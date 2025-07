Kód nélküli automatizálás az n8n-vel – Kezdjük itt

Szeretné automatizálni a feladatokat anélkül, hogy egyetlen sor kódot írna? Ha a válasz igen, akkor a megfelelő helyre jöttél. Ebben az egyszerű bemutatóban megmutatom, hogyan hozhat létre az első automatizált munkafolyamatot egy úgynevezett eszközzeln8n.

Mi az az N8N?

Alapvetően az n8n egy erőteljes, nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálási eszköz. Segít csatlakoztatni a különböző alkalmazásokat, automatizálni az ismétlődő feladatokat, és egyszerűsíteni a műveleteket anélkül, hogy kiterjedt kódot írna.Ha valaha is hallottál olyan szolgáltatásokról, mint a Zapier vagy a Make.com, az n8n hasonló dolgot tesz, de egy kulcsfontosságú különbséggel: rugalmasságot kínál az önkezeléshez, és rendkívül testreszabható.

Ez az eszköz hihetetlenül hasznos szinte mindenki számára – írók, fejlesztők, marketing szakemberek és sok más szakember. A vizuális, csomópont-alapú munkafolyamat-építő intuitívvá teszi a használatát. Úgy gondolhatja, mintha digitális LEGO-kkal építené; különböző csomópontokat húzhat és dobhat, amelyek mindegyike egy alkalmazást vagy cselekvést képvisel, és összekapcsolhatja őket egy munkafolyamat létrehozásához.

Az egyik legfontosabb dolog az n8n-nél az, hogy nyílt forráskódú. Ez azt jelenti, hogy erős közösséggel rendelkezik mögötte, és folyamatosan fejlődik. Önnek lehetősége van arra is, hogy saját kiszolgálóján tárolja, így teljes mértékben ellenőrizze adatait és infrastruktúráját, ami óriási előnyt jelent a magánélet és a testreszabás szempontjából. Ez az eszköz lehetővé teszi olyan feladatok automatizálását, amelyek egyébként egy testreszabott alkalmazás létrehozását igénylik a semmiből. Például automatikusan gyűjthet adatokat egy űrlapon, feldolgozhatja azt, majd minden nap összefoglalót küldhet a csapat Slack csatornájához.

Kezdőlap » N8N

Először is létre kell hoznunk egy számlát.

Navigate to the n8n website.Nyissa meg a böngészőt, és menjen8 Az én.

Sign Up.Kattintson a „Start” gombra. Ön egy regisztrációs oldalra kerül, hogy létrehozza fiókját.

Choose Your Plan.Az n8n felhőalapú verziót kínál, az n8n.cloud-ot, amely fizetett szolgáltatás különböző előfizetési tervekkel. Azonban a bemutatónkban az ingyenes próbaverziót használjuk, amely tökéletes a kezdéshez és a kötelek megtanulásához. Néhány korlátozással rendelkezik, mint például a munkafolyamat-végrehajtások száma havonta, de ez több mint elég a teszteléshez.

Log In.Miután bejelentkezett, bejelentkezhet a vezérlőpultjába az app.n8n.cloud címen. Meglát egy narancssárga gombot, amely azt mondja, hogy „Nyissa meg a példányt.”

Azok számára, akik technikaiabbak, van egy ingyenes használható közösségi kiadás is, amelyet saját kiszolgálón is tárolhat, teljes funkcionalitást biztosítva előfizetés nélkül. leírom, hogyan kell ezt a Dockerrel csinálni egy jövőbeli videóban, de ma a felhő verzió a leggyorsabb és legegyszerűbb módja annak, hogy elkezdhesse.

Az első munkafolyamat létrehozása: napi időjárás-értesítő

Létre fogok hozni egy időjárási értesítőt, amely minden reggel üzenetet küld a Telegram hírvivőmnek a Bangkok időjárás-előrejelzésével.

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

A vezérlőpulton megjelenik a „Start from scratch” gomb.Kattintson rá egy üres vászon megnyitásához.Minden munkafolyamat egy triggerrel kezdődik – egy esemény, amely elindítja a dolgokat.

Kattintson a „Első lépés hozzáadása...” gombra. A jobb oldalon megjelenik a menü.

Válassza ki a „Ütemterv szerint” lehetőséget, amely lehetővé teszi a munkafolyamat egy adott időpontban történő futtatását.

A bal oldali konfigurációs panelen állítsa be a „Trigger Interval” lehetőséget a „Days” lehetőségre.

Állítsa be a „Trigger at Hour” funkciót 7 órára, ami azt jelenti, hogy a munkafolyamatunk minden nap reggel 7 órakor fut.

Kattintson a „Back to canvas” gombra a bal felső sarokban.

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

Most, hogy megvan a triggerünk, meg kell szereznünk az időjárási adatokat.

Kattintson a plusz (+) ikonra a Schedule Trigger csomópont jobb oldalán.

A „Mi történik a következőben?” menüben keresse meg a „Core” lehetőséget, majd a „HTTP Request” lehetőséget, és válassza ki azt.

