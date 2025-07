Automatización sin código con n8n – Comience aquí

¿Quieres automatizar tareas sin escribir una sola línea de código? Si la respuesta es sí, entonces has llegado al lugar correcto.En este sencillo tutorial, voy a mostrarte cómo puedes crear tu primer flujo de trabajo automatizado usando una herramienta llamadan8n.

¿Qué es exactamente N8N?

En su núcleo, n8n es una poderosa herramienta de automatización de flujos de trabajo de código abierto. le ayuda a conectar diferentes aplicaciones, automatizar tareas repetitivas y agilizar sus operaciones sin escribir código extensivo.Si alguna vez ha oído hablar de servicios como Zapier o Make.com, n8n hace algo similar, pero con una diferencia crucial: ofrece la flexibilidad de ser auto-hostado y es altamente personalizable.

Esta herramienta es increíblemente útil para casi todos – escritores, desarrolladores, especialistas en marketing y muchos otros profesionales. Su constructor de flujo de trabajo basado en nódulos visual lo hace intuitivo de usar. Puedes pensar en ello como construir con LEGOS digitales; arrastra y deja caer diferentes nodos, cada uno representando una aplicación o una acción, y los conecta para crear un flujo de trabajo.

Una de las cosas más importantes sobre n8n es que es de código abierto. Esto significa que tiene una comunidad fuerte detrás de ella y está evolucionando constantemente. También tiene la opción de auto-hostarlo en su propio servidor, dándole el control completo sobre sus datos e infraestructura, lo que es una ventaja enorme para la privacidad y la personalización. Esta herramienta le permite automatizar tareas que de otro modo requerirían construir una aplicación personalizada desde cero. Por ejemplo, podría recoger automáticamente datos de un formulario, procesarlo y luego enviar un resumen al canal Slack de su equipo todos los días.

Comenzando con N8N

En primer lugar, hay que crear una cuenta.

Navigate to the n8n website.Abra su navegador y vaya an8n.io.

Sign Up.Haga clic en el botón "Empezar" y se le llevará a una página de registro para crear su cuenta.

Choose Your Plan.n8n ofrece una versión alojada en la nube, n8n.cloud, que es un servicio de pago con diferentes planes de suscripción. Sin embargo, para nuestro tutorial, usaremos la prueba gratuita, que es perfecta para comenzar y aprender las cuerdas. Tiene algunas limitaciones, como el número de ejecuciones de flujo de trabajo por mes, pero es más que suficiente para la prueba.

Log In.Una vez que se haya registrado, puede iniciar sesión en su dashboard en app.n8n.cloud. Verá un botón naranja que dice “Abrir instancia”.

Para aquellos que son más técnicos, también hay una edición de la comunidad gratuita que puede alojar en su propio servidor, lo que le da la plena funcionalidad sin una suscripción.

Construye su primer flujo de trabajo: un notificador meteorológico diario

Voy a construir un notificador del tiempo que envía un mensaje a mi mensaje de Telegram cada mañana con el pronóstico del tiempo para Bangkok.

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

En su panel de instrumentos, verá un botón para “Empezar desde cero”. haga clic en él para abrir una tela en blanco. Cada flujo de trabajo comienza con un desencadenante – un evento que arranca las cosas.

Haga clic en el botón “Añadir primer paso...” y aparecerá un menú a la derecha.

Seleccione “En un horario”. Esto nos permite ejecutar el flujo de trabajo en un momento específico.

En el panel de configuración a la izquierda, ajuste el “Intervalo de activación” a “Días”.

Configure el “Trigger at Hour” a las 7am. Esto significa que nuestro flujo de trabajo se ejecutará todos los días a las 7 de la mañana.

Haga clic en “Back to canvas” en la parte superior izquierda.

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

Ahora que tenemos nuestro trigger, necesitamos recuperar los datos meteorológicos. lo haremos haciendo una solicitud a una API meteorológica gratuita.

Haga clic en el icono (+) a la derecha de su Nodo de activación de calendario.

En el menú “¿Qué sucede a continuación?” busque “Core” y luego “HTTP Request” y seleccione el nodo.

