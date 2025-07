Автоматизација без код со n8n – Започнете тука

Дали сакате да ги автоматизирате задачите без да напишете еден ред код? Ако одговорот е да, тогаш сте дошле на вистинското место. Во овој едноставен туториал, јас ќе ви покажам како да го креирате вашиот прв автоматски работен тек со помош на алатка нареченаn8n.

Што точно е N8N?

Во својата суштина, n8n е моќна алатка за автоматизација на работниот тек со отворен код. Тоа ви помага да поврзете различни апликации, да автоматизирате повторувачки задачи и да ги рационализирате вашите операции без да пишувате обемни кодови.Ако некогаш сте слушнале за услуги како Zapier или Make.com, n8n прави слична работа, но со клучна разлика: нуди флексибилност на самохостирање и е високо прилагодливо.

Оваа алатка е неверојатно корисна за речиси секој – писатели, програмери, маркетинг специјалисти и многу други професионалци. Неговиот визуелен, јазол-базиран градител на работен тек го прави интуитивен за користење. Можете да размислите за тоа како градење со дигитални ЛЕГО; можете да превртувате и спуштате различни јазоли, секој што претставува апликација или акција, и да ги поврзете за да креирате работен тек.

Една од најважните работи за n8n е тоа што е со отворен код. Ова значи дека има силна заедница зад неа и постојано се развива. Вие исто така имате опција да го само-хостирате на свој сервер, што ви дава целосна контрола над вашите податоци и инфраструктура, што е огромна предност за приватност и прилагодување. Оваа алатка ви овозможува да ги автоматизирате задачите кои во спротивно би барале да изградите прилагодена апликација од нула. На пример, можете автоматски да собирате податоци од форма, да го обработувате и потоа да испраќате резиме на каналот Slack на вашиот тим секој ден.

Започнете со n8n

Прво, треба да креирате сметка.

Navigate to the n8n website.Отворете го вашиот прелистувач и одете на8 Јас.

Sign Up.Кликнете на копчето "Започнете" Ќе бидете одведени на страницата за регистрација за да ја креирате вашата сметка.

Choose Your Plan.n8n нуди верзија хостирана во облак, n8n.cloud, која е платена услуга со различни планови за претплата. Сепак, за нашето упатство, ќе го користиме бесплатниот пробен период, кој е совршен за да започнете и да ги научите врвовите.

Log In.Откако ќе се најавите, можете да се најавите на вашата табла на app.n8n.cloud. Ќе видите портокалово копче што вели „Отворете инстанца“.

За оние кои се повеќе технички, исто така постои бесплатна за користење Community Edition која можете да ја хостирате на вашиот сопствен сервер, што ви дава целосна функционалност без претплата.

Изградба на вашиот прв работен тек: дневен временски известувач

Ќе изградам метеоролошки известувач кој секое утро испраќа порака до мојот телеграфски весник со временската прогноза за Бангкок.

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

На таблата, ќе видите копче за „Старт од нула.“ Кликнете на него за да отворите празна платно. Секој работен тек започнува со триггер – настан кој ги покренува работите.

Кликнете на копчето „Додај прв чекор...“ Мени ќе се појави на десната страна.

Изберете „Во распоред.“ Ова ни овозможува да го извршуваме работниот тек во одредено време.

Во панелот за конфигурација на левата страна, поставете го „Интервалот за активирање“ на „Денови“.

Поставете го „Тригер на час“ на 7 часот наутро, што значи дека нашиот работен тек ќе работи секој ден во 7 часот наутро.

Кликнете на “Back to canvas” во горниот лев дел.

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

Сега што го имаме нашиот триггер, треба да ги собереме податоците за времето.

Кликнете на иконата на плус (+) на десната страна на нодот за активирање на распоредот.

Во менито „Што се случува следно?“ пребарајте „Core“ и потоа „HTTP Request“ и изберете го.

