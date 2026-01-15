Raha nihaino ny mpandray anjara tianao ianao, angamba efa nandre ny filazantsara: ny "fahafatesana" dia ho ny fahasamihafana lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana AI. Ny LLM dia afaka manoratra, mamorona ary mamorona amin'ny fangatahana kely, fa ny zavatra ataony matetika dia mahatsapa tsy misy fiainana. "Slop", araka ny antsoina amin'ny aterineto. Ao amin'ny tontolo izay ny tsirairay no nanolotra ny fikarohana sy ny famokarana ho an'ny milina, ireo izay mandray indray ny fitaovana famokarana sy maninjitra ny hatsaran-tarehy ao amin'ny zavatra ataony dia hiseho. Fa alohan'ny afaka miresaka momba ny fanatanterahana ny hatsaran-tarehy, dia mila mahatakatra izay tena izy. Ny hatsaran-tarehy (amin'ny anarana hoe "fatsaran-tarehy") dia ny fahafaha-mitsara ny lanjany ara-tsaina amin'ny zavatra iray. Izany dia voafaritra amin'ny fanatsarana ny fahatsapana ny hatsaran-tarehy, ny endrika, ny rafitra, ary ny fandriampahalemana ao amin'ny zavatra hitantsika sy ao amin'ny tontolo manodidina antsika. Ny hatsaran-tarehy dia tena manokana, misy fiantraikany amin'ny fahatsapana, ny lohahevitra, ary ny traikefa, ary na izany aza dia mitohy amin'ny ankapobeny eo amin'ny traikefa. Ny olona dia miresaka momba ny "tsakafo" tahaka ny fanomezana, ny fahaiza-manao izay teraka amin'ny olona sasany. Fa tsy marina tanteraka izany. Ny tsakafo dia afaka ary matetika no noforonina amin'ny alalan'ny traikefa, ny fanehoan-kevitra amin'ny haino aman-jery sy ny zavakanto samihafa, ary ny ezaka ara-tsaina. Ireo olona izay efa nahita bebe kokoa amin'izao tontolo izao (muzika, zavakanto, famoronana, famolavolana, sarimihetsika, na code) dia mamorona library ara-tsaina izay ahafahan'izy ireo manavaka ny tsara avy amin'ny ratsy. Tsy misy toerana tsaratsara kokoa noho ao amin'ny mozika izany.Misaotra an'i Dr. Dre. Avy amin'ny sampling Izany dia iray amin'ny hira jazz tsy fantatra tamin'ny taona 1960 nataon'i David McCallum. Tsy “tsy ampy” ianao amin'ny fahazavan-tena toy izany - ianao dia mahazo izany amin'ny alalan'ny mihaino be sy ny fanahy momba izay mihaino. Ity karazana sakafo ity dia avy amin'ny fahatsapana mahatsiravina momba ny feo. Ny ankamaroan'ny beats iconic Ao amin'ny Edge Ny dingana manaraka. Ity endrika ity (ny fanehoan-kevitra tsy mitsahatra manaraka ny famerenana) dia ankapobeny. Izany no dikan'ny olona rehefa milaza izany Ny olona izay manao izany tsara indrindra dia ireo izay efa nandray ny zavatra taloha tanteraka mba ho fantatrao izay handoa, izay hanesorana, ary ny fomba hanova azy ho zavatra vaovao. Ny zava-drehetra dia remix Ity fitsipika ity dia mifanaraka amin'ny mozika. Ny mpanoratra tsara indrindra dia matetika ny mpamaky mahantra indrindra. Izany no fomba ahafahan'izy ireo mamaritra ny prosa tsara avy amin'ny ratsy, matetika avy amin'ny fitsipika voalohany fa tsy avy amin'ny boky toy izany. Izany ihany koa no fomba ahafahan'izy ireo mianatra sy hampifangaro avy amin'ny asany taloha. Tsy afaka mitsangana eo amin'ny rantsan'ny goavana ianao raha tsy nanao ny asanao mba hiakatra any amin'ny toerana voalohany. Ny hatsaran-tarehy dia ny hery izay miorina amin'ny "fanentanana" ny zavakanto rehetra izay tonga teo anoloanao. Ny singa amin'ny style Ny singa amin'ny style Toy izany koa, ny mpamokatra sarimihetsika tsara indrindra dia ny cinephiles voalohany. Manontany azy ireo momba ny sarimihetsika tiany indrindra, ary hahita ny hatsaran'izy ireo avy hatrany. Ary koa izy ireo Ao amin'ny fotoana hafa, sasany amin'ireo mpitantana ireo dia mety ho lasa mpitsikera, satria mahatakatra lalina ny mahatakatra izay mahatonga ny sarimihetsika miasa sy ny fahatsapany tsara ny fahadisoany sy ny tombony. Izany no mahatonga azy ireo ho lasa mpitantana Manolotra fanentanana avy amin'ny Masters Taloha Ny fiantraikany mitovy amin'ny fanehoan-kevitra, ny fankasitrahana sy ny fanamafisana dia hita na dia ao amin'ny fanatanjahan-tena aza. Ankoatra ny fahaiza-manao voajanahary, Bryant dia nahazo tombontsoa avy amin'ny taona nitsidika ny rakitra, nahita endrika tsara tarehy manerana ny vanim-potoana sy ny mpilalao, ary Ny fahaiza-manaony dia ny fahamarinan'ny fahatsapana, novolavolaina nandritra ny taona maro amin'ny fikarohana, izay mihoatra noho ny fahaiza-manao ara-batana fotsiny. Izany no nahatonga azy hahita zavatra tsy nahazoan'ny mpilalao hafa ary mahatonga ny fanafihana tsy azo atao, mendrika tsikelikely isaky ny alina nandeha teo amin'ny kianja. Ny fanafihana Mifandray ireo fiantraikany ireo amin'ny zavatra vaovao sy tsy manam-paharoa Ao amin'ny sehatra rehetra, dia miverimberina ny tantara: ny hatsaran-tarehy dia ny fahaiza-manao Ary mamantatra endrika tsy hita amin'ny hafa satria efa nahita be dia be ianao taloha. Tsy momba ny fahagagana loatra, fa miankina amin'ny fanangonana ny fahitana izay mifototra amin'ny fanahy sy ny fahatakarana. Ny Mazava ho azy, misy ny fitadiavana: ny fampandrosoana io karazana fahatakarana io dia mitaky faharetana. Tsy misy olona tia ny zavakanto voasokitra, fa mba hanatsarana ny hatsaran-tarehy, tsy maintsy manazava ny tenanao amin'ny zavatra ratsy ihany koa ianao. Tsy azonao atao ny mahafantatra izay tsara raha tsy mifanohitra amin'ny zavatra hafa. Ny milina Slop tsy misy farany Misy fahadisoana miavaka izay mampihena ny fifampiraharahana manodidina ny hatsaran-tarehy ao amin'ny vanim-potoana AI: maro no mihevitra fa ny "manana" = "maniry" ary "AI" = "fandositra". Ny sakafo dia mihoatra noho ny olona ankapobeny, indrindra satria efa voakasika amin'ny fitaovana bebe kokoa izy io. Fantatry ny rafitra sy ny fomba tsara kokoa noho ny ankamaroan'ny olona izy io. Amin'ny alàlan'ny fametrahana tsara, dia hanasitrana, hanasitrana ary hanasitrana ny olombelona ankapobeny mora foana. Ny Ity fahadisoana ara-kognitifika ity dia avy amin'ny tsy fahatakarana izay tena midika hoe "slop". Tsy midika hoe “Made by AI”. Slop dia ny vokatra avy amin'ny dingana natao hanatsarana ny famokarana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahasamihafana. Fast food dia slop satria noforonina ho an'ny lehibe indrindra. Ny sakafo amin'ny kintana Michelin dia tsy, satria maneho ny tanjon'ny mpitsabo, manana fahasamihafana, ary miteraka loza mpamorona. Tsy tao amin'ny fitsaboana izany. Feno ny