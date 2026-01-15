Chakula ni ya kipekee

Ikiwa umewahi kusikiliza influencer yako favorite, labda umesikia injili: "maumivu" itakuwa tofauti kubwa katika enzi ya AI. LLMs sasa wanaweza kuandika, kuchora, na kuandika na mwongozo mdogo, lakini kile wanachozalisha mara nyingi huonekana hai. "Slop," kama mtandao anavyosema. Katika ulimwengu ambapo kila mtu ana outsourcing kufikiri na uzalishaji kwa mashine, wale ambao kuchukua nyuma njia za uzalishaji na kuingiza ladha halisi katika kile wanachofanya itakuwa wazi. Lakini kabla ya kuzungumza juu ya kuzaa ladha, tunahitaji kuelewa ni nini kwa kweli ni. Ladha (yaani "mawazo ya kifahari") ni uwezo wa kutathmini thamani ya kisaikolojia ya kitu. Ni ilivyoelezwa na hisia ya juu kwa uzuri, fomu, muundo, na utaratibu katika vitu tunavyoona na katika ulimwengu wetu. Watu wanazungumza juu ya "mawazo" kama kama ni zawadi, talanta ambayo baadhi ya watu huzaa na. Lakini hii sio sahihi kabisa. Mawazo yanaweza na mara nyingi hutengenezwa kupitia uzoefu, uvumilivu kwa vyombo vya habari tofauti na aina za sanaa, na jitihada za ufahamu. Kama uzoefu wako unazidi, uwezo wako wa kufanya hukumu za kisaikolojia zinakuwa bora zaidi. Watu ambao wameona zaidi ya ulimwengu (muziki, sanaa, kuandika, kubuni, filamu, hata code) kuendeleza maktaba ya akili ambayo inawezesha kutambua nzuri kutoka mbaya. Hakuna muamuzi wa kibinadamu aliyekwisha kufanya hivyo. —Yoh. Kutoka kwa sampling nyimbo ya jazz ya miaka ya 1960 ya David McCallum. Huwezi "mafanikio" katika ujasiri kama huo - unapata huko kwa kusikiliza kwa kiasi kikubwa na kuwa na ujasiri juu ya kile unachosikiliza. Aina hii ya ladha inatokana na shauku karibu ya kisaikolojia kuhusu sauti. Idadi kubwa ya iconic beats Kwa upande wa Edge, Matukio ya baadaye. Mfano huu (uvumilivu usio na wasiwasi unafuata na recombination) ni ya ulimwengu. Hiyo ndiyo maana ya watu wanasema Hakuna mawazo au ubunifu mpya kabisa. chochote unachofanya, unajenga juu ya kile kilichotokea kabla. Watu ambao wanafanya hili bora ni wale ambao wamechukua vitu vya zamani kwa kina kutosha kujua nini cha kununua, kile cha kuondoa, na jinsi ya kuunganisha tena katika kitu kipya. Kila kitu ni remix Kanuni hiyo inatumika zaidi ya muziki. Waandishi bora ni mara nyingi wasomaji wenye busara zaidi. Hiyo ndiyo jinsi wanaweza kuelezea prose nzuri kutoka mbaya, mara nyingi kutoka kanuni za kwanza badala ya mwongozo kama vile Pia ni jinsi gani wanajifunza nini cha kuchagua na remix kutoka kazi ya awali. Huwezi kukaa juu ya miguu ya wanyama kama huna kufanya kazi ya kupanda huko kwanza. Sehemu ya style Sehemu ya style Vivyo hivyo, watengenezaji bora wa filamu ni cinephiles kwanza. kuuliza kuhusu sinema zao favorite, na utaona ladha yao mara moja. Wao pia Katika mstari mwingine, baadhi ya watendaji hawa wanaweza kuwa wakosoaji, kutokana na jinsi gani wanaelewa kinachofanya filamu kazi na jinsi gani wanaona makosa yake na faida. kuwafundisha kuwa viongozi wa Kujifunza kutoka kwa walimu wa zamani Mzunguko huo wa maoni wa upatikanaji, kutambua mifano, na unyenyekevu unaonekana hata katika michezo. Mbali na ujuzi mbaya, Bryant