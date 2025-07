Automatizacija bez koda s n8n – Počnite ovdje

Želite li automatizirati zadatke bez pisanja jedne linije koda? Ako je odgovor da, onda ste došli na pravo mjesto.n8n.

Što je točno N8N?

U svom srcu, n8n je moćan, open-source alat za automatizaciju tokova rada. Pomaže vam povezati različite aplikacije, automatizirati ponavljajuće zadatke i racionalizirati svoje operacije bez pisanja opsežnog koda. Ako ste ikada čuli za usluge kao što su Zapier ili Make.com, n8n čini sličnu stvar, ali s ključnom razlikom: nudi fleksibilnost samohostovanja i vrlo je prilagodljiv.

Ovaj alat je nevjerojatno koristan za gotovo svakoga – pisce, programere, marketinške stručnjake i mnoge druge profesionalce. Njegov vizualni, na čvorovima utemeljen radni tijek graditelj čini ga intuitivnim za korištenje. Možete misliti o njemu kao o izgradnji s digitalnim LEGO-ima; možete povući i spustiti različite čvorove, svaki od njih predstavlja aplikaciju ili akciju, i povezati ih kako biste stvorili radni tijek.

Jedna od najvažnijih stvari o n8n-u je da je otvorenog koda. To znači da ima snažnu zajednicu iza njega i stalno se razvija. Također imate mogućnost da ga samostalno gostujete na vlastitom poslužitelju, dajući vam potpunu kontrolu nad vašim podacima i infrastrukturom, što je ogromna prednost za privatnost i prilagođavanje. Ovaj alat vam omogućuje da automatizirate zadatke koji bi inače zahtijevali izgradnju prilagođene aplikacije od nule. Na primjer, možete automatski prikupljati podatke iz obrasca, obrađivati ih, a zatim poslati sažetak na Slack kanal vašeg tima svaki dan.

Početak s n8n

Prvo, trebamo stvoriti račun.

Navigate to the n8n website.Otvorite svoj preglednik i idite naN8 i.o.

Sign Up.Kliknite na gumb "Start" i bit ćete prebačeni na stranicu za registraciju kako biste stvorili svoj račun.

Choose Your Plan.n8n nudi cloud-hosted verziju, n8n.cloud, koja je plaćena usluga s različitim planovima pretplate. međutim, za naš tutorial, koristimo besplatnu probnu verziju, koja je savršena za početak i učenje vrpca.

Log In.Nakon što se prijavite, možete se prijaviti na kontrolnu ploču na stranici app.n8n.cloud. Vidjet ćete narančastu tipku koja kaže "Open Instance."

Za one koji su više tehnički, tu je i besplatan za korištenje Community Edition koji možete pohraniti na svom poslužitelju, dajući vam punu funkcionalnost bez pretplate. objasnit ću kako to učiniti s Dockerom u budućem videu, ali za danas, verzija u oblaku je najbrži i najlakši način za početak.

Izgradnja vašeg prvog toka rada: dnevni vremenski upozorenje

Ja ću izgraditi vremenski upozorenje koje šalje poruku na moj Telegram glasnik svakog jutra s vremenskom prognozom za Bangkok.

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

Na upravljačkoj ploči vidjet ćete gumb „Start from scratch.“ Kliknite na njega da biste otvorili prazno platno.Svaki tok posla započinje s pokretačem – događajem koji pokreće stvari.

Kliknite na gumb “Dodaj prvi korak...” i pojavit će se izbornik s desne strane.

To nam omogućuje da radni tijek pokrenemo u određeno vrijeme.

U konfiguracijskoj ploči na lijevoj strani postavite "Interval pokretača" na "Dane".

Postavite "Trigger na sat" na 7 ujutro.To znači da će naš tok posla pokrenuti svaki dan u 7 ujutro.

Kliknite na "Back to canvas" u gornjem lijevom dijelu.

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

Sada kada imamo naš pokretač, moramo prikupiti vremenske podatke. to ćemo učiniti tako da zatražimo besplatan vremenski API.

Kliknite na ikonu plus (+) na desnoj strani čvorišta za pokretanje rasporeda.

U izborniku "Što će se sljedeće dogoditi?" potražite "Srce", a zatim "HTTP zahtjev" i odaberite ga.

