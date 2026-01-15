El sabor es el nuevo

Si has estado escuchando a tu influyente favorito, probablemente hayas escuchado el evangelio: “taste” será el mayor diferenciador en la era de la IA. LLMs ahora pueden escribir, dibujar y componer con un mínimo de prompting, pero lo que producen a menudo se siente inanimado. En un mundo donde todo el mundo ha externalizado el pensamiento y la producción a las máquinas, aquellos que toman de vuelta los medios de producción e infunden el verdadero gusto en lo que hacen se destacarán. Pero antes de que podamos hablar de cultivar el gusto, necesitamos entender lo que realmente es. El gusto (a.k.a. “sabor estético”) es la capacidad de juzgar el valor estético de un objeto. Se define por una mayor sensibilidad a la belleza, la forma, la estructura y la armonía en las cosas que vemos y en el mundo que nos rodea. El gusto es profundamente personal, influenciado por las percepciones, los antecedentes y las experiencias individuales, y sin embargo sigue siendo universalmente influyente en la experiencia humana. La gente habla de “taste” como si fuera un regalo, un talento con el que algunas personas nacen.Pero esto no es completamente correcto.El gusto puede y a menudo se cultiva a través de la experiencia, la exposición a diferentes medios y formas de arte, y el esfuerzo consciente.A medida que su experiencia se amplía, su capacidad para hacer juicios estéticos matizados se vuelve más refinada. Las personas que han visto más del mundo (música, arte, escritura, diseño, cine, incluso código) desarrollan una biblioteca mental que les permite distinguir lo bueno del malo. En ninguna parte esto es más claro que en la música.Piensa en el Dr. Dre. Vino del sampling Una obscura canción de jazz de la década de 1960 de David McCallum.No tienes “luz” en brillo como éste –lo consegues escuchando ampliamente y siendo obsesivo con lo que escuchas.Dre probablemente revisó cientos de canciones antes de elegir la que seleccionó para Este tipo de sabor proviene de una curiosidad casi patológica sobre el sonido. Los Beatles más icónicos En el Edge, El siguiente episodio. Este patrón (exposición implacable seguida de recombinación) es universal.Es lo que la gente quiere decir cuando dicen Las personas que hacen esto mejor son las que han absorbido las cosas viejas lo suficientemente profundamente como para saber qué prestar, qué desechar y cómo remixarlas en algo fresco. Todo es un remix El mismo principio se aplica mucho más allá de la música.Los mejores escritores son casi siempre los lectores más voraciosos.Así es como pueden decir buena prosa de mala, a menudo de primeros principios en lugar de de un manual como También es así como aprenden qué seleccionar y remixar de los trabajos anteriores.No puedes ponerte sobre los hombros de gigantes si no has hecho el trabajo de subir allí en primer lugar. Los elementos del estilo Los elementos del estilo Del mismo modo, los mejores cineastas son cinefilios primero.Pregúntales sobre sus películas favoritas, y verás su gusto inmediatamente. También ellos En otra línea de tiempo, algunos de estos directores podrían haberse convertido en críticos, dado lo profundamente que entienden lo que hace que una película funcione y lo acentuadamente que ven sus defectos y positivos. Los inspiró a convertirse en directores Préstamo de inspiración de los antiguos maestros El mismo ciclo de retroalimentación de exposición, reconocimiento de patrones y refinamiento aparece incluso en los deportes. Más allá del talento crudo, Bryant se benefició de años de ver la cinta, notando patrones sutiles a través de épocas y jugadores, y Su ventaja era la agudeza perceptual, perfeccionada a través de años de estudio obsesivo, que iba más allá de la pura habilidad física.Eso es lo que le permitió ver cosas que otros jugadores perdían y hacer disparos imposibles, dignos de destacar cada noche que salió en el campo. Fadeaway disparos mezclar esas influencias en algo nuevo y único En cada dominio, la historia se repite: el gusto es la capacidad de Reconoce patrones invisibles para los demás porque has visto tanto antes.Es menos sobre el genio y más sobre la acumulación de intuiciones que se combinan en instinto y discernimiento. Vía Por supuesto, hay una captura: desarrollar ese tipo de discernimiento requiere resistencia.A nadie le gusta el arte mal hecho, pero para desarrollar el gusto, usted tiene que exponerse a las cosas malas, también.No se puede saber qué es bueno sin contrastarlo con otra cosa.El molde de sentarse a través de la mediocridad es lo que refina su sentido de lo que funciona y lo que no. La Máquina Infinita Slop Hay un malentendido sutil que degrada el discurso sobre el sabor en la era de la IA: muchos asumen que "humano" = "taste" y "AI" = "slop". el gusto que la persona promedio, en gran parte porque ha sido expuesto a mucho más material. Reconoce la estructura y el estilo mejor que la mayoría de las personas. más Este error cognitivo surge de una falta de comprensión de lo que realmente significa “saltar”. no significa “made by AI”. slop significa Slop es la salida de un proceso diseñado para escalar la producción al tiempo que se minimiza la diferenciación. Fast food es slop porque está diseñado para el denominador común más bajo. Una comida estrella de Michelin no es, porque refleja la intención de un chef, tiene variedad y implica riesgo creativo. No estaba en la receta. El Slop El genérico. Algo más La fatiga de la “patada de IA” se siente visceral porque las salidas son tan similares y no diferenciadas. Los humanos anhelan variedad, por lo que sus mentes comienzan a rebelarse después de ver miles de salidas casi idénticas. Es como comer la misma galleta todos los días hasta que desee arrojar. Algunas personas son más sensibles a esa unidad y sienten su “sensación de araña” picando cuando están expuestos a la patada producida en masa. No se preocupe, consumen felizmente la misma galleta para siempre. Abierta a la experiencia Es importante señalar que la inclinación precede a la IA. Hemos estado haciendo el arte de la inclinación, la música, la literatura y el diseño mucho antes de que aparecieran los LLM. Dondequiera que la repetición domine y la predictibilidad se paga, la creatividad disminuye y la salida de la inclinación sigue. Tomemos la música, por ejemplo.Miles de personas van a la universidad para aprender las reglas para hacerlo.Estudian acorde, progresión, instrumentación, estructura —todo lo necesario para producir algo que suena “agradable”.Pero aprender los fundamentos y escribir tu propia canción no significa automáticamente que tienes gusto.Puedes saber qué es la buena música, puedes reconocer la mala música, y Produce algo inolvidable. todavía Si tu canción sigue una fórmula estricta y suena como cualquier cosa que otros pudieran haber escrito, es una pendiente sin diferenciación. No tiene individualidad, no tiene presencia, no tiene variedad. Es el tipo de canción que puedes tocar como un ambiente de fondo sin provocar emoción, aceptable si esa es la intención, pero sin vida de otra manera. podría apelar a las masas, pero eso es sólo porque nunca han aprendido a apreciar nada más. Lo mismo ocurre con la película.Considerar el estereotipo La película de popcorn promedio es ligera, entretenida y fórmula: la historia es predecible (por ejemplo, buenos triunfos sobre el mal), los personajes son predecibles y el diálogo es predecible. Películas de popcorn Puedes notar cuando la pendiente pervade el mundo real, también. Para ilustrar, cada jugador de baloncesto aprende los fundamentos (dribbling, pasar, disparar), pero sólo los grandes añaden su propio sabor. Jordan tenía su salto de mediano rango, Olajuwon tenía su temblor de sueño, Curry tenía su logotipo tres, y Shaq tenía su poderoso dunk. Cada uno de esos movimientos rompió el reglamento y dio al jugador una firma. Esa firma es el sabor en el movimiento -lo que separa a las estrellas de los jugadores sonoros pero olvidables. Nadie mira a la NBA para el “baloncesto fundamental”; observamos el flair. A través de cada campo, el patrón se repite. Puedes seguir las reglas y producir una salida pasable...o puedes salir de la plantilla y hacer algo distinto. El gusto es lo que te permite empujar a los márgenes, romper la forma y inyectar tu propia sensibilidad en la mezcla. Los LLM pueden inundar el mundo con contenido técnicamente adecuado, pero sólo los gustosos – aquellos dispuestos a sufrir a través de la pendiente, aprender sus límites, y luego superarlos – producirán trabajo que realmente mueve a la gente. ¿Quieres desarrollar el gusto Hay realmente sólo dos maneras de tener sabor: (a) nacer con él, o (b) desarrollarlo. ¿(a) contradice todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre los orígenes del sabor? ¿No realmente. Algunas personas nacen realmente con una sensibilidad aumentada, una capacidad innata de percibir la belleza, la forma y la estructura