යන්නේ: හොඳම විකුණුම් ලැයිස්තුවෙන් පිටත කියවීම, නුසුදුසු කලාකරුවන්ගෙන් අසාමාන්ය ගීත ඇසීම, ඔබේ අවධානය යොමු කරන චිත්රපට බැලීම, ප්රතිචාරකයින් (හෝ ස්ට්රයිම් සේවා) නිර්දේශ කරන ඒවා පමණක් නොව. මීට පෙර සඳහන් කළ පරිදි, ඔබ හොඳ හා නරක දෙකම භාවිතා කළ යුතුය, ඔවුන් වෙන් කර ගත හැකි පෙර.ඔබ එම ක්රියාවලිය පිටපත් කළ නොහැක.ඔබ Spotify, Netflix, හෝ ඔබ වෙනුවෙන් තීරණය කරන්න. ඔබේම playlists ගොඩනඟන්න. ඔබේම පොත් තෝරා ගන්න. ඔබේම චිත්රපට තෝරා ගන්න. රසය ස්වාධීනත්වය සහ නියෝජිතත්වය ප්රකාශ කිරීමෙන්, කුකීස් කුසලානය මත ඔබේ ප්රවණතාවය තැබීමෙන් පවතී. නිව්යෝක් ටයිම්ස් නමුත් ඔබට කාලය නොමැති නම් කුමක් වේද? ඔබ සති අන්තය ගාලිකාවන්, සමුළුව, සහ වේදිකාව තුළ ගත කළ නොහැකි නම් කුමක් වේද? අන්තිමට හමුවීමට උත්සාහ කිරීම සහ පැත්තේ ගනුදෙනු සඳහා ඉතිරි කිරීමට අඩු කාලයක් තිබේද? හතරවන හොඳ දේවල් කරන්නේ කුමක්ද යන්න ඉගෙන ගන්න ඔබ සෑම විටම සෑම ගල් ගලයක්ම පාවිච්චි කිරීමට නොහැකි නම්, ඔබ අමුද් රව් ය යනු කුමක්ද යන්න දැන ගැනීමට පෙර ඔබ සෑම විටම අවධානය යොමු කළ යුතු නොවේ – ඔබ දකින විට ඔබ තනිව අමුද් රව් ය හඳුනාගැනීමට පුහුණු කළ හැකිය. හොඳ සෑම කෙනෙකුම සෑම ක්ෂේත් රයකම නීත් යානුකූලව පවත්වාගෙන යන්නේ නැත.එහෙත් සෑම කෙනෙකුම අවබෝධ කර ගත හැකිය.එහෙත් කවුරුහරි නිවසේ ලස්සන බව පවසන විට, එහි ආකර්ෂණය නිසා, ආකර්ෂණය ඔබම බලන්න.ඔවුන් නිර්මාණය කරන ආකාරය බලන්න.ඔබට හැඟෙන ආකාරය අවබෝධ කර ගන්න.ඔබට හිතන දේ අවබෝධ කරන්න. ඕනෑම නිෂ්පාදිතයක්, කලා නිර්මාණයක් හෝ නිර්මාණයක් සමඟ මෙය කරන්න.ඔබට ප්රශ්නය: එය මට ආශීර්වාදයක් ලබා දෙයිද?එය මනුෂ් ය නිර්මාණශීලිත්වයේ ගැඹුරක් හෙළි කරයිද?එය ආකර්ෂණීයව හා සමුද් රතාවයෙන් සුන්දරත්වය පෙන්වනවාද?එය ප්රතිචාරයට හේතු කර ගැනීම සඳහා නිර්මාණශීලීයා කළේ කුමක්ද? ඔබේ හැඟීම් විවෘත කිරීම – ඇත්තටම ඒවා විවෘත කිරීම – අමාරු, නමුත් අවශ්ය වේ. අවධානය යොමු කරන්න. ඔබ ගමන් කරන දේ අධ්යයනය කරන්න. උසස් සම්මතයෙන් දකින හා දැනෙන ආකාරය ඉගෙන ගන්න. ඔබ හොඳම දේවල් විශේෂ කරන දේ සහ ඔවුන්ගේ සුන්දරත්වය ලබා දෙන අතිරේක සෝස් දකින්න පුළුවන්. පෘථිවියේ අනාගතය උරුම වනු ඇත අවසානයේදී, රසය තත්වයක් හෝ මෘදුකාංගයක් ගැන නොවේ. එය වඩාත් උසස් resolutions තුළ ලෝකය දැකීමට ඉගෙන ගැනීම ගැනය. ඔබ වඩාත් සමීපව බැලුවහොත්, ඔබ හඳුනා ගැනීමට පටන් ගන්නේ වඩාත් ආකෘති, සහ ඔබ සැබවින්ම කොපමණ මිනිසුන් සැබෑවටම බලන බව අවබෝධ කර ඇත. බොහෝ දෙනා එක් නිර්දේශයක් සිට ඊළඟට පවතී, ඔවුන් ඉදිරියේ තබා ඇති ඕනෑම දෙයක් පරිභෝජනය කරයි. එය සැබවින්ම රසය වන්නේ කුමක්ද: අවධානය යොමු කිරීමේ වර්ධනය වූ ආකාරය - හුදෙක් පවතින දේ සහ එහි සුන්දරත්වය නිසා ඇති වීමට සුදුසු දේ වෙන් කිරීමට ප් රමාණවත් කාලයක් අවධානය යොමු කිරීමට හැකියාව. . beautiful, coherent, and emotionally resonant AI ධාරිතාවය ස්වයංක්රියාත්මක කරන අතර, මිනිස් සංවේදීතාවය කිසිදාකත් වඩා වැදගත් වනු ඇත. යන්ත්රයක් සීමිත ප් රතිඵලයක් සකස් කළ හැකිය, නමුත් ඔවුන් කුමක් විය යුතුදැයි තීරණය කළ නොහැක. ඔවුන්ට ස්ටෝල්, නමුත් තේරුමක් නොමැති බව අනාවැකි කළ හැකිය; ඔවුන්ට රසය අනුකූල කළ හැකිය, නමුත් එය කවදාවත් සකස් කළ නොහැක. අනාගතය පමණක් නිෂ්පාදනය කරන අය සඳහා නොවේ, නමුත් තේරුම් ගත හැකි අය - විකල්පයේ සීමිත මුහුද දිහා බැලීමට හැකි වන අතර, එකතු කළ යුතු දේ, ඉවත් කළ යුතු දේ හෝ නැවත මිශ්ර කළ යුතු දේ දන්නා අය.