Ny jenerika. Ny zavatra hafa Ny faharetana amin'ny "AI slop" dia mahatsapa ny visceral satria mitovy sy tsy misy fahasamihafana ny vokatra. Ny olombelona dia maniry ny fahasamihafana, izany no mahatonga ny sainao hanomboka manohitra rehefa nahita vokatra an'arivony mihoatra ny mitovy. Tahaka ny mihinana ny mofomamy mitovy isan'andro mandra-pangatahanao. Ny olona sasany dia mahatsikaiky kokoa amin'izany fanamafisana izany ary mahatsapa ny fahatsapany ny "Spidey sense" rehefa voakasika amin'ny famokarana be dia be. , hardly mind. They’ll happily consume the same cookie forever. Fidirana amin'ny traikefa Zava-dehibe ny manamarika fa ny slop mialoha ny AI. Efa nanao zavakanto, mozika, literatiora, ary famolavolana ela talohan'ny nisehoan'ny LLM. Na aiza na aiza ny famerenana manapaka sy ny fampahafantarana dia mandoa, ny famoronana dia mihena, ary ny vokatra slop manaraka. Jereo ny mozika, ohatra. An'arivony ny olona mandeha any amin'ny oniversite mba hianatra ny fitsipika ho an'ny famoronana izany. Mianatra ny tsiambaratelo, ny fandrosoana, ny fitaovana, ny rafitra - ny zavatra rehetra ilaina mba hamoronana zavatra izay mihaino "tsara". Fa ny fampianarana ny fototra sy ny famoronana ny hira manokana dia tsy midika fa manana sakafo ianao. Azonao fantatra izay mozika tsara, azonao fantatra ny mozika ratsy, ary Mamorona zavatra tsy azo adinoina. Mbola Raha ny hira misy anao dia mifanaraka amin'ny endrika hentitra ary mitovy amin'ny zavatra rehetra azonao atao, dia tsy misy fahasamihafana. Tsy manana fahasamihafana, tsy misy fahasamihafana, tsy misy fahasamihafana. Izany no karazana hira izay azonao atao amin'ny sehatry ny lohahevitra raha tsy miteraka fihetseham-po - azo ekena raha izany no tanjona, fa tsy misy fiainana raha tsy izany. Mety hisy fiantraikany amin'ny vahoaka, fa izany fotsiny satria tsy nianatra ny hankasitraka na inona na inona hafa izy ireo. Toy izany ihany koa amin'ny sarimihetsika. Ny sarimihetsika popcorn amin'ny ankapobeny dia tsotra, mahaliana, ary endrika: ny tantara dia azo antoka (ohatra, fandresena tsara ny ratsy), ny sarimihetsika dia azo antoka, ary ny fifanakalozan-kevitra dia azo antoka. Ny zavatra rehetra momba azy dia mahatsapa toy ny niala tamin'ny fitaovam-pandefasana natao ho an'ny "fitehirizana". Ny sarimihetsika dia mivoaka amin'ny boaty tsara fa tsy mamela fiantraikany ara-tsaina. Popcorn sarimihetsika Afaka mahatsikaritra ianao rehefa manodidina ny tontolo tena izy, koa. Mba hampisehoana izany, ny mpilalao basketball tsirairay dia mianatra ny fototra (dribbling, passing, shooting), fa ny lehibe ihany no manampy ny hatsaran-tarehiny. Jordana dia nanana ny mid-range hopper, Olajuwon dia nanana ny nofinofy shake, Curry dia nanana ny logo telo, ary Shaq dia nanana ny mahery dunk. Ny tsirairay amin'ireny hetsika ireny dia nanapaka ny fitsipika sy nanome ny mpilalao fanamarihana. Izany fanamarihana izany dia ny hatsaran-tarehiny amin'ny hetsika - ny zavatra izay mamela ny kintana avy amin'ny feo, fa tsy azo adino ny mpilalao. Tsy misy olona mij Ao amin'ny sehatra tsirairay dia miverimberina ny endrika. Azonao atao ny manaraka ny fitsipika ary mamokatra vokatra azo ampiharina ... na azonao atao ny mivoaka avy amin'ny template ary mamorona zavatra samihafa. Ny hatsaran-tarehy dia izay mamela anao hampitombo ny marika, manimba ny endrika, ary maninjitra ny fahatsapanao manokana ao amin'ny fitsipika. Ny LLM dia afaka mamely izao tontolo izao amin'ny votoaty ara-teknika ampy, fa ny mahafinaritra ihany - ireo izay vonona ny hiaina amin'ny lalana, hianatra ny fetran'izany, ary avy eo mandroso azy ireo - dia hiteraka asa izay tena mampifindra ny olona. Noho izany dia mila manatsara ny hatsaran-tarehy ianao Misy tena fomba roa ihany ny mahazo sakafo: (a) teraka miaraka aminy, na (b) manatsara azy. Mifanohitra amin'ny zavatra rehetra efa nolazainay hatramin'izao momba ny loharanon'ny sakafo? Tsy tena. Ny olona sasany dia teraka amin'ny fahatsapana avo lenta, fahaiza-manao voajanahary hahatakatra ny hatsaran-tarehy, ny endrika, ary ny rafitra amin'ny mazava tsy mahazatra. Ireo olona ireo matetika dia mampiseho fahaiza-manao miafina izay mampiseho tsy misy fampiharana goavana. Mozart no ohatra malaza. Ny lehibe mpampianatra ny mozika malaza dia matetika nahatratra ny voninahiny taorian'ny fiainany, satria taona maro ny fampiofanana dia tafiditra amin'ny fanatanjahan-tena. Tsy voatery nanoratra ezaka an-tapitrisany izy mba hahafantatra ny hatsaran-tarehiny iray tsara. Ny sofiny dia efa voatendry ny fahasamihafana eo amin'ny mozika tsara sy ratsy. Ary ny hatsaran-tarehiny. Ny zazakely Teraka ny Fa isika rehetra dia tsy Mozart. Ho an'ny sisa antsika olombelona tsotra, ny hatsaran-tarehy dia zavatra izay ataontsika. Mila toetra sasantsasany ianao mba hanatsarana ny hatsaran-tarehy, indrindra ny fitiavana ho an'ny kalitao sy ny fahatsapana momba izay mahatonga ny zavatra tsara. Tsy maintsy afaka miala mba hahatakatra izay mihinana ianao ary nahoana no tianao izany. Ny fahafantarana dia mitaky ezaka, izay manakana ny ankamaroan'ny olona ary manome antoka fa hihinana tsy misy saina izy ireo. Raha ny olona maniry ny hampivelatra ny hatsaran-tarehiny dia manatsara ny fahafantarana, ny sisa dia manatsara ny fahafaha-manao. Mijery izay rehetra atolotra, mihaino ny zava-misy, ary mihinana izay rehetra any akaikin'ny. Tsy maintsy mieritreritra raha tsara na ratsy ny fitondran-tena dia mahatsapa toy ny asa be loatra. Ny fampandrosoana ny hatsaran-tarehy dia mitaky karazana fisotroana hafa, iray mifototra amin'ny fahafantarana fa tsy ny fahafaha-manao. Mandeha amin'ny dian'ny fahitana kely ianao: mamaky mihoatra ny lisitry ny bestsellers, mihaino hira avy amin'ny mpanakanto niche, ary mijery sarimihetsika izay mahatakatra ny fijerinao, fa tsy fotsiny ireo mpitsikera (na tolotra streaming) manoro hevitra. Araka ny voalaza etsy ambony, tsy maintsy mampiasa ny tsara sy ny ratsy ianao alohan'ny hahafahan'izy ireo manavaka azy ireo. Manapa-kevitra ho an'ny tenanao. Mamorona ny lisitry ny horonantsary manokana. Mifidy ny boky manokana. Mifidy ny sarimihetsika manokana. Ny hatsaran-tarehy dia avy amin'ny fanamafisana ny fahaleovantenana sy ny antontan-taratasy, avy amin'ny fametrahana ny torolàlana amin'ny torolàlana cookie. Ny New York Times dia Fa ahoana raha tsy manana fotoana ianao? Ary raha tsy