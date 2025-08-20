Yini i-DePINs yindlela engcono yokuhlanganisa ukucubungula kwe-global

Ukubuyiselwa Gaurav Sharma, CEO of Ngena ngemvume Gaurav Sharma, CEO of Ngena ngemvume Ngena ngemvume I-compute power iyisisombululo se-innovation esidumile, kodwa isizukulwane ngokushesha. I-centralized cloud infrastructure kusuka kumakhasimende afana ne-AWS, i-Azure ne-Google Cloud inesibopho yokusabela ukuhlangabezana nezidingo zeeprojekthi zehlabathi. Kodwa-ke, akuyona kuphela umthamo lapho amasevisi zihlukile - akuyona ngokushesha kumakhasimende amaningi futhi ngenxa yokucindezeleka, akuyona ngokuqondile ekutholeni ukucindezeleka kwebhizinisi nabasebenzi nabasebenzi. Lezi zophuhliso zihlukile ekukhula kwe-Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), amamodeli engahlukile yokufaka nokuthumela amandla we-comput Ukulungiselela i-computing paradigm I-DePIN i-category ingahlukaniswa emithombe ezimbili eziyinhloko zebhizinisi: I-Physical Resource Networks (PRNs) ne-Digital Resource Networks (DRNs). Kuyinto emkhakheni lokugqibela esihlanganisa, ebandakanya zonke izindlela ze-hardware yekhompyutha kuhlanganise isitoreji, i-bandwidth GPUs kanye ne-CPUs - isitimela esithathwe Ngokusungula wonke le-infrastructure yemvelo ku-unified global pool eyenziwe ngama-operators ezingenalutho, i-DRNs ibonise indlela yama-developers ukufinyelela ku-computing, okwenza kube lula, lula futhi lula kakhulu. $32 billion ngonyaka ku-end 2025. Iningi bakholelwa ukuthi i-DePINs iyindawo yokuthengisa yokukhipha. Nakuba i-DePINs inikeza ukufinyelela ku-computing, lokhu ukubukeka ukuphakama kwama-value proposition. I-DePINs inikeza isakhiwo se-programable ngaphakathi kwe-ecosystem e-decentralized, okuvumela ama-developers ukulungiselela umsebenzi ngezindlela ezivamile zezakhiwo ze-cloud engakwazi ukuvuma kalula. Enye ingqondo olungagqibekanga kuyinto ukuthi imibala kanye nokugqoka kwe-decentralization kungabangela ukusebenza. Ngokuvamile, i-DePINs amaningi zithumela izinga lokuphendula phakathi kwe-latency, i-concurrency kanye ne-throughput. Izindlela ezifana ne-smart workload routing, i-networking, ne-tokenized incentives for high availability akunakekela kuphela ukugcina ukusebenza, kodwa futhi zithuthukisa ngokushesha ngokuvumelana nezidingo zokusebenza. I-DePINs zibonisa infrastructure, akuyona yi-capacity ephakeme, kodwa njenge-fluid coordination, okunikezela abadlali izindlela zokwakha izinhlelo ezinzima, ezikhuthazayo, nezimfuneko ezingaphezu kwexesha elandelayo. As Good As Traditional Cloud futhi Ngcono Okunye, ngaphezulu Kuhlolwe ku-DePINs. Lokhu kukuvumela abathengi ukufinyelela ku-spectrum ye-hardware, kusuka ku-high-performance cloud-grade GPUs kuya kumadivayisi we-edge eyenziwe. 13 million izixhobo Iziqu ze-appliances ziye zithunyelwe lapho amandla yayo yekhompyutha lithunyelwe kumadivayisi yokufundisa imodeli, ukucubungula, ukukhiqizwa kwividiyo kanye nezinye umsebenzi ezinobuchwepheshe. I-DePINs inikeza ukucindezeleka kanye nokugqithisa ukulawula isakhiwo ngokuvumela ukucindezeleka okuhlobene kanye nezinsizakalo ze-hardware ku-workloads phakathi kwezinhlayiyana ezivamile ze-location-aware - konke ngaphandle kokufunda ulwazi lwezobuchwepheshe noma ukuqeqeshwa. Uma ungenza kanjani ukusetshenziswa kwe-cloud computing, ungasebenzisa i-DePIN. Lezi izinzuzo ezizodwa, ezijoliswe ku-paragraphs ezilandelayo, zihlanganisa i-alternative enhle yokuhlanganisa ukucubungula kwe-global, ukulawula imibuzo ye-latency, i-sovereignty, ukuvikelwa kanye nokuvimbela izindleko eziningana. I-Elastic Global Scheduling ngaphandle kwe-Vendor Lock-In Enye yezindlela ezintsha kakhulu ze-DePINs kuyinto ukucubungula okuzenzakalelayo, ukuguqulwa okuzenzakalelayo ku-platform e-centralized, okuyinto zihlanganisa ngezigaba zokushintshwa okuzenzakalelayo kanye nezinhlangano ezingu-regional. I-DePINs ivumela abathuthukisi ukuqala izinga lokusebenza phakathi kwe-GPUs, ama-CPUs kanye nezinhlangano zocingo ngaphandle kwemizuzu, okuvumela ukucubungula okuzenzakalelayo, okungagunyaziwe futhi zihlanganisa ngokusebenzisa i-smart contracts kanye nezincwadi ze-token. Ngokusebenzisa ukucubungula okuzenzakalelayo, abathuthukisi angakwazi ukucubungula izinga lokusebenza phakathi kwenethiwekhi ze-providers ngