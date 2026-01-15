स्वाद है नया मोट

यदि आप अपने पसंदीदा प्रभावकारियों को सुन रहे हैं, तो आपने शायद सुनी है कि सुसमाचार: "ग्राहक" एआई युग में सबसे बड़ा विभेदक होगा। एलएलएम अब लिख सकते हैं, खींच सकते हैं, और न्यूनतम प्रोत्साहन के साथ रचना कर सकते हैं, लेकिन जो वे उत्पन्न करते हैं वह अक्सर जीवनहीन महसूस करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सोच और उत्पादन को मशीनों के लिए outsourced कर रहा है, जो लोग उत्पादन के साधनों को वापस लेते हैं और जो कुछ वे बनाते हैं उसमें वास्तविक स्वाद डालते हैं, वे बाहर निकल जाएंगे. यदि हम इसके बारे में थोड़ा धार्मिक हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्वाद वाले पृथ्वी का वंशज होंगे. लेकिन इससे पहले कि हम स्वाद को विकसित करने के बारे में बात कर सकें, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह वास्तव में क्या है स्वाद (जैसा कि "सैथिक स्वाद") एक वस्तु के सौंदर्य मूल्य का आकलन करने की क्षमता है यह सुंदरता, आकार, संरचना और सामंजस्य के लिए बढ़ी हुई संवेदनशीलता द्वारा परिभाषित किया जाता है जो हम देखते हैं और हमारे आसपास की दुनिया में है स्वाद गहराई से व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत धारणाओं, पृष्ठभूमि और अनुभवों से प्रभावित होता है, और फिर भी मानव अनुभव में सार्वभौमिक रूप से प्रभावित रहता है। लोग "सुख" के बारे में बात करते हैं जैसे कि यह एक उपहार है, एक प्रतिभा है जिसके साथ कुछ लोग पैदा हुए हैं. लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है. स्वाद अनुभव, विभिन्न मीडिया और कला के रूपों के संपर्क और जागरूक प्रयास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है और अक्सर किया जाता है। स्वाद को आप क्या (और कितना) खाते हैं द्वारा बहुत प्रभावित किया जाता है. लोग जो दुनिया (संगीत, कला, लेखन, डिजाइन, फिल्म, यहां तक कि कोड) को अधिक देखा है, एक मानसिक पुस्तकालय विकसित करते हैं जो उन्हें अच्छे से बुरे को अलग करने की अनुमति देता है। यह संगीत की तुलना में कहीं भी स्पष्ट नहीं है. डॉ. ड्रे के बारे में सोचें. नमूना से आते हैं एक अंधेरे 1960 के जैज़ ट्रैक डेविड मैककैलम द्वारा. आप इस तरह की चमक में "भाग्यशाली" नहीं हैं - आप इसे व्यापक रूप से सुनने और आप जो सुनते हैं उसके बारे में जुनून से प्राप्त करते हैं। इस तरह का स्वाद ध्वनि के बारे में एक लगभग रोगी जिज्ञासा से आता है। सबसे अधिक Iconic Beats और Edge, अगला एपिसोड यह पैटर्न (नियंत्रण के बाद अविश्वसनीय संपर्क) सार्वभौमिक है. यह क्या लोग कहते हैं जब वे कहते हैं कोई भी वास्तव में नए विचार या रचनाएं शायद ही हों. आप जो भी बनाते हैं, आप उस पर निर्माण कर रहे हैं जो पहले आया था. जो लोग इसे सबसे अच्छा करते हैं वे वे हैं जो पुराने चीजों को पर्याप्त गहराई से अवशोषित कर चुके हैं ताकि वे जान सकें कि क्या उधार देना है, क्या फेंकना है, और इसे कुछ ताजा में कैसे पुनः मिश्रण करना है. सब कुछ एक रिमिक्स है एक ही सिद्धांत संगीत से परे लागू होता है. सर्वश्रेष्ठ लेखक लगभग हमेशा सबसे भयानक पाठक होते हैं. यही है कि वे अच्छे