Get the Weather Data with an HTTP Request

Следно, ни треба API URL. Јас го користам бесплатната услуга на open-meteo.com. На нивната веб-страница, можам да ја конфигурирам прогнозата што сакам. Ќе ја поставим локацијата во Бангкок и ќе одберам „Температура“ и „Дожд“ како часовни временски променливи. Сајтот генерира API URL за мене. Копирај го генерираниот API URL.

Вратете се на вашиот n8n работен тек. Во подесувањата на HTTP Request јазол, бидете сигурни дека "метод" е поставен на GET и залепете го URL на API во полето "URL".

За да проверите дали работи, кликнете на копчето "Изврши чекор".На десната страна, ќе го видите излезот во JSON формат. Ова се податоците што ги добивме од временскиот API, кои сега можеме да ги користиме во следниот чекор.

Step 3: Send the Notification to Telegram

Ова е нашиот последен чекор.Ние ќе ги земеме временските податоци и ќе ги испратиме како порака.

Кликнете на иконата на плус (+) по копчето HTTP Request.

Пребарајте го “Telegram” и изберете го.

Поврзете ја вашата сметка: Прво, ќе треба да обезбедите credentials.

Кликнете на “Credential to connect with” и изберете “Create new credential”.

За да го добиете ова, треба да разговарате со BotFather во Telegram за да креирате нов бот.

Внесете го вашиот Токен за пристап во полето и кликнете на "Зачувај".

Configure the Message:

Ова е уникатен идентификатор за вашиот приватен разговор или групниот разговор каде што сакате пораката да биде испратена.

Сега за забавниот дел: пишување на пораката. Во полето "текст", можеме да комбинираме обичен текст со динамички податоци од претходниот чекор. На левата страна, можете да ги видите сите податоци од HTTP барањето.

Потоа, од панелот за внесување на податоците на левата страна, пронајдете ја вредноста на температурата (на пример, hourly.temperature_2m) и превртете ја во текстовото поле. n8n автоматски ќе создаде израз како {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }}.

Мојата последна порака изгледа вака: Времето денес е {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }} °C. Прегледот подолу во текстовото поле ќе ви покаже како ќе изгледа конечната порака.

Кликнете на "Изврши чекор" за да испратите тест порака до вашиот Телеграм.

Step 4: Activate Your Workflow

Откако ќе бидете задоволни со сè, време е да го поставите на живо.

Наведете име на вашиот работен тек во горниот лев дел, како што е "Погода во Телеграм".

Кликнете на копчето “Save”.

На крајот, префрлете го прекинувачот на врвот на екранот од „Неактивен“ на „Активен“.

И тоа е тоа! Од сега, секој ден во 7 часот наутро, ќе добиете известување за времето испратено директно до вашиот Телеграм. Како што можете да видите, без да напишете еден ред код, создадовме корисна апликација која интегрира две различни услуги.

Автоматизација со templates

Ако изградбата од нула изгледа застрашувачки, n8n има уште една кул карактеристика: масивна библиотека на над2,700 workflow templatesОвие може да ги најдете наn8n.io/Работни процесиМожете да пребарувате по категории – како што се АИ, продажба или маркетинг – и да најдете работен тек кој е близу до она што ви е потребно.

За да го користите, едноставно пронајдете шаблон, кликнете на "Користете го бесплатно" и копирајте го шаблонот JSON на вашата табла.(using Ctrl+V or Cmd+V)Целиот работен тек ќе се појави на вашата платно, подготвен за вас да се прилагоди и да додадете вашите вештини.

Погледнете видео туториал за n8n

Ако ви требаат повеќе визуелни, ви препорачувам да го гледате мојот чекор по чекор видео за n8n.

Погледнете на YouTube: n8n почетник туториал

Заклучок

Тоа е сè за денес! Се надевам дека ви се допадна овој водич. Ако сте го направиле, ве молиме да го дадете како. n8n е моќна алатка, а ова упатство само ја гребе површината. Вистинската моќ лежи во неговата флексибилност и способноста да се комбинираат различни јазли за да се реши речиси секој предизвик за автоматизација што можете да си го замислите. Продолжете да истражувате, да продолжите да градите и да уживате во времето што го заштедувате со автоматизација!

Честитки ! :)