alizipata faida kutoka kwa miaka ya kutazama tape, akifahamu mifano ndogo katika enzi na wachezaji, na Mstari wake ulikuwa ujasiri wa ufahamu, uliotengenezwa kwa miaka ya utafiti wa kiakili, ambayo ilipita zaidi ya ujuzi wa kimwili tu. Hiyo ndiyo ilimwezesha kuona mambo ambayo wachezaji wengine walishindwa na kufanya risasi zisizowezekana, za kushangaza kila usiku alipiga hatua kwenye uwanja. Mshambuliaji wa Fadeaway kuunganisha athari hizi katika kitu kipya na cha kipekee Katika kila eneo, hadithi inajitokeza: ladha ni uwezo wa na kutambua mifano isiyowezekana kwa wengine kwa sababu umemwona mengi kabla. Ni kidogo kuhusu ubunifu na zaidi juu ya kukusanya hisia ambazo zinaunganishwa na hisia na kutambua. ya Hakuna mtu anapenda sanaa iliyotengenezwa, lakini ili kuendeleza ladha, unahitaji kujitolea kwa mambo mabaya pia. Huwezi kujua nini ni nzuri bila kulinganisha na kitu kingine. Ndoa ya Usalama Hatari ya Machine Kuna ufahamu mbaya ambao unazidi kuharibu mazungumzo kuhusu ladha katika enzi ya AI: wengi wanafikiri "mtu" = "mwanzo" na "AI" = "slop". ladha kuliko mtu wa wastani, kwa kiasi kikubwa kwa sababu imeathirika na vifaa vingi zaidi. Inatambua muundo na mtindo bora kuliko watu wengi. zaidi ya Makosa haya ya utambulisho yanatokana na ukosefu wa ufahamu wa kile ambacho "upungufu" kwa kweli unamaanisha. si maana ya “AI-made.” slop maana yake ni Slop ni matokeo ya mchakato ulioundwa ili kupanua uzalishaji wakati wa kupunguza tofauti. Chakula cha haraka ni slop kwa sababu imeundwa kwa maana ya chini ya kawaida. Chakula cha nyota ya Michelin sio, kwa sababu kinaonyesha nia ya chef, ina aina, na inahusisha hatari ya ubunifu. ubunifu wa kibinadamu unakuja wakati sisi kuvunja template, wakati sisi kuongeza Hiyo haikuwa katika mapishi. ya Slop ya generic. kitu kingine Unyevu wa "AI slop" unahisi visceral kwa sababu matokeo ni sawa na isiyo na tofauti. Binadamu hupenda tofauti, ambayo ni kwa nini akili zako huanza kuasi baada ya kuona maelfu ya matokeo karibu sawa. Ni kama kula keki moja kila siku mpaka unataka kupiga. Baadhi ya watu ni zaidi na hisia ya uwiano huo na hisia zao za "Spidey sense" zinapiga kelele wakati zinakabiliwa na slop iliyotengenezwa kwa wingi. Unaweza kuunda kazi na uendelee haraka na matumizi ya masanduku. Ufunguo wa uzoefu Ni muhimu kuzingatia kwamba slop iko kabla ya AI. Tumefanya sanaa ya slop, muziki, fasihi, na kubuni muda mrefu kabla ya LLMs kuonekana. Kuchukua muziki, kwa mfano. Maelfu ya watu huenda chuo kikuu kujifunza sheria za kufanya hivyo. Wanajifunza harakati, maendeleo, chombo, muundo - kila kitu kinachohitajika ili kuzalisha kitu ambacho kinaonekana "chungu." Lakini kujifunza misingi na kuandika wimbo wako mwenyewe haimaanishi moja kwa moja kuwa una ladha. Unaweza kujua nini muziki mzuri ni, unaweza kutambua muziki mbaya, na kufanya kitu cha kusahau. bado Ikiwa wimbo wako unafuata formula kali na inaonekana kama kitu chochote ambacho mtu mwingine angeweza kuandika, ni pande isiyo na tofauti. Haina mtu binafsi, hakuna uwepo, hakuna tofauti. Ni aina ya wimbo unaweza kucheza kama mazingira ya nyuma bila kuchochea hisia - inaweza kukubalika kama hiyo ni nia, lakini haijulikani. Inaweza kuvutia umati, lakini