प्रोजेक्ट को बुरे से बता सकते हैं, अक्सर पहले सिद्धांतों से बजाय एक मैनुअल से यह भी है कि वे कैसे सीखते हैं कि पहले काम से क्या चुनना है और पुनः मिश्रण करना है. यदि आपने पहले वहां चढ़ने के लिए काम नहीं किया है तो आप विशालों के कंधों पर नहीं खड़े हो सकते हैं. स्वाद वह ताकत है जिसे आप आपके सामने आने वाली सभी कला को "उड़ान" करके बनाते हैं. शैली के तत्व शैली के तत्व इसी तरह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता पहले से ही फिल्मकार हैं. उन्हें अपने पसंदीदा फिल्मों के बारे में पूछें, और आप तुरंत उनकी स्वाद देखेंगे. वे उन फिल्मों का नाम देंगे जिन्हें वे पसंद करते हैं - उन फिल्मों को जो उन्हें पसंद करते हैं। वे भी और इन प्रभावों को नए फिल्मों में फैलाएं जो सिनेमा को जीवित रखते हैं. एक और समय सीमा में, इनमें से कुछ निर्देशकों को आलोचकों बन सकते हैं, यह देखते हुए कि वे कितना गहराई से समझते हैं कि एक फिल्म क्या काम करती है और कितना तेज वे इसके दोष और सकारात्मकताओं को देखते हैं. उन्हें निर्देशक बनने के लिए प्रेरित किया पुराने मालिकों से प्रेरणा उधार लें एक्सपोजर, पैटर्न पहचान, और परिष्करण के समान प्रतिक्रिया चक्र खेलों में भी दिखाई देता है। और इसे माइकल जॉर्डन की तुलना में अधिक आकर्षक बना दिया। कच्चे प्रतिभा के अलावा, ब्रायंट ने टेप देखने के वर्षों से लाभ उठाया, युगों और खिलाड़ियों के माध्यम से सूक्ष्म पैटर्न को नोटिस किया, और उसका फायदा संवेदनात्मक तेजता था, जो वर्षों के अवज्ञाकारी अध्ययन के माध्यम से परिष्कृत हुआ, जो शुद्ध शारीरिक कौशल से परे गया था. यही उसे अन्य खिलाड़ियों को याद करने वाली चीजों को देखने की अनुमति देता था और हर रात वह कोर्ट पर कदम उठाने के लायक असंभव शॉट बनाता था. शूटिंग के लिए Fadeaway इन प्रभावों को कुछ नया और अद्वितीय में मिलाएं हर क्षेत्र में, कहानी दोहराती है: स्वाद क्षमता है और अन्य लोगों के लिए अदृश्य पैटर्न को पहचानें क्योंकि आपने इससे पहले बहुत कुछ देखा है. यह प्रतिभा के बारे में कम है और अधिक अंतर्दृष्टि के संग्रह के बारे में है जो प्रवृत्ति और विवेक में एकीकृत होते हैं। देखो बेशक, एक पकड़ है: इस तरह के तर्क को विकसित करने के लिए टिकाऊपन की आवश्यकता होती है. कोई भी खराब कला पसंद नहीं करता है, लेकिन स्वाद विकसित करने के लिए, आपको खुद को बुरी चीजों को भी उजागर करना होगा. आप कुछ और के साथ विपरीत किए बिना क्या अच्छा है, यह नहीं जान सकते हैं. मध्यमता के माध्यम से बैठने की गंदगी यह है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अंतहीन स्लॉप मशीन एक सूक्ष्म गलतफहमी है जो एआई युग में स्वाद के आसपास के भाषण को कम करती है: कई मानते हैं कि "मानव" = "आपका स्वाद" और "एआई" = "स्लॉप". यह गलत है। औसत व्यक्ति की तुलना में स्वाद, मुख्य रूप से क्योंकि यह बहुत अधिक सामग्री के संपर्क में किया गया है. यह अधिकांश लोगों की तुलना में बेहतर संरचना और शैली को पहचानता है. अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया गया, यह आसानी से मध्यम मानव को अधिग्रहण, अधिग्रहण और अधिग्रहण करेगा. अधिक यह संज्ञानात्मक त्रुटि यह समझने की कमी से उत्पन्न होती है कि "स्लप" वास्तव में क्या मतलब है। इसका मतलब "AI-made" नहीं है. Slop का मतलब है स्लोप एक प्रक्रिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि अलग-अलगता को कम करने के लिए। फास्ट फूड स्लोप है क्योंकि यह सबसे कम आम नामक के लिए डिज़ाइन किया गया है. एक मिशेलिन स्टार भोजन नहीं है, क्योंकि यह एक केक के इरादे को दर्शाता है, विविधता है, और रचनात्मक जोखिम शामिल है। यह नुस्खा में नहीं था। स्लिप जनरेटर कुछ और "आई प्लॉप" थकान विस्सरल महसूस करती है क्योंकि आउटपुट इतने समान और अपरिपक्व हैं। मनुष्यों को विविधता की इच्छा होती है, यही कारण है कि आपके दिमाग हजारों लगभग समान आउटपुट देखने के बाद विद्रोह करना शुरू करते हैं। यह हर दिन एक ही कुकीज़ खाने जैसा है जब तक कि आप फेंकना नहीं चाहते हैं। वे खुशी से हमेशा के लिए एक ही कुकीज़ का सेवन करेंगे। अनुभव के लिए खुलेपन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि झुकाव एआई से पहले है. हम लंबे समय से पहले झुकाव कला, संगीत, साहित्य और डिजाइन कर रहे हैं. जहां भी दोहराव प्रभुत्व रखता है और भविष्यवाणी भुगतान करता है, रचनात्मकता कम हो जाती है, और झुकाव आउटपुट का पालन करता है। संगीत, उदाहरण के लिए ले लो. हजारों लोग इसे बनाने के नियमों को सीखने के लिए कॉलेज जाते हैं. वे ध्वनि, प्रगति, उपकरण, संरचना का अध्ययन करते हैं-कुछ ऐसा बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ जो "दुखद" लगता है. लेकिन मूल बातें सीखना और अपना गीत लिखना स्वचालित रूप से मतलब नहीं है कि आपके पास स्वाद है. आप जान सकते हैं कि अच्छा संगीत क्या है, आप बुरे संगीत को पहचान सकते हैं, और कुछ भूलने वाला बनाता है। अभी भी यदि आपका गीत एक सख्त सूत्र का पालन करता है और ऐसा लगता है जैसे कोई भी अन्य व्यक्ति लिख सकता है, तो यह एक अपरिपक्व झुकाव है. इसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं है, कोई विविधता नहीं है. यह एक तरह का ट्रैक है जिसे आप पृष्ठभूमि वातावरण के रूप में खेल सकते हैं बिना भावनाओं को उत्तेजित करने के - स्वीकार्य यदि यह इरादा है, लेकिन अन्यथा जीवनहीन है. यह लोगों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी और चीज की सराहना नहीं की है. आप झुकाव कर रहे हैं. फिल्म के बारे में भी सोचें. यह भी देखें. (एक फिल्म बड़े पैमाने पर आकर्षण के लिए डिज़ाइन की गई है)। औसत पॉपकोर्न फिल्म हल्की, मनोरंजक, और फॉर्मूलेक्स है: कहानी भविष्यवाणी योग्य है (उदाहरण के लिए, बुराई पर अच्छे विजय), पात्र भविष्यवाणी योग्य हैं, और संवाद भविष्यवाणी योग्य है। पॉपकोर्न फिल्म आप देख सकते हैं कि जब झुकाव वास्तविक दुनिया को भी घेरता है. उदाहरण के लिए, हर बास्केटबॉल खिलाड़ी मूल बातें सीखता है (ड्रिब्लिंग, पारित करना, शूटिंग), लेकिन केवल महान अपने स्वाद को जोड़ते हैं. जॉर्डन के पास अपने मध्य रेंज कूपर था, ओलाउवॉन के पास अपने सपने का झटका था, कैरी के पास उसका लोगो तीन था, और शैक के पास उसकी शक्तिशाली डंक थी. उनमें से प्रत्येक ने नियमबोर्ड को तोड़ दिया और खिलाड़ी को एक हस्ताक्षर दिया. यह हस्ताक्षर आंदोलन में स्वाद है-जो सितारों को ध्वनि से अलग करता है लेकिन भूलने योग्य खिलाड़ियों को भूलता है. कोई भी एनबीए को "आधारित बास्केटबॉल" प्रत्येक क्षेत्र में, पैटर्न दोहराया जाता है। आप