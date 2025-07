ノーコード・オートメーション with n8n – Start Here

あなたは単一の行のコードを書くことなくタスクを自動化したいですか? 答えがYesである場合は、あなたは正しい場所に到着しました。 このシンプルなチュートリアルでは、あなたが最初の自動化されたワークフローを作成する方法を示します。n8n.

N8Nとは何ですか?

n8n は、強力でオープンソースのワークフローオートメーションツールで、さまざまなアプリを接続し、繰り返しのタスクを自動化し、広範なコードを書くことなく操作を簡素化するのに役立ちます。

このツールは、作家、開発者、マーケティング専門家、および他の多くの専門家など、ほぼすべての人にとって非常に役に立ちます。そのビジュアル、ノードベースのワークフロー ビルダーは、使い方が直感的です。あなたはデジタルLEGOで構築するように考えることができます。あなたは、それぞれアプリまたはアクションを表す異なるノードを引っ張り落とし、それらを接続してワークフローを作成します。

n8nについて最も重要なことは、オープンソースであるということです。これは、その背後に強力なコミュニティを持っており、絶えず進化していることを意味します。あなたはまた、自分のサーバーで自社でホストするオプションを持っており、データとインフラストラクチャの完全な制御を与え、プライバシーとカスタマイズのための巨大な利点です。このツールは、別にカスタマイズアプリケーションをゼロから構築する必要があるタスクを自動化することを可能にします。例えば、フォームからデータを自動的に収集し、処理し、その後毎日チームのSlackチャンネルに概要を送信することができます。可能性は本当に無限です。

n8n から始まる

まず、アカウントを作成する必要があります。

Navigate to the n8n website.あなたのブラウザを開いて、8 わたし.

Sign Up.「Get Started」ボタンをクリックすると、アカウントを作成するために登録ページに移動します。

Choose Your Plan.n8n は、異なるサブスクリプションプランを持つ有料サービスである n8n.cloud というクラウドホストバージョンを提供します。しかし、私たちのチュートリアルでは、無料の試用版を使用します。

Log In.サインインした後、app.n8n.cloud でダッシュボードにログインできます. あなたは「インスタンスを開く」というオレンジ色のボタンを表示します。

より技術的な人にとっては、独自のサーバーでホストできる無料のコミュニティエディションもありますが、サブスクリプションなしで完全な機能を提供します。Dockerでこれを行う方法を将来のビデオで説明しますが、今日のところ、クラウド版は始めるのに最も速く、最も簡単な方法です。

あなたの最初のワークフローを構築する:毎日の天気通知

毎朝、私のTelegramメッセンジャーにメッセージを送り、バンコクの天気予報を送信する天気通知を構築します。

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

あなたのダッシュボードでは、「ゼロから始める」ボタンを表示します。それをクリックして空白のカーテンを開きます。すべてのワークフローはトリガーから始まります。

「最初のステップを追加する」ボタンをクリックすると、右側にメニューが表示されます。

「スケジュール」を選択して、特定の時間にワークフローを実行できます。

左側の構成パネルで、「トリガー間隔」を「Days」に設定します。

“Trigger at Hour” を 7am に設定します. これは、私たちのワークフローが毎朝 7 時に実行されますことを意味します。

左上にある「Back to canvas」をクリックします。

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

今、トリガーを持っているので、天気データを取得する必要があります。私たちは無料の天気APIへのリクエストを行います。

スケジュールトリガーノードの右側にあるプラス(+)アイコンをクリックします。

「次に何が起こるか」メニューで、「Core」を検索し、「HTTP Request」を選択し、このノードはウェブ上のほぼすべてのAPIと通信することができます。

Get the Weather Data with an HTTP Request

次に、API URL が必要です。私は open-meteo.com で無料サービスを使用しています。彼らのウェブサイトでは、私が望む予測を設定できます。私はバンコクに場所を設定し、時計変数として「温度」と「雨」を選択します。サイトは私のためにAPI URL を生成します。生成されたAPI URLをコピーします。

HTTP Request ノードの設定では、「Method」が GET に設定され、API URL を「URL」フィールドに挿入します。

それが機能するかどうかを確認するには、「ステップを実行」ボタンをクリックします。右側には、JSON形式の出力が表示されます。これらは天気APIから得られたデータで、今度は次のステップで使用できます。

Step 3: Send the Notification to Telegram

これが最後のステップです! 天気データを取ってメッセージとして送信します。

HTTP Request ノードの後にプラス (+) アイコンをクリックします。

「Telegram」を検索して選んでください。

あなたのアカウントを接続する:まず、あなたは認証情報を提供する必要があります。

「Credential to connect with」をクリックして「Create new credential」を選択します。

あなたはTelegram Access Tokenが必要になります。これを得るには、新しいボットを作成するためにTelegramでBotFatherと話す必要があります。

Access Token をフィールドに貼り付けて、「Save」をクリックします。

Configure the Message:

これは、メッセージが送信される場所のプライベートチャットまたはグループチャットのユニークな識別子です。

「テキスト」フィールドでは、私たちの前のステップからのダイナミックデータと単純なテキストを組み合わせることができます。

次に、左側の入力データパネルから、温度値(例: hourly.temperature_2m)を検索し、テキストボックスに引っ張ります。 n8n は自動的に {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }} のような表現を作成します. This expression takes the temperature for the 7 AM slot.

My final message looks like this: The weather today is {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }}°C. テキストボックスの下のプレビューは、最終的なメッセージがどう見えるかを示します。

「ステップを実行」をクリックして、テストメッセージをTelegramに送信します。

Step 4: Activate Your Workflow

あなたがすべてに満足しているなら、それを生きる時間です。

ワークフローの左上部に「Telegram への天気」などの名前を入力します。

「Save」ボタンをクリックします。

最後に、画面の上部のスイッチを「非アクティブ」から「アクティブ」に切り替えます。

今後、毎日午前7時に、天気通知があなたのTelegramに直接送信されます。あなたが見ることができるように、単一のコードを書くことなく、我々は2つの異なるサービスを統合する有用なアプリを作成しました。

タイトル: Automation with Templates

構築がゼロから恐ろしいように見える場合、n8nにはもう一つのクールな機能があります: 膨大な図書館2,700 workflow templatesあなたはこれらを見つけることができます atn8n.io/ワークフローAI、セールス、マーケティングなどのカテゴリを検索して、必要なものに近いワークフローを見つけることができます。

一つを使用するには、テンプレートを見つけて、「無料で使用」をクリックし、テンプレート JSON をクリップボードにコピーします。(using Ctrl+V or Cmd+V)ワークフロー全体があなたのカーテンに表示され、あなたがカスタマイズし、あなたの認証を追加する準備ができています. It is an amazing way to learn and build complex automation quickly.

N8Nについての動画チュートリアルを見る

もっとビジュアルが必要な場合は、n8nについての私のステップごとにビデオを見ることをお勧めします。

YouTubeでご覧ください: n8n初心者チュートリアル

結論

あなたがこのガイドを気に入ったことを願っています。もしあなたがそうだったなら、それを気に入ってください。 n8nは強力なツールであり、このチュートリアルは表面をカットするだけです。本当のパワーは、その柔軟性と様々なノードを組み合わせる能力にあり、あなたが想像できるほぼすべての自動化の課題を解決します。探検し続けて、建設し続けて、自動化で節約する時間を楽しんでください!

おめでとうございます! :)