Get the Weather Data with an HTTP Request

Zatim nam je potreban API URL. Koristim besplatnu uslugu na open-meteo.com. Na njihovoj web stranici, mogu konfigurirati predviđanje koje želim. Postavit ću lokaciju u Bangkok i odabrati "Temperatura" i "Dež" kao satne vremenske varijable. Stranica generira API URL za mene. Kopirajte generirani API URL.

U postavkama čvorišta HTTP Request, provjerite je li "Metoda" postavljena na GET i prilepite URL API-a u polje "URL".

Da biste provjerili radi li, kliknite na gumb "Izvršite korak". Na desnoj strani, vidjet ćete izlaz u JSON formatu. Ovo su podaci koje smo dobili iz vremenskog API-ja, koje sada možemo koristiti u sljedećem koraku.

Step 3: Send the Notification to Telegram

Mi ćemo uzeti vremenske podatke i poslati ih kao poruku.

Kliknite na ikonu plus (+) nakon čvorišta HTTP zahtjeva.

Pretražite “Telegram” i odaberite ga.

Povezati svoj račun: Prvo, morat ćete pružiti povjerljivosti.

Kliknite na "Credential za povezivanje s" i odaberite "Create new credential".

Da biste to dobili, morate razgovarati s BotFatherom u Telegramu kako biste stvorili novi bot. To je jednostavan proces, a BotFather će vam dati token.

Prilepite svoj Access Token u polje i kliknite na "Spasiti".

Configure the Message:

Ovo je jedinstveni identifikator za vaš privatni chat ili grupni chat u kojem želite da se poruka pošalje.

U polju "Tekst" možemo kombinirati obični tekst s dinamičkim podacima iz našeg prethodnog koraka. na lijevoj strani možete vidjeti sve podatke iz HTTP zahtjeva.

Zatim, s ulazne ploče podataka na lijevoj strani, pronađite vrijednost temperature (npr. hourly.temperature_2m) i povucite je u tekstno polje. n8n će automatski stvoriti izraz poput {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }}.

Moja posljednja poruka izgleda ovako: Vrijeme danas je {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }} °C. Pregled ispod tekstualnog polja pokazuje vam kako će izgledati konačna poruka.

Kliknite na "Izvršite korak" da biste poslali testnu poruku na svoj Telegram.

Step 4: Activate Your Workflow

Kada ste sretni sa svime, vrijeme je da ga stavite u život.

Navedite svoj tok posla u gornjem lijevom dijelu, kao što je "Vrijeme za Telegram".

Kliknite na gumb “Save”.

Naposljetku, prebacite prekidač na vrhu zaslona s "Inactive" na "Active".

I to je to! Od sada, svaki dan u 7 ujutro, dobit ćete vremensku obavijest koja se šalje izravno na vaš Telegram. Kao što možete vidjeti, bez pisanja jedne linije koda, stvorili smo korisnu aplikaciju koja integrira dvije različite usluge.

Automatizacija s templatima

Ako se izgradnja od nule čini zastrašujućom, n8n ima još jednu cool značajku: masivnu knjižnicu više2,700 workflow templatesMožete ih pronaći nan8n.io / tokovi radaMožete pregledati po kategorijama - kao što su AI, prodaja ili marketing - i pronaći tok posla koji je blizu onoga što vam je potrebno.

Da biste ga koristili, jednostavno pronađite predložak, kliknite na "Korištenje besplatno" i kopirajte predložak JSON na ploču.(using Ctrl+V or Cmd+V)Cijeli tok posla pojavit će se na vašem platnu, spreman za prilagodbu i dodavanje vaših ovlaštenja.

Pogledajte video tutorial o n8n

Ako trebate više vizualnih, preporučujem vam da pogledate moj korak po korak video o n8n.

Pogledajte na YouTubeu: N8n početnik tutorial

Zaključak

To je sve za danas! Nadam se da vam se svidio ovaj vodič. Ako ste to učinili, molimo vas da vam se sviđa. n8n je moćan alat, a ovaj tutorial samo ogrebotine površinu. Prava snaga leži u svojoj fleksibilnosti i sposobnosti kombiniranja različitih čvorova kako bi se riješio gotovo svaki izazov automatizacije koji možete zamisliti. Nastavite istraživati, nastaviti graditi i uživati u vremenu koje uštedite automatizacijom!

Čestitamo! :)