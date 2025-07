No-Code Automation met n8n – Begin hier

Wil jy take outomaties sonder om 'n enkele lyn kode te skryf? As die antwoord ja is, dan het jy op die regte plek gekom.In hierdie eenvoudige tutoriale, ek sal jou wys hoe jy jou eerste outomatiese werkstroom kan skep met behulp van 'n instrument genaamdn8n.

Wat is die N8N?

In sy kern is n8n 'n kragtige, open-source werkstroom-automasietool. Dit help jou om verskillende programme te verbind, herhalende take te automatiseer en jou operasies te stroomlijn sonder om uitgebreide kode te skryf. As jy al ooit van dienste soos Zapier of Make.com gehoor het, doen n8n dieselfde ding, maar met 'n belangrike verskil: dit bied die fleksibiliteit om self-hosted te wees en is hoogs aanpasbaar.

Hierdie instrument is ongelooflik nuttig vir byna almal – skrywers, ontwikkelaars, bemarkingsspesialiste en baie ander professionele persone. Sy visuele, knooppuntgebaseerde werkstroombouer maak dit intuïtief om te gebruik. Jy kan dink aan dit soos bou met digitale LEGOs; jy dra en val verskillende knooppunte, elkeen wat 'n app of 'n aksie verteenwoordig, en verbind hulle om 'n werkstroom te skep.

Een van die belangrikste dinge oor n8n is dat dit open-source is. Dit beteken dat dit 'n sterk gemeenskap agter dit het en voortdurend ontwikkel. Jy het ook die opsie om dit op jou eie bediener te selfhost, wat jou volledige beheer oor jou data en infrastruktuur gee, wat 'n groot voordeel vir privaatheid en aanpassing is. Hierdie hulpmiddel stel jou in staat om take te outomatiser wat anders sou vereis om 'n aangepaste aansoek van die nul af te bou. Byvoorbeeld, jy kan outomaties data van 'n vorm versamel, verwerk en dan elke dag 'n opsomming na jou span se Slack kanaal stuur.

Begin met n8n

Eerstens moet ons 'n rekening skep.

Navigate to the n8n website.Open jou browser en gaan naDie 8de.

Sign Up.Klik op die "Get Started" knoppie. Jy sal na 'n registrasie bladsy geneem word om jou rekening te skep.

Choose Your Plan.n8n bied 'n wolk-gehoute weergawe, n8n.cloud, wat 'n betaalde diens is met verskillende abonnementsplanne. Maar vir ons gids sal ons die gratis proefversie gebruik, wat ideaal is om te begin en die rope te leer. Dit het 'n paar beperkings, soos die aantal werkstroom-uitvoerings per maand, maar dit is meer as genoeg vir toetsing.

Log In.Sodra jy aangemeld is, kan jy by jou dashboard inlog by app.n8n.cloud. Jy sal 'n oranje knoppie sien wat sê "Open Instance."

Vir diegene wat meer tegniese is, is daar ook 'n gratis-to-gebruik Community Edition wat jy op jou eie bediener kan hosting, wat jou volle funksionaliteit bied sonder 'n abonnement. ek sal dek hoe om dit te doen met Docker in 'n toekomstige video, maar vir vandag, die wolk weergawe is die vinnigste en maklikste manier om te begin.

Die bou van jou eerste werkstroom: 'n daaglikse weer kennisgewer

Ek gaan 'n weer kennisgewer bou wat elke oggend 'n boodskap na my Telegram-boodskapper stuur met die weervoorspelling vir Bangkok.

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

Op jou dashboard, sal jy 'n knoppie na "Start vanaf die nul" sien. Klik daarop om 'n leë canvas te oopmaak. Elke werkstroom begin met 'n trigger - 'n gebeurtenis wat dinge begin.

Klik op die "Toevoeg eerste stap ..." knoppie. 'N Menu sal verskyn aan die regterkant.

Kies "Op 'n skedule." Dit laat ons toe om die werkstroom op 'n spesifieke tyd uit te voer.

In die konfigurasie paneel aan die linkerkant, stel die "Trigger Interval" op "Days".

Stel die "Trigger by Hour" op 7am. Dit beteken dat ons werkstroom elke dag om 7 in die oggend sal hardloop.

Klik op “Back to canvas” in die boonste linkerkant.

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

Nou dat ons ons trigger het, moet ons die weerdata kry.Ons sal dit doen deur 'n versoek te maak na 'n gratis weer API.

Klik op die plus (+) pictogram aan die regterkant van jou Skedule Trigger-nodus.

