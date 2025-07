No-Code Automation med n8n – Start her

Vil du automatisere opgaver uden at skrive en enkelt linje kode? Hvis svaret er ja, så er du kommet til det rigtige sted.I denne enkle tutorial vil jeg vise dig, hvordan du kan oprette dit første automatiserede arbejdsproces ved hjælp af et værktøj kaldetn8n.

Hvad er n8n?

Det hjælper dig med at forbinde forskellige apps, automatisere gentagne opgaver og strømline dine operationer uden at skrive omfattende kode.Hvis du nogensinde har hørt om tjenester som Zapier eller Make.com, gør n8n noget lignende, men med en afgørende forskel: det tilbyder fleksibiliteten af at være selvhostet og er meget tilpasseligt.

Dette værktøj er utroligt nyttigt for næsten alle – forfattere, udviklere, markedsføringseksperter og mange andre fagfolk. dets visuelle, nodebaserede arbejdsprocesbygger gør det intuitivt at bruge. Du kan tænke på det som at bygge med digitale LEGO'er; du trækker og dropper forskellige noder, hver repræsenterer en app eller en handling, og forbinder dem til at oprette en arbejdsproces.

En af de vigtigste ting ved n8n er, at det er open source. Det betyder, at det har et stærkt fællesskab bag det og er i konstant udvikling. Du har også mulighed for at selv-host det på din egen server, hvilket giver dig fuld kontrol over dine data og infrastruktur, hvilket er en enorm fordel for privatliv og tilpasning. Dette værktøj giver dig mulighed for at automatisere opgaver, der ellers ville kræve at opbygge en brugerdefineret applikation fra bunden. For eksempel kunne du automatisk indsamle data fra en formular, behandle den og derefter sende en oversigt til dit teams Slack-kanal hver dag. Mulighederne er virkelig uendelige.

Begynd med N8N

Først skal der oprettes en konto.

Navigate to the n8n website.Åbn din browser og gå tiln8n.dk.

Sign Up.Klik på "Get Started"-knappen. Du vil blive ført til en registreringsside for at oprette din konto.

Choose Your Plan.n8n tilbyder en cloud-hostet version, n8n.cloud, som er en betalt tjeneste med forskellige abonnement planer. Men for vores tutorial, vil vi bruge den gratis prøveperiode, som er perfekt til at komme i gang og lære rebene.

Log In.Når du har logget på, kan du logge ind på dit dashboard på app.n8n.cloud. Du vil se en orange knap, der siger "Åbn instans."

For dem, der er mere tekniske, er der også en gratis at bruge Community Edition, som du kan være vært på din egen server, hvilket giver dig fuld funktionalitet uden et abonnement.

Byg din første arbejdsproces: En daglig vejrvarsling

Jeg vil bygge en vejralarm, der sender en besked til min Telegram messenger hver morgen med vejrudsigten for Bangkok.

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

På dashboardet vil du se en knap til "Start fra bunden." Klik på den for at åbne et tomt lærred. Hver arbejdsproces starter med en udløser - en begivenhed, der starter tingene.

Klik på knappen “Tilføj første trin...” og der vises en menu til højre.

Vælg "På en tidsplan." Dette giver os mulighed for at køre arbejdsprocessen på et bestemt tidspunkt.

I konfigurationspanelet til venstre skal du indstille "Trigger Interval" til "Dage".

Indstil "Trigger på time" til 7am. Dette betyder, at vores arbejdsproces vil køre hver dag kl. 7 om morgenen.

Klik på "Back to canvas" øverst til venstre.

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

Nu hvor vi har vores trigger, skal vi hente vejrdataene.

Klik på plus-ikonet (+) til højre for din Schedule Trigger-node.

I menuen “Hvad sker der næste?” skal du søge efter “Core” og derefter “HTTP Request” og vælge den.