Get the Weather Data with an HTTP Request

A continuación, necesitamos una URL de API. Estoy utilizando el servicio gratuito en open-meteo.com. En su sitio web, puedo configurar la previsión que quiero. Configuraré la ubicación a Bangkok y seleccionaré “Temperatura” y “Lluvia” como las variables horarias del tiempo. El sitio genera una URL de API para mí. Copie la URL de la API generada.

Vuelva a su flujo de trabajo n8n. En las configuraciones del nodo de solicitud de HTTP, asegúrese de que el "Método" esté configurado para GET y pega la URL de la API en el campo "URL".

Para comprobar si funciona, haga clic en el botón “Executar paso”.En la derecha, verá la salida en formato JSON. Estos son los datos que recibimos de la API meteorológica, que ahora podemos utilizar en el siguiente paso.

Step 3: Send the Notification to Telegram

Este es nuestro último paso. tomamos los datos meteorológicos y los enviamos como un mensaje.

Haga clic en el icono (+) después del nodo de solicitud HTTP.

Buscar “Telegram” y seleccionarlo.

Conectar su cuenta: En primer lugar, tendrá que proporcionar credenciales.

Haga clic en “Credencial para conectarse con” y seleccione “Crear nueva credencial”.

Necesitarás un Token de acceso de Telegram. Para obtener esto, tienes que hablar con el BotFather en Telegram para crear un nuevo bot. Es un proceso sencillo, y BotFather te dará el token.

Coloca tu token de acceso en el campo y haz clic en “Salvar”.

Configure the Message:

Este es el identificador único para su chat privado o un chat de grupo al que desea que se envíe el mensaje.

Ahora para la parte divertida: escribir el mensaje. En el campo "Text", podemos combinar texto simple con datos dinámicos de nuestro paso anterior.

Luego, desde el panel de datos de entrada a la izquierda, busque el valor de temperatura (por ejemplo, hourly.temperature_2m) y arrastralo a la caja de texto. n8n creará automáticamente una expresión como {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }}.

Mi mensaje final parece así: El tiempo de hoy es {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }} °C. La vista previa debajo de la caja de texto le muestra cómo será el mensaje final.

Haga clic en “Executar paso” para enviar un mensaje de prueba a su Telegram.

Step 4: Activate Your Workflow

Una vez que estés satisfecho con todo, es hora de ponerlo en vivo.

Dale a su flujo de trabajo un nombre en la parte superior izquierda, como “El tiempo en Telegram”.

Haz clic en el botón “Salvar”.

Por último, cambie el interruptor en la parte superior de la pantalla de “Inactivo” a “Activo”.

A partir de ahora, todos los días a las 7 de la mañana, recibirás una notificación meteorológica enviada directamente a tu Telegram. Como puedes ver, sin escribir una sola línea de código, hemos creado una aplicación útil que integra dos servicios diferentes.

Automatización con templates

Si la construcción desde cero parece aterradora, n8n tiene otra característica cool: una enorme biblioteca de2,700 workflow templatesPuedes encontrar estos enn8n.io / Flujos de trabajoPuede navegar por categorías, como la IA, las ventas o el marketing, y encontrar un flujo de trabajo que esté cerca de lo que necesita.

Para usar uno, simplemente encuentre un modelo, haga clic en “Usar de forma gratuita” y copie el modelo JSON a su clipboard.(using Ctrl+V or Cmd+V)Todo el flujo de trabajo aparecerá en tu tela, listo para que puedas personalizar y agregar tus credenciales.Es una forma increíble de aprender y construir la automatización compleja rápidamente.

Mira un video tutorial sobre n8n

Si necesitas más imágenes, te recomiendo ver mi video paso a paso sobre n8n.

Ver en Youtube: n8n tutorial para principiantes

Conclusión

¡Eso es todo para hoy! Espero que te haya gustado esta guía. Si lo hiciste, por favor déjalo un poco como. n8n es una herramienta poderosa, y este tutorial sólo arranca la superficie. El verdadero poder está en su flexibilidad y la capacidad de combinar varios nodos para resolver casi cualquier desafío de automatización que puedas imaginar. Sigue explorando, continúe construyendo y disfruta del tiempo que ahorras mediante la automatización!

¡Buenos días! :)