Get the Weather Data with an HTTP Request

Ezután szükségünk van egy API URL-re. Az ingyenes szolgáltatást a open-meteo.com-on használom. A weboldalukon konfigurálhatom a kívánt előrejelzést. A helyet Bangkokra állítom, és a „Hőmérséklet” és a „Eső” lehetőséget választom az óránkénti időjárási változókként. A webhely API URL-t generál nekem. Másolja a generált API URL-t.

A HTTP Request csomópont beállításaiban győződjön meg arról, hogy a „Módszer” beállítása GET, és illessze be az API URL-t a „URL” mezőbe.

Ellenőrizze, hogy működik-e, kattintson a „Lépés végrehajtása” gombra. A jobb oldalon a kimenet JSON formátumban látható. Ez az időjárási API-ból kapott adat, amelyet most a következő lépésben használhatunk.

Step 3: Send the Notification to Telegram

Ez a végső lépésünk.Vesszük az időjárási adatokat, és üzenetként küldjük.

Kattintson a plusz (+) ikonra a HTTP kérés csomópont után.

Keresse meg a „Telegram” és válassza ki.

Csatlakoztassa fiókját: Először meg kell adnia hitelesítő adatait.

Kattintson a „Credential to connect with” gombra, és válassza a „Create new credential” lehetőséget.

Ehhez beszélnie kell a BotFatherrel a Telegramban, hogy létrehozzon egy új botot. Ez egy egyszerű folyamat, és a BotFather megadja a tokent.

Helyezze be a hozzáférési tokent a mezőbe, és kattintson a „Save” gombra.

Configure the Message:

Ez az egyedi azonosító a privát csevegéshez vagy egy csoportos csevegéshez, ahová az üzenetet elküldeni szeretné.

Most a szórakoztató részhez: az üzenet írásához. A „Szöveg” mezőben egyszerű szöveget kombinálhatunk az előző lépésből származó dinamikus adatokkal.

Ezután a bal oldali bemeneti adatlapból keresse meg a hőmérsékleti értéket (például hourly.temperature_2m), és húzza a szövegdobozba. n8n automatikusan létrehoz egy kifejezést, mint például {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }}. Ez a kifejezés a 7 AM slot hőmérsékletét veszi figyelembe.

Az utolsó üzenetem így néz ki: A mai időjárás {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }} °C. A szövegdoboz alatti előnézet megmutatja, hogy milyen lesz a végső üzenet.

Kattintson a „Végezze el a lépést”, hogy küldjön egy teszt üzenetet a Telegram. meg kell kapnia azonnal!

Step 4: Activate Your Workflow

Ha elégedett vagy mindennel, itt az ideje, hogy életre keltsd.

Adjon meg egy nevet a munkafolyamatnak a bal felső sarokban, például a „Telegram időjárás”.

Kattintson a „Save” gombra.

Végül a képernyő tetején lévő kapcsolót „Inaktív” -ról „Active” -ra váltja.

Mostantól minden nap 7 órakor időjárási értesítést kapsz, amelyet közvetlenül a Telegramra küldesz.Amint láthatod, anélkül, hogy egyetlen sor kódot írnánk, létrehoztunk egy hasznos alkalmazást, amely két különböző szolgáltatást integrál.

Automatizálás templomokkal

Ha az építkezés a semmiből félelmetesnek tűnik, az n8n-nek van egy másik hűvös tulajdonsága: egy hatalmas könyvtár több mint2,700 workflow templatesEzek megtalálhatók an8n.io / munkafolyamatokKategóriák szerint böngészhet – mint például az AI, az értékesítés vagy a marketing – és olyan munkafolyamatot találhat, amely közel áll ahhoz, amire szüksége van.

Az egyik használatához egyszerűen keressen egy sablont, kattintson a „Szabadon használható” gombra, és másolja a JSON sablont a clipboardra. Ezután az n8n dashboardban hozzon létre egy új munkafolyamatot, és illessze be(using Ctrl+V or Cmd+V)Az egész munkafolyamat megjelenik a vászonon, készen áll arra, hogy testreszabja és hozzáadja hitelesítő adatait. Ez egy csodálatos módja annak, hogy gyorsan megtanulja és felépítse a komplex automatizálást.

Nézze meg a videót a n8n-ről

Ha több vizuálisra van szüksége, javaslom, hogy nézze meg a lépésről lépésre készült videót az n8n-ről.

Nézd meg a YouTube-on: Kezdőlap » N8N

következtetés

Ez mind a mai napra! Remélem, tetszett ez az útmutató. Ha tetszett, kérjük, adjon neki egy hasonlót. n8n egy erős eszköz, és ez a bemutató csak a felületet karcolja. Az igazi hatalom a rugalmasságában és a különböző csomópontok kombinálásának képességében rejlik, hogy szinte bármilyen automatizálási kihívást megoldjon. Folytassa a felfedezést, folytassa az építést, és élvezze az automatizálással megtakarított időt!

Üdvözöljük ! :)