afaka mandany faran'ny herinandro any amin'ny sarimihetsika, hetsika, ary teatra? Manandrana hahatonga ny farany hihaona ary manana fotoana kely mba hamonjy ho an'ny fitsidihana amin'ny lafiny? Avy eo dia tsy maintsy hianatra mba hianatra sy mahita ny zavatra rehetra manodidina anao. Ny efatra Ho tsara kokoa amin'ny fampianarana izay mahatonga ny zavatra tsara Raha tsy afaka mihinana mandrakizay ianao, dia mifantoka bebe kokoa amin'ny zavatra mihinana ianao. Tsy voatery mandehandeha amin'ny vato tsirairay ianao alohan'ny hahafantatra izay diamanty - azonao atao ihany koa ny mampiofana ny tenanao mba hahafantatra ny diamanty rehefa mahita azy ianao. Ny tsara Tsy ny olon-drehetra no hianatra ny fitsipiky ny asa tsirairay na hanatsarana ny feon'ny mpitsikera. Fa ny olon-drehetra dia afaka mahita. Raha misy olona milaza fa tsara tarehy ny trano noho ny harato, jereo ny harato ianao. Jereo ny fomba noforonin'izy ireo. Jereo ny fomba mahatonga anao hahatsapa. Jereo izay mahatonga anao mieritreritra. Ataovy izany amin'ny vokatra rehetra, asa zavakanto, na famoronana izay toa mampiharihary ny hatsaran-tarehy. Manontany tena ianao: Moa maniry aho hanorina zavatra ho an'ny tenako ihany ve izany? Manambara ny haavony amin'ny fahaiza-manaon'ny olombelona izany? Manambara ny hatsaran-tarehy amin'ny endrika sy ny simetria izany? Inona no nataon'ny mpanorina mba hanasitrana ity valinteny ity? Ny fanokafana ny fahatsapanao - tena hanokafana azy ireo - dia sarotra, saingy ilaina. Jereo ny zavatra mampihetseham-po anao. Hianatra ny mahita sy mahatsapa amin'ny fanapahan-kevitra avo kokoa. Azonao atao ny mahita izay mahatonga ny zavatra tsara indrindra ho tena manokana, ary ny saosy fanampiny izay manome azy ireo ny hatsaran-tarehy. Ary ny mahantra dia hanan-karena ny tany aorian'ny AGI Amin'ny farany, ny hatsaran-tarehy dia tsy momba ny toe-javatra na ny fandrosoana. Izany dia momba ny fianarana ny hahita izao tontolo izao amin'ny fanapahan-kevitra avo lenta kokoa. Mihoatra ny mijery, ny maro kokoa ny endrika dia manomboka hahatakatra, ary mihoatra ny mahatsapa fa vitsy ny olona tena mijery amin'ny rehetra. Ny ankamaroan'izy ireo dia mivezivezy avy amin'ny torohevitra iray mankany amin'ny manaraka, mihinana izay rehetra napetraka eo anoloany. Ny mahafinaritra, raha oharina amin'izany, dia mahafinaritra. Izy ireo dia miala, mianatra, ary mahita ny tontolo manodidina azy ireo amin'ny fahamarinana avo lenta. Izany no tena mahafinaritra azy io: endriky ny fahatsapana - ny fahafahana manome tsikelikely mandritra ny fotoana maharitra mba hanambara izay misy fotsiny amin'ny zavatra mendrika ho misy noho ny hatsaran-tarehy. . beautiful, coherent, and emotionally resonant Ny milina dia afaka mamokatra vokatra tsy misy fetra, fa tsy afaka manapa-kevitra izay tokony hisy ary nahoana. Afaka manamarina ny endrika fa tsy ny zava-dehibe izy ireo; Afaka manara-maso ny hatsaran-tarehy fa tsy hampifanaraka izany mihitsy izy ireo. Ny hoavin'ny hoavy dia tsy ho an'ireo izay mamoaka fotsiny, fa ho an'ireo izay mahita - ireo izay afaka mijery ny ranomasin'ny safidy tsy misy fetra ary mahafantatra izay ilaina hanampy, hanesorana, na hanova.