hiyo tu kwa sababu hawajajifunza kuheshimu kitu kingine chochote. Hivyo ndivyo ilivyo kwa filamu. kufikiri stereotypes Filamu ya popcorn ya wastani ni nyepesi, ya kuvutia, na ya fomu: hadithi ni inaweza kutabiriwa (kwa mfano, ushindi mzuri juu ya uovu), wahusika ni inaweza kutabiriwa, na mazungumzo ni inaweza kutabiriwa. Kila kitu juu yake inaonekana kama iliondoka nje ya sanduku la msafara iliyoundwa kwa "maudhui." Filamu ya popcorn Unaweza kuona wakati slop inapita ulimwengu halisi pia. Ili kuelezea, kila mchezaji wa mpira wa kikapu anajifunza misingi (dribbling, kupita, risasi), lakini tu wakubwa wanaongeza ladha yao wenyewe. Jordan alikuwa na jumper yake ya kati, Olajuwon alikuwa na shake ya ndoto yake, Curry alikuwa na logo yake tatu, na Shaq alikuwa na dunk yake yenye nguvu. Kila moja ya harakati hizo ilivunja kanuni na kumpa mchezaji saini. Hiyo sauti ni ladha katika harakati - jambo ambalo linachanganya nyota kutoka kwa wachezaji wa sauti lakini wanaoweza kusahau. Hakuna anayeangalia NBA kwa "basketball ya msingi"; tunatazama kwa hisia. Katika kila uwanja, mfano unaendelea. Unaweza kufuata sheria na kuzalisha matokeo yanayoweza kupitishwa ... au unaweza kuondoka template na kufanya kitu tofauti. Hifadhi ni kile kinachowawezesha kuharibu mpaka, kuharibu fomu, na kuingiza hisia yako mwenyewe katika mchanganyiko. LLMs inaweza kusafisha ulimwengu na maudhui ya kutosha kiufundi, lakini tu wale wenye ladha - wale ambao wanataka kupoteza mpito, kujifunza mipaka yake, na kisha kuzidi - watafanya kazi ambayo kwa kweli huendesha watu. Kwa hivyo unataka kuendeleza ladha Kuna njia mbili tu ya kuwa na ladha: (a) kuzaliwa na hilo, au (b) kuendeleza. Je (a) inapingana na kila kitu tulichosema hadi sasa kuhusu asili ya ladha? Si kweli. Mozart ni mfano wa kisasa. wakuu wa muziki wa kisasa mara nyingi walifikia kiwango chake cha juu baadaye katika maisha yao, kama miaka ya mazoezi iliyounganishwa katika ujuzi. Alikuwa mchawi ambaye upendo wake wa muziki na fomu ya muziki ulionekana mapema.Hakuna haja ya kuandika maelfu ya opera ili kujua jinsi muziki mzuri ilivyokuwa.Mwanzo wake ulikuwa tayari umebadilishwa na tofauti kati ya muziki mzuri na mbaya. kwa ajili ya ladha. Mtoto wa ajabu kuzaliwa Lakini sisi sio wote ni Mozart. Kwa sisi wengine ni binadamu tu, ladha ni kitu tunachoza. Unahitaji baadhi ya sifa za msingi ili kuendeleza ladha, hasa kuvutia kwa ubora na shauku kuhusu kile kinachofanya mambo mazuri. Unapaswa kuwa na uwezo wa kupumzika ili kuelewa kile unachokula na kwa nini unapenda. Uzoefu unachukua jitihada, ambayo hufungua watu wengi na inahakikisha watakula kizuizi bila akili. Wakati watu wana nia ya kuendeleza ladha hutimiza kwa ujasiri, wengine hutimiza kwa urahisi. Wameangalia chochote kinachopendekezwa, kusikiliza chochote kinachoendelea, na kula chochote kilicho karibu. Kufikiri juu ya kama tabia zao za matumizi ni nzuri au mbaya inaonekana kama kazi nyingi. Kuendeleza ladha inahitaji aina tofauti ya matumizi, moja iliyoongozwa na furaha badala ya urahisi. Unaenda kwenye safari ndogo za ufunuo: kusoma zaidi ya orodha ya bestseller, kusikiliza nyimbo za random kutoka kwa wasanii wa niche, na kutazama sinema ambazo