In die "Wat gebeur volgende?" -menu, soek na "Kern" en dan vir "HTTP Verzoek" en kies dit.

Vervolgens benodig ons 'n API-URL. Ek gebruik die gratis diens by open-meteo.com. Op hul webwerf kan ek die voorspelling wat ek wil instel. Ek sal die plek in Bangkok stel en kies "Temperatuur" en "Rain" as die uurlike weervariabele. Die webwerf genereer 'n API-URL vir my. Kopieer die gegenereerde API-URL.

Gaan terug na jou n8n werkstroom.In die instellings van die HTTP Verzoek-nodus, maak seker dat die "Metode" ingestel is op GET en pas die API-URL in die "URL" veld.

Om te kyk of dit werk, klik op die knoppie "Execute step". Aan die regterkant, sal jy die uitvoer in JSON-formaat sien. Dit is die data wat ons van die weer API ontvang het, wat ons nou in die volgende stap kan gebruik.

Step 3: Send the Notification to Telegram

Ons neem die weer data en stuur dit as 'n boodskap.

Klik op die plus (+) pictogram na die HTTP Verzoek knoop.

Soek na “Telegram” en kies dit.

Sluit jou rekening aan: Eerstens sal jy credentials moet verskaf.

Klik op die "Credential om te verbind met" dropdown en kies "Create new credential."

Jy sal 'n Telegram Toegang Token nodig het. Om dit te kry, moet jy praat met die BotFather in Telegram om 'n nuwe bot te skep.

Pas jou toegang token in die veld en klik op "Spaar."

Configure the Message:

Dit is die unieke identifiserer vir jou private chat of 'n groep chat waar jy wil dat die boodskap gestuur word.

Nou vir die pret deel: skryf die boodskap. In die "Text" veld, kan ons kombineer eenvoudige teks met dinamiese data van ons vorige stap.

Vervolgens vind die temperatuurwaarde (bv. hourly.temperature_2m) in die invoerdata paneel aan die linkerkant en sleur dit in die teksveld. n8n skep outomaties 'n uitdrukking soos {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }}. Hierdie uitdrukking neem die temperatuur vir die 7 AM-slot.

My laaste boodskap lyk soos hierdie: Die weer vandag is {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }} °C. Die voorbeeld onder die teksveld sal jou wys hoe die finale boodskap sal lyk.

Klik op “Volg stap” om 'n toetsboodskap na jou Telegram te stuur.

Step 4: Activate Your Workflow

Sodra jy gelukkig is met alles, is dit tyd om dit lewendig te stel.

Gee jou werkstroom 'n naam aan die boonste linkerkant, soos "Weather To Telegram."

Klik op die knoppie “Spaar”.

Ten slotte, slaan die skakelaar aan die boonste kant van die skerm van "Inaktief" na "Aktief."

En dit is dit! Vanaf nou af, elke dag om 7 AM, sal jy 'n weer kennisgewing direk na jou Telegram.Soos jy kan sien, sonder om 'n enkele lyn van kode te skryf, het ons 'n nuttige aansoek geskep wat twee verskillende dienste integreer.

Automatisering met templates

As konstruksie vanaf die begin skrikwekkend lyk, het n8n nog 'n koel kenmerk: 'n groot biblioteek van oor2,700 workflow templatesJy kan hierdie vind byn8n.io/werkstromeJy kan deur kategorieë blaai - soos AI, verkoop of bemarking - en vind 'n werkstroom wat naby is aan wat jy nodig het.

Om een te gebruik, vind net 'n sjabloon, klik op "Gebruik vir gratis," en kopieer die sjabloon JSON na jou clipboard.(using Ctrl+V or Cmd+V)Die hele werkstroom sal op jou canvas verskyn, gereed vir jou om jou credentials aan te pas en by te voeg.

Kyk na 'n Video Tutorial oor n8n

As jy meer visuele benodig, beveel ek jou aan om my stap-by-stap video oor n8n te kyk.

Kyk op YouTube: n8n beginner tutoriale

Konklusie

Dit is alles vir vandag! Ek hoop dat jy hierdie gids gehou het. As jy dit gedoen het, gee dit asseblief 'n soort. n8n is 'n kragtige hulpmiddel, en hierdie gids skraap net die oppervlak. Die ware krag lê in sy fleksibiliteit en die vermoë om verskillende nodes te kombineer om byna enige outomatiese uitdaging wat jy kan dink, op te los.

Vrede vir jou! :)