Automação sem código com n8n – Comece aqui

Você quer automatizar tarefas sem escrever uma única linha de código? Se a resposta for sim, então você chegou ao lugar certo. Neste tutorial simples, eu vou mostrar como você pode criar seu primeiro fluxo de trabalho automatizado usando uma ferramenta chamadan8n.

O que é o N8N?

No seu núcleo, o n8n é uma poderosa ferramenta de automação de fluxo de trabalho de código aberto. Ele ajuda você a conectar diferentes aplicativos, automatizar tarefas repetitivas e simplificar suas operações sem escrever código extensivo.Se você já ouviu falar de serviços como Zapier ou Make.com, o n8n faz uma coisa semelhante, mas com uma diferença crucial: oferece a flexibilidade de ser auto-hostado e é altamente personalizável.

Esta ferramenta é incrivelmente útil para quase todos – escritores, desenvolvedores, especialistas em marketing e muitos outros profissionais. Seu construtor de fluxo de trabalho visual e baseado em nós torna-o intuitivo de usar. Você pode pensar nisso como construir com LEGOS digitais; você arrasta e solta diferentes nós, cada um representando um aplicativo ou uma ação, e conecta-os para criar um fluxo de trabalho.

Uma das coisas mais importantes sobre o n8n é que ele é de código aberto. Isso significa que ele tem uma comunidade forte por trás dele e está constantemente evoluindo. Você também tem a opção de hospedá-lo em seu próprio servidor, dando-lhe controle total sobre seus dados e infraestrutura, o que é uma vantagem enorme para privacidade e personalização. Esta ferramenta permite automatizar tarefas que, de outra forma, exigiriam a construção de um aplicativo personalizado do zero. Por exemplo, você poderia coletar automaticamente dados de um formulário, processá-lo e, em seguida, enviar um resumo para o canal Slack de sua equipe todos os dias.

Começando com o N8N

Primeiro, é necessário criar uma conta.

Navigate to the n8n website.Abra seu navegador e vá para8o Eu.

Sign Up.Clique no botão “Começar” e você será levado para uma página de registro para criar sua conta.

Choose Your Plan.n8n oferece uma versão hospedada na nuvem, n8n.cloud, que é um serviço pago com planos de assinatura diferentes. No entanto, para o nosso tutorial, usaremos o teste gratuito, que é perfeito para começar e aprender as cordas.

Log In.Depois de se inscrever, você pode entrar em seu painel no app.n8n.cloud. Você verá um botão laranja que diz “Open Instance”.

Para aqueles que são mais técnicos, há também uma edição da comunidade gratuita que você pode hospedar em seu próprio servidor, dando-lhe funcionalidade completa sem uma assinatura. vou cobrir como fazer isso com o Docker em um vídeo futuro, mas para hoje, a versão na nuvem é a maneira mais rápida e fácil de começar.

Construindo seu primeiro fluxo de trabalho: um alerta meteorológico diário

Vou construir um notificador do tempo que envia uma mensagem para o meu mensageiro do Telegram todas as manhãs com a previsão do tempo para Bangkok.

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

No seu painel, você verá um botão para "Começar do zero".Clique-o para abrir uma tela em branco.Todo fluxo de trabalho começa com um gatilho - um evento que inicia as coisas.

Clique no botão “Adicionar primeiro passo...” e um menu aparecerá à direita.

Selecione “Em um cronograma.” Isso nos permite executar o fluxo de trabalho em um momento específico.

No painel de configuração à esquerda, defina o “Intervalo de Ativador” para “Dias”.

Configure o “Trigger at Hour” para 7am. Isso significa que nosso fluxo de trabalho será executado todos os dias às 7 da manhã.

Clique em “Back to canvas” no canto superior esquerdo.

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

Agora que temos o nosso gatilho, precisamos coletar os dados meteorológicos. faremos isso fazendo uma solicitação para uma API meteorológica gratuita.

Clique no ícone mais (+) à direita do seu nó de desencadeamento do cronograma.

No menu “O que acontece a seguir?” procure por “Core” e, em seguida, por “HTTP Request” e selecione-o.

Get the Weather Data with an HTTP Request

Em seguida, precisamos de um URL da API. Estou usando o serviço gratuito em open-meteo.com. No seu site, posso configurar a previsão que eu quero. Configuro a localização para Bangkok e seleciono “Temperatura” e “Chuvas” como as variáveis horárias do tempo. O site gera um URL da API para mim. Copie o URL da API gerado.

Volte ao seu fluxo de trabalho n8n. Nas configurações do nó HTTP Request, certifique-se de que o "Método" está definido como GET e colar o URL da API no campo "URL".

Para verificar se funciona, clique no botão “Executar passo”. à direita, você verá a saída no formato JSON. Estes são os dados que recebemos da API do tempo, que agora podemos usar no próximo passo.

Step 3: Send the Notification to Telegram

Vamos pegar os dados meteorológicos e enviá-los como uma mensagem.

Clique no ícone mais (+) após o nó HTTP Request.

Procure por “Telegram” e selecione-o.

Conecte sua conta: Primeiro, você precisará fornecer credenciais.

Clique no dropdown “Credential para se conectar com” e selecione “Create new credential”.

Você precisará de um token de acesso ao Telegram. Para obter isso, você tem que falar com o BotFather no Telegram para criar um novo bot. É um processo simples, e o BotFather lhe dará o token.

Coloque seu token de acesso no campo e clique em “Salvar”.

Configure the Message:

Este é o identificador exclusivo para o seu bate-papo privado ou um bate-papo de grupo para onde você deseja que a mensagem seja enviada.

Agora para a parte divertida: escrever a mensagem. No campo "Text", podemos combinar texto simples com dados dinâmicos do nosso passo anterior. Na esquerda, você pode ver todos os dados da solicitação HTTP.

Em seguida, no painel de dados de entrada à esquerda, encontre o valor de temperatura (por exemplo, hourly.temperature_2m) e arraste-o para a caixa de texto. n8n criará automaticamente uma expressão como {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }}.

Minha mensagem final parece assim: O tempo de hoje é {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }} °C. A visualização abaixo da caixa de texto mostra como será a mensagem final.

Clique em “Executar passo” para enviar uma mensagem de teste para o seu Telegram.

Step 4: Activate Your Workflow

Uma vez que você está feliz com tudo, é hora de colocá-lo ao vivo.

Dê ao seu fluxo de trabalho um nome no canto superior esquerdo, como “Weather To Telegram”.

Clique no botão “Salvar”.

Por fim, mude o interruptor na parte superior da tela de “Inacional” para “Ativo”.

A partir de agora, todos os dias às 7 da manhã, você receberá uma notificação meteorológica enviada diretamente para o seu Telegram.Como você pode ver, sem escrever uma única linha de código, criamos um aplicativo útil que integra dois serviços diferentes.

Automação com templates

Se a construção a partir do zero parece assustadora, o n8n tem outra característica legal: uma enorme biblioteca de2,700 workflow templatesVocê pode encontrar estes emn8n.io/workflowsVocê pode navegar por categorias – como IA, Vendas ou Marketing – e encontrar um fluxo de trabalho que esteja perto do que você precisa.

Para usar um, basta encontrar um modelo, clique em “Usar gratuitamente” e copie o modelo JSON para o seu painel.(using Ctrl+V or Cmd+V)Todo o fluxo de trabalho aparecerá em sua tela, pronto para você personalizar e adicionar suas credenciais.É uma maneira incrível de aprender e construir automação complexa rapidamente.

Assista a um vídeo tutorial sobre o n8n

Se você precisar de mais visuais, eu recomendo que você assista ao meu vídeo passo a passo sobre o n8n.

CONCLUSÃO

Isso é tudo para hoje! Espero que você tenha gostado deste guia. Se você gostou, por favor dê uma dica. n8n é uma ferramenta poderosa, e este tutorial apenas arranha a superfície. O verdadeiro poder está em sua flexibilidade e a capacidade de combinar vários nós para resolver quase qualquer desafio de automação que você possa imaginar. Continue explorando, continue construindo e aproveite o tempo que você economiza automatizando!

Parabéns a todos! :)