Get the Weather Data with an HTTP Request

Dernæst har vi brug for en API-URL. Jeg bruger den gratis tjeneste på open-meteo.com. På deres hjemmeside kan jeg konfigurere den forudsigelse, jeg vil. Jeg vil indstille placeringen til Bangkok og vælge "Temperatur" og "Rejs" som de timelige vejrvariabler. Sitet genererer en API-URL for mig. Kopiér den genererede API-URL.

I HTTP Request-nodens indstillinger skal du sørge for, at "Metode" er indstillet til GET og indsætte API-URL'en i feltet "URL".

For at kontrollere, om det virker, skal du klikke på "Udfør trin"-knappen. Til højre ser du udgangen i JSON-format. Dette er de data, vi har modtaget fra vejr API'en, som vi nu kan bruge i næste trin.

Step 3: Send the Notification to Telegram

Vi tager vejrdataene og sender dem som en besked.

Klik på plus-ikonet (+) efter HTTP Request-noden.

Søg efter “Telegram” og vælg den.

Forbind din konto: Først skal du angive legitimationsoplysninger.

Klik på ”Credential to connect with” og vælg ”Create new credential”.

Du har brug for en Telegram Access Token. For at få dette, skal du tale med BotFather i Telegram for at oprette en ny bot. Det er en enkel proces, og BotFather vil give dig token.

Sæt dit Access Token ind i feltet og klik på "Save".

Configure the Message:

Dette er den unikke identifikator for din private chat eller en gruppe chat, hvor du ønsker at beskeden skal sendes.

I feltet "Text" kan vi kombinere simpel tekst med dynamiske data fra vores foregående trin.

Derefter finder du temperaturværdien (f.eks. hourly.temperature_2m) fra indtastningsdatapanelet til venstre og trækker den ind i tekstboksen. n8n opretter automatisk et udtryk som {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }}.

Min sidste besked ser sådan ud: Vejret i dag er {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }} °C. Forhåndsvisningen nedenfor tekstboksen viser dig, hvordan den endelige besked vil se ud.

Klik på "Udfør trin" for at sende en testbesked til din Telegram.

Step 4: Activate Your Workflow

Når du er tilfreds med alt, er det tid til at sætte det i live.

Giv din arbejdsproces et navn øverst til venstre, såsom "Værelse til Telegram".

Klik på knappen “Save”.

Til sidst skal du skifte stikket øverst på skærmen fra "Inaktiv" til "Aktiv".

Og det er det! Fra nu af, hver dag kl. 7 AM, får du en vejrvarsel sendt direkte til din Telegram. Som du kan se, uden at skrive en enkelt linje kode, har vi skabt en nyttig applikation, der integrerer to forskellige tjenester.

Automatisering med templates

Hvis bygning fra bunden virker skræmmende, har n8n en anden cool funktion: et massivt bibliotek af over2,700 workflow templatesDu kan finde disse pån8n.io/arbejdsprocesserDu kan gennemse efter kategori - som AI, Salg eller Marketing - og finde en arbejdsproces, der er tæt på, hvad du har brug for.

For at bruge en, skal du blot finde en skabelon, klikke på "Brug gratis" og kopiere skabelonen JSON til dit clipboard.(using Ctrl+V or Cmd+V)Hele arbejdsprocessen vises på dit lærred, klar til at tilpasse og tilføje dine legitimationsoplysninger.

Se en video tutorial om n8n

Hvis du har brug for flere visualer, anbefaler jeg, at du ser min trinvise video om n8n.

Se på YouTube: N8N begynder tutorial

Konklusionen

Det er alt for i dag! Jeg håber, at du kunne lide denne vejledning. Hvis du gjorde det, så giv det gerne. n8n er et kraftfuldt værktøj, og denne tutorial skraber kun overfladen. Den sande magt ligger i dens fleksibilitet og evnen til at kombinere forskellige knuder for at løse næsten enhver automatisering udfordring, du kan forestille dig. Fortsæt med at udforske, fortsæt med at bygge, og nyd den tid, du sparer ved at automatisere!

Tillykke med det! :)