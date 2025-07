No-Code Automation iyo N8n – Start Here

Ma rabtaa in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay.n8n.

Ku saabsan N8N

Waayo, waxaan u baahan tahay in la soo xiriir account.

Navigate to the n8n website.Waayo, waxaa loo isticmaali karaa in laQalabka 8.

Sign Up.Click on the “Get Started” button. Waxaad ka dib u soo xiriir la xiriir.

Choose Your Plan.N8n waxay ka soo bandhigay version cloud-hosted, n8n.cloud, oo waa adeeg payday oo ka mid ah shuruudaha shuruudaha kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, for our tutorial, waxaan loo isticmaali karaa trial free, which is perfect for getting started and learning the ropes. It has some limitations, such as the number of workflow executions per month, but it is more than sufficient for testing.

Log In.Marka aad u soo xiriir, sidoo kale aad ka soo xiriir in aad dashboard at app.n8n.cloud. Waxaad ka heli karaa button orange oo ku saabsan "Open Instance."

Shirkadda First Workflow: A Daily Weather Notifier

Waayo, waxaan ku baaritaan warshadaha warshadaha oo ka soo saarka warshadaha telegram ah oo ka mid ah xawaaraha warshadaha ee Bangkok.

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

Click on the “Add first step...” button. A menu will appear on the right.

Sida loo yaqaan "On a Schedule" waxaa loo yaqaan "On a Schedule" iyo "On a Schedule".

Waayo, waxaa laga yaqaan "Trigger Interval" oo ka mid ah "Days".

Waayo, "Trigger at Hour" waa 7am.

Click “Back to canvas” in ka mid ah mid ka mid ah.

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

Tani oo aan la heli karo, waxaan u baahan tahay si ay u aragto data weather. We will do this by making a request to a free weather API.

Waqtiga + ( + ) icon oo ku yaalaa mid ka mid ah Node Schedule Trigger.

In "What happens next?" menu, search for "Core" and then for "HTTP Request" and select it. This node can communicate with almost any API on the web.

Get the Weather Data with an HTTP Request

Sidaas, waxaan u baahan tahay URL API. Waxaan loo isticmaali karaa adeegga free at open-meteo.com. On website, waxaan sidoo kale ku xigtay xafiisyada aad u baahan tahay. Waxaan soo saarka in Bangkok iyo ka heli karaa "Temperature" iyo "Rain" sida caadiga ah oo ka horta ah. Site loo soo saarka URL API for me. Kopiyaan URL API loo soo saarka.

Waayo, waxaa laga yaabaa in la soo saarka HTTP Request Node, si ay u qiyaastii "Method" si ay u qiyaastii GET, oo si ay u qiyaastii URL API in "URL" field.

Si aad u riixdaa in aad u shaqeeyaan, riix u "Execute step" button. On the right you will see the output in JSON format. This is the data we received from the weather API, which we can now use in the next step.

Step 3: Send the Notification to Telegram

Sida loo yaabaa, waxaan ka heli karaa dhismaha iyo dhismaha ka mid ah dhismaha iyo dhismaha.

Waqtiga + (+) oo ka mid ah HTTP Request Node.

Search for "Telegram" iyo ka heli karaa.

Ma rabtaa in la soo bandhigay in la soo bandhigay in la soo bandhigay.

Sida loo yaabaa, waxaa laga yaqaan "Credential to connect with" iyo "Create new credential".

Ma rabtaa Telegramm Access Token. In aad ka heli karaa, waxaad ka heli karo BotFather in Telegramm in loo soo saarka bot cusub.

Configure the Message:

Sida loo yaqaan "Texto", waxaan sidoo kale soo bandhigay text ah iyo data dynamic ka hor inta badan.

Click “Shook step” in ay ka soo saarka kharashka si aad Telegram. Waxaad ka soo saarka in la soo saarka!

Step 4: Activate Your Workflow

Marka aad u raaxaysaa oo dhan, waxaa laga yaabaa in la soo bandhigay.

Waayo, waxaa loo yaqaan "Weather To Telegram".

Haddaa “Save” button.

Automatic iyo Templates

Sida loo yaqaan 'N8n' waa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah.2,700 workflow templatesWaxaad ka heli karaa in lan8n.io/wax yarMa rabtaa in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan tahay in aad u baahan yahay.

Marka aad u isticmaali karaa, sidoo kale aad qaadi karto template, riix "Use for free," oo ka kopeeyo template JSON in your clipboard.(using Ctrl+V or Cmd+V)

Ku saabsan video N8N

Ma rabtaa in ka mid ah wax soo saarka, waxaan ku sugnay in aad u aragto video ah oo ka mid ah n8n.

Ku saabsan YouTube: Qalabka N8N

Qalabka

Waayo! :)