con una claridad inusual. Mozart es el ejemplo clásico.Los grandes maestros de la música clásica a menudo alcanzaron su apogeo más tarde en la vida, ya que años de práctica se combinaron en maestría. —un prodigio cuya comprensión del gusto y la forma musicales apareció temprano. no necesitaba escribir mil óperas para saber cómo sonaba una buena. con el gusto. maravilloso Nacimiento Pero no todos somos Mozart. Para el resto de nosotros, seres humanos, el gusto es algo que cultivamos. Necesitas algunas cualidades básicas para desarrollar el gusto, principalmente una atracción por la calidad y una curiosidad sobre lo que hace las cosas buenas. La curiosidad requiere esfuerzo, lo que apaga a la mayoría de las personas y asegura que consumen de manera despiadada. Mientras que las personas que tienen la intención de desarrollar el gusto se optimizan para la curiosidad, el resto se optimizan para la conveniencia. Están viendo lo que se recomienda, escuchando lo que está en tendencia y comiendo lo que está cerca. Tener que pensar si sus hábitos de consumo son buenos o malos se siente como demasiado trabajo. Desarrollar el gusto requiere un tipo diferente de consumo, uno impulsado por la curiosidad en lugar de la conveniencia. Vas en pequeños viajes de descubrimiento: leer más allá de las listas de best-sellers, escuchar canciones aleatorias de artistas de nicho, y ver películas que capturan tu atención, no sólo aquellas que los críticos (o servicios de streaming) recomiendan. Como se mencionó anteriormente, tienes que consumir tanto lo bueno como lo malo antes de poder separarlos.No puedes externalizar ese proceso.No puedes permitir que Spotify, Netflix o Decida por ti. Construye tus propias listas de reproducción. Elija tus propios libros. Elija tus propias películas. El gusto surge de la afirmación de la independencia y la agencia, de poner tu giro en la receta de las galletas. El New York Times ¿Y si no puedes pasar los fines de semana en galerías, conciertos y teatros? tratando de hacer que los fines se encuentren y tienen poco tiempo para ahorrar para las tareas laterales?Entonces debes aprender a estudiar y notar todo a tu alrededor. Cuatro hileras Estudia mejor lo que hace las cosas buenas Si no puedes consumir indefinidamente, presta más atención a lo que consumas.No siempre tienes que limpiar cada roca antes de saber qué es un diamante, también puedes entrenarte para reconocer un diamante cuando lo veas. bueno No todo el mundo dominará las reglas de cada arte o desarrollará el vocabulario de un crítico.Pero todo el mundo puede darse cuenta.Cuando alguien dice que una casa es hermosa debido a sus arcos, mire los arcos usted mismo.Ve cómo están diseñados.Nota cómo te hacen sentir.Observa lo que te hacen pensar. Haz esto con cada producto, obra de arte o creación que parezca irradiar sabor. Pregúntate: ¿me deja inspirado y quiere crear algo yo mismo? ¿revelan las profundidades de la creatividad humana? ¿mostran belleza en forma y simetría? ¿Qué hizo el creador para desencadenar esta respuesta? Abrir tus sentidos —realmente abrirlos— es difícil, pero necesario. Presta atención. Estudia lo que te mueve. Aprende a ver y sentir en una resolución más alta. Puedes ver lo que hace que las mejores cosas sean tan especiales, y la salsa extra que les da su belleza. Los gustosos heredarán la tierra post-AGI Al final, el gusto no se trata de estado o sofisticación. Se trata de aprender a ver el mundo en una resolución más alta. Cuanto más cerca mires, más patrones empiezas a reconocer, y más te das cuenta de cuántas personas realmente están mirando en absoluto. La mayoría se desplaza de una recomendación a la siguiente, consumiendo lo que se coloca delante de ellos. Los gustosos, por el contrario, son deliberados. Eso es lo que realmente es el gusto: una forma evolucionada de notar: la capacidad de prestar atención lo suficiente para separar lo que meramente existe de lo que merece existir por el mérito de su belleza. . beautiful, coherent, and emotionally resonant Como la IA automatiza la competencia, la sensibilidad humana será más importante que nunca.Las máquinas pueden generar una salida infinita, pero no pueden decidir qué debería existir y por qué.Pueden predecir el estilo pero no el significado; pueden imitar el gusto pero nunca incorporarlo.El futuro no pertenecerá a aquellos que simplemente producen, sino a aquellos que discernen – aquellos que pueden mirar un mar sin fin de opciones y saber lo que necesita ser añadido, eliminado o remixado.