zinachukua tahadhari yako, sio tu wale wakosoaji (au huduma za mtiririko) wanapendekeza. Unaunda ramani yako mwenyewe ya akili ya kile kinachofurahia, kushangaza, au hai na kuendeleza heuristics yako mwenyewe kwa hukumu ya ubora. Kama ilivyoelezwa hapo awali, unahitaji kula nzuri na mbaya kabla ya kuweza kuelezea tofauti. kuamua kwa ajili yako. Kujenga orodha yako mwenyewe ya kucheza. Chagua vitabu vyako mwenyewe. Chagua sinema zako mwenyewe. ladha inakuja kutoka kwa kudai uhuru na shirika, kutoka kwa kuweka twist yako kwenye mapishi ya keki. Kwa mujibu wa New York Times Lakini vipi ikiwa huna muda? vipi ikiwa huwezi kutumia wiki za mwisho katika maonyesho, maonyesho, na sinema? kujaribu kufanya mwisho kukutana na kuwa na muda mfupi kwa ajili ya kazi za upande? Kisha unapaswa kujifunza kujifunza na kutambua kila kitu karibu na wewe. 4Kazi ya Kuwa bora katika kujifunza kile kinafanya mambo mazuri Ikiwa huwezi kula kwa muda usio na mwisho, angalia kwa kina zaidi kile unachokula.Hakuna haja ya daima kupiga kwa njia ya kila rangi kabla ya kujua nini Diamond ni - unaweza pia kufundisha mwenyewe kutambua Diamond wakati unaona moja. nzuri ya Si kila mtu atajifunza sheria za kila kazi au kuendeleza maneno ya mtaalam. Lakini kila mtu anaweza kutambua. Wakati mtu anasema nyumba ni nzuri kwa sababu ya mikono yake, angalia mikono mwenyewe. Angalia jinsi wanavyoundwa. Angalia jinsi wanavyofanya kujisikia. Angalia kile wanavyofanya kufikiri. Fanya hivyo kwa kila bidhaa, kazi ya sanaa, au ubunifu ambao inaonekana kuangaza ladha. Swali mwenyewe: Je, inachukua moyo na kutaka kujenga kitu mwenyewe? Je, inaonyesha kina cha ubunifu wa binadamu? Je, inaonyesha uzuri katika fomu na utambulisho? Kufungua hisia zako - kwa kweli kufungua - ni vigumu, lakini inahitajika. Jifunze. Jifunze kile kinachoongoza. Jifunze kuona na kujisikia kwa ufumbuzi wa juu. Unaweza kuona nini kinafanya mambo mazuri kuwa ya kipekee, na juisi ya ziada ambayo hutoa uzuri wao. Wanyama wanaoishi katika ardhi huwa ni wanyama. Hatimaye, ladha si kuhusu hali au kifahari. Ni kuhusu kujifunza kuona ulimwengu katika ufafanuzi wa juu. Jinsi karibu unavyoangalia, mifano zaidi unayoanza kutambua, na zaidi unajua jinsi watu wachache kweli wanatazama kabisa. Wengi hupita kutoka kwa mapendekezo moja hadi ijayo, wakitumia chochote kinachowekwa mbele yao. Watu wenye ladha, kinyume chake, ni makini. Wao huacha, kujifunza, na kuangalia ulimwengu karibu nao kwa uaminifu mkubwa. Hiyo ni nini ladha kweli ni: aina ya maendeleo ya kutambua - uwezo wa kulipa tahadhari kwa muda mrefu kutenganisha kile kinachoishi tu na kile kinachohitajika kuwepo kwa sababu ya uzuri wake. . beautiful, coherent, and emotionally resonant Kama AI automatises ujuzi, hisia ya binadamu itakuwa muhimu zaidi kuliko hapo awali. mashine inaweza kuzalisha uzalishaji usio na mwisho, lakini hawawezi kuamua nini kinapaswa kuwepo na kwa nini. wanaweza kutabiri mtindo lakini si umuhimu; wanaweza kuiga ladha lakini kamwe kuwakilisha. mustakabali haitakuwa kwa wale ambao tu kuzalisha, lakini kwa wale ambao wanaona - wale ambao wanaweza kuangalia bahari isiyo na mwisho ya chaguzi na kujua nini kinachohitajika kuongeza, kuondoa, au remixed.