नियमों का पालन कर सकते हैं और पारित उत्पादन कर सकते हैं ... या आप टेम्पलेट से बाहर निकल सकते हैं और कुछ अलग कर सकते हैं. स्वाद वह है जो आपको मार्जिन पर धकेलने, आकार तोड़ने और मिश्रण में अपनी खुद की संवेदनशीलता को इंजेक्ट करने की अनुमति देता है। एलएलएम तकनीकी रूप से पर्याप्त सामग्री के साथ दुनिया को बाढ़ दे सकते हैं, लेकिन केवल स्वादिष्ट - जो झुकाव के माध्यम से पीड़ित होने के इच्छुक हैं, इसकी सीमाओं को सीखते हैं, और फिर उन्हें पारित करते हैं - ऐसे काम का उत्पादन करेंगे जो वास्तव में लोगों को स्थानांतरित करता है। तो आप स्वाद विकसित करना चाहते हैं स्वाद प्राप्त करने के वास्तव में केवल दो तरीके हैं: (ए) इसके साथ पैदा होना, या (बी) इसे विकसित करना. क्या (ए) स्वाद के मूल के बारे में अब तक हमने जो कुछ कहा है उसके विपरीत है? वास्तव में नहीं. कुछ लोग वास्तव में एक बढ़ी हुई संवेदनशीलता के साथ पैदा होते हैं, सुंदरता, आकार और संरचना को असामान्य स्पष्टता के साथ महसूस करने की एक जन्मजात क्षमता। क्लासिक संगीत के ग्रैंडमास्टर्स अक्सर जीवन में बाद में अपने प्रीमियर तक पहुंचते हैं, क्योंकि अभ्यास के वर्षों को मास्ट्री में जोड़ा जाता है। - एक चमत्कार जिसका संगीत स्वाद और आकार का धारणा जल्दी से दिखाई दिया. उसे यह जानने के लिए हजारों ओपेरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि एक अच्छा कैसा लग रहा था. उसका कान पहले से ही अच्छे और बुरे संगीत के बीच के अंतर के लिए समायोजित था. मोजार्ट था स्वाद के साथ अद्भुत जन्म लेकिन हम सभी मोजार्ट नहीं हैं. हमारे बाकी लोगों के लिए, स्वाद कुछ है जो हम उगाते हैं. आपको स्वाद विकसित करने के लिए कुछ मूल गुणों की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से गुणवत्ता के लिए एक आकर्षण और चीजों को अच्छा बनाने के बारे में एक जिज्ञासा। उत्सुकता प्रयास करता है, जो अधिकांश लोगों को बंद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे मन के बिना प्लॉप खपत करेंगे. जबकि लोगों को स्वाद विकसित करने का इरादा है कि उत्सुकता के लिए अनुकूलित किया जाता है, बाकी सुविधा के लिए अनुकूलित करते हैं. वे जो भी अनुशंसित है, सुनते हैं, जो भी रुझान है, और खाने के बारे में क्या है। स्वाद को विकसित करने के लिए एक अलग प्रकार की खपत की आवश्यकता होती है, जिसे सुविधा के बजाय उत्सुकता से प्रेरित किया जाता है. आप खोज की छोटी यात्रा पर जाते हैं: बेस्टसेलर सूचीों से परे पढ़ना, निशान कलाकारों से यादृच्छिक गीतों को सुनना, और फिल्मों को देखने के लिए जो आपके ध्यान को पकड़ते हैं, न केवल उन आलोचनाओं (या स्ट्रीमिंग सेवाओं) की सिफारिश करते हैं. आप अमीर, आश्चर्यजनक, या जीवित महसूस करने के बारे में अपना खुद का मानसिक नक्शा बनाते हैं, और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए अपनी खुद की यूरिस्टिक विकसित करते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आपको उन्हें अलग करने से पहले अच्छे और बुरे दोनों का उपभोग करना होगा। अपने लिए फैसला करें. अपने स्वयं के प्लेलिस्ट बनाएं. अपने स्वयं के किताबों का चयन करें. अपने स्वयं के फिल्मों का चयन करें. स्वाद स्वतंत्रता और एजेंसी का दावा करने से उत्पन्न होता है, कुकी व्यंजन पर अपनी मोड़ डालने से। न्यूयॉर्क टाइम्स लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो क्या होगा? यदि आप गैलरी, कॉन्सर्ट, और थिएटरों में सप्ताहांत नहीं बिता सकते हैं? अंतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और पक्ष के मिशनों के लिए बचत करने के लिए थोड़ा समय है? फिर आपको अध्ययन करना और आपके चारों ओर सब कुछ नोटिस करना सीखना होगा। 