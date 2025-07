Automatizarea fără cod cu n8n – începe aici

Doriți să automatizați sarcinile fără a scrie o singură linie de cod? Dacă răspunsul este da, atunci ați ajuns la locul potrivit. În acest tutorial simplu, vă voi arăta cum puteți crea primul flux de lucru automatizat folosind un instrument numitn8n.

Ce este N8N?

În esență, n8n este un instrument puternic de automatizare a fluxurilor de lucru cu sursă deschisă. vă ajută să conectați diferite aplicații, să automatizați sarcinile repetitive și să vă simplificați operațiunile fără a scrie cod extins. Dacă ați auzit vreodată de servicii cum ar fi Zapier sau Make.com, n8n face un lucru similar, dar cu o diferență crucială: oferă flexibilitatea de a fi auto-gazdă și este foarte personalizabil.

Acest instrument este incredibil de util pentru aproape toată lumea – scriitori, dezvoltatori, specialiști în marketing și mulți alți profesioniști. Constructorul său de flux de lucru vizual, bazat pe noduri îl face intuitiv de utilizat. Puteți gândi la el ca la construirea cu LEGO-uri digitale; trageți și lăsați diferite noduri, fiecare reprezentând o aplicație sau o acțiune, și le conectați pentru a crea un flux de lucru.

Unul dintre cele mai importante lucruri despre n8n este că este open-source. Acest lucru înseamnă că are o comunitate puternică în spatele ei și evoluează în mod constant. De asemenea, aveți opțiunea de a-l găzdui pe propriul server, oferindu-vă control complet asupra datelor și infrastructurii dvs., ceea ce reprezintă un avantaj masiv pentru confidențialitate și personalizare. Acest instrument vă permite să automatizați sarcinile care altfel ar necesita construirea unei aplicații personalizate de la zero. De exemplu, puteți colecta automat date dintr-un formular, procesa-l și apoi trimiteți un rezumat pe canalul Slack al echipei dvs. în fiecare zi.

Începe cu N8N

În primul rând, trebuie să înființăm un cont.

Navigate to the n8n website.Deschideți browser-ul și mergeți lan8n.eu.

Sign Up.Faceți clic pe butonul "Get Started".Veți fi dus la o pagină de înregistrare pentru a vă crea contul.

Choose Your Plan.n8n oferă o versiune găzduită de cloud, n8n.cloud, care este un serviciu plătit cu planuri de abonament diferite. Cu toate acestea, pentru tutorialul nostru, vom folosi testul gratuit, care este perfect pentru a începe și a învăța corzile. are unele limitări, cum ar fi numărul de execuții ale fluxului de lucru pe lună, dar este mai mult decât suficient pentru testare.

Log In.Odată ce v-ați înregistrat, vă puteți conecta la panoul de bord la app.n8n.cloud. Veți vedea un buton portocaliu care spune „Deschideți instanța”.

Pentru cei care sunt mai tehnici, există, de asemenea, o ediție comunitară gratuită pe care o puteți găzdui pe propriul server, oferindu-vă o funcționalitate completă fără abonament.

Construiți-vă primul flux de lucru: un notificator zilnic al vremii

Voi construi un notificator meteorologic care trimite un mesaj mesagerului meu Telegram în fiecare dimineață cu prognoza meteo pentru Bangkok.

Step 1: Create a New Workflow and Set the Trigger

Pe panoul dvs. de bord, veți vedea un buton pentru „Start de la zero.” Faceți clic pe acesta pentru a deschide o pânză goală. Fiecare flux de lucru începe cu un declanșator – un eveniment care declanșează lucrurile.

Faceți clic pe butonul „Adăugați primul pas...” Un meniu va apărea în dreapta.

Selectați „Pe un program.” Acest lucru ne permite să executăm fluxul de lucru la un moment dat.

În panoul de configurare din stânga, setați intervalul de declanșare la „Zile”.

Setați „Trigger la oră” la 7am. Acest lucru înseamnă că fluxul nostru de lucru va rula în fiecare zi la 7 dimineața.

Faceți clic pe „Back to canvas” în partea din stânga sus.

Step 2: Get the Weather Data with an HTTP Request

Acum că avem declanșatorul, trebuie să colectăm datele meteorologice. Vom face acest lucru făcând o solicitare la o API meteo gratuită.

Faceți clic pe pictograma plus (+) din dreapta nodului Schedule Trigger.

În meniul „Ce se întâmplă mai departe?” căutați „Core” și apoi „HTTP Request” și selectați-l. Acest nod poate comunica cu aproape orice API pe web.

Get the Weather Data with an HTTP Request

Apoi, avem nevoie de un URL API. Folosesc serviciul gratuit de la open-meteo.com. Pe site-ul lor, pot configura prognoza pe care o doresc. Voi seta locația în Bangkok și voi selecta „Temperatura” și „Râs” ca variabile orare ale vremii. Site-ul generează un URL API pentru mine. Copiați URL-ul API generat.

În setările nodului HTTP Request, asigurați-vă că „Metoda” este setată la GET și lipiți URL-ul API în câmpul „URL”.

Pentru a verifica dacă funcționează, faceți clic pe butonul „Executați pasul”.La dreapta, veți vedea ieșirea în format JSON. Acestea sunt datele pe care le-am primit de la API-ul meteo, pe care le putem folosi acum în pasul următor.

Step 3: Send the Notification to Telegram

Vom lua datele meteo și le vom trimite ca un mesaj.

Faceți clic pe pictograma plus (+) după nodul Cerere HTTP.

Căutați „Telegram” și selectați-l.

Conectați-vă contul: În primul rând, va trebui să furnizați acreditări.

Faceți clic pe dropdown "Credential pentru a vă conecta cu" și selectați "Creare credential nou".

Veți avea nevoie de un Token de acces Telegram. Pentru a obține acest lucru, trebuie să vorbiți cu BotFather în Telegram pentru a crea un nou bot. Este un proces simplu, iar BotFather vă va da tokenul.

Introduceți tokenul dvs. de acces în câmp și faceți clic pe "Salvați".

Configure the Message:

Acesta este identificatorul unic pentru chat-ul dvs. privat sau pentru un chat de grup în care doriți ca mesajul să fie trimis.

Acum pentru partea distractivă: scrierea mesajului. În câmpul „Text”, putem combina textul simplu cu datele dinamice din pasul nostru anterior.

Apoi, din panoul de date de intrare din stânga, găsiți valoarea de temperatură (de exemplu, hourly.temperature_2m) și trageți-o în caseta de text. n8n va crea automat o expresie cum ar fi {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }}. Această expresie ia temperatura pentru slotul 7 AM.

Mesajul meu final arată astfel: Vremea de astăzi este {{ $json.hourly.temperature_2m[7] }} °C. Preview-ul de mai jos în caseta de text vă arată cum va arăta mesajul final.

Faceți clic pe „Executați pasul” pentru a trimite un mesaj de test la Telegram.

Step 4: Activate Your Workflow

Odată ce ești fericit cu totul, este timpul să-l pui în viață.

Dați fluxului de lucru un nume în partea din stânga sus, cum ar fi "Vremea la Telegram".

Faceți clic pe butonul „Salvați”.

În cele din urmă, schimbați comutatorul din partea de sus a ecranului de la „Inactiv” la „Activ”.

De acum înainte, în fiecare zi, la ora 7 dimineața, veți primi o notificare meteorologică trimisă direct la Telegram. După cum puteți vedea, fără a scrie o singură linie de cod, am creat o aplicație utilă care integrează două servicii diferite.

Automatizare cu template

Dacă construirea de la zero pare înfricoșătoare, n8n are o altă caracteristică cool: o bibliotecă masivă de peste2,700 workflow templatesAcestea le puteți găsi lan8n.io / fluxuri de lucruPuteți să navigați după categorii - cum ar fi AI, vânzări sau marketing - și să găsiți un flux de lucru care este aproape de ceea ce aveți nevoie.

Pentru a utiliza unul, găsiți pur și simplu un șablon, faceți clic pe „Use for free” și copiați șablonul JSON în clipboard.(using Ctrl+V or Cmd+V)Întregul flux de lucru va apărea pe pânză, gata să vă personalizați și să adăugați acreditările.

Urmăriți un tutorial video despre n8n

Dacă aveți nevoie de mai multe imagini, vă recomand să vizionați videoclipul meu pas cu pas despre n8n.

Urmăriți pe YouTube: n8n începător tutorial

Concluzie

Asta e tot pentru astăzi! Sper că v-a plăcut acest ghid. Dacă ați făcut-o, vă rugăm să-i dați un fel. n8n este un instrument puternic, iar acest tutorial doar zgârie suprafața. Adevărata putere constă în flexibilitatea sa și în capacitatea de a combina diferite noduri pentru a rezolva aproape orice provocare de automatizare vă puteți imagina. Continuă să explorați, să continuați să construiți și să vă bucurați de timpul pe care îl economisiți prin automatizare!