4वें सीखने में बेहतर बनें जो अच्छी चीजें बनाता है यदि आप अंतहीन रूप से उपभोग नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या उपभोग करते हैं पर गहरा ध्यान दें. आप हमेशा एक हीरे के बारे में जानने से पहले हर पत्थर के माध्यम से सीखने की जरूरत नहीं है - आप खुद को एक हीरे को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं जब आप एक देखते हैं। अच्छे हर कोई प्रत्येक शिल्प के नियमों को मास्टर नहीं करेगा या एक आलोचकों के शब्दकोश को विकसित करेगा. लेकिन हर कोई नोटिस कर सकता है. जब कोई कहता है कि एक घर अपनी आंकड़ों के कारण सुंदर है, तो आंकड़ों को खुद देखो. देखें कि वे कैसे डिज़ाइन किए गए हैं. नोट करें कि वे आपको कैसा महसूस करते हैं. ध्यान दें कि वे आपको क्या सोचते हैं. अपने आप से पूछें: क्या यह मुझे प्रेरित करता है और खुद कुछ बनाना चाहता है? क्या यह मानव रचनात्मकता की गहराई को प्रकट करता है? क्या यह आकार और समानता में सुंदरता दिखाता है? क्या रचनाकार ने इस प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए क्या किया? अपने संवेदनाओं को खोलना - वास्तव में उन्हें खोलना - मुश्किल है, लेकिन आवश्यक है। ध्यान दें. अध्ययन करें कि आपको क्या चलता है. उच्च संकल्प में देखने और महसूस करने के लिए सीखें. आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छे चीजों को इतना विशेष बनाता है, और अतिरिक्त सॉस जो उन्हें उनकी सुंदरता देता है। ज़मीन का मालिक बनने वालों को मिलेगा लाभ अंत में, स्वाद स्थिति या परिष्कृतता के बारे में नहीं है. यह दुनिया को उच्च संकल्प में देखने के लिए सीखने के बारे में है. जितना करीब आप देखते हैं, उतना ही अधिक पैटर्न आप पहचानना शुरू करते हैं, और जितना अधिक आप महसूस करते हैं कि कितने कम लोग वास्तव में देख रहे हैं। अधिकांश एक सिफारिश से अगले तक ड्रिफ्ट करते हैं, जो कुछ भी उनके सामने रखा जाता है। स्वादिष्ट, इसके विपरीत, जानबूझकर हैं। यही स्वाद वास्तव में क्या है: नोटिस करने का एक विकसित रूप - पर्याप्त लंबे समय तक ध्यान देने की क्षमता जो केवल मौजूद है और जो इसकी सुंदरता के लिए मौजूद होने के लायक है. यह "अच्छे राय" होने के बारे में कम है और एक आंतरिक ट्यूनिंग फोर्क विकसित करने के बारे में अधिक है जो जब आप किसी चीज से मिलते हैं तो कंपन करता है . beautiful, coherent, and emotionally resonant जैसा कि एआई योग्यता को स्वचालित करता है, मानव संवेदनशीलता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी. मशीनें अंतहीन उत्पादन उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन वे तय नहीं कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्यों। वे शैली का पूर्वानुमान कर सकते हैं, लेकिन अर्थ नहीं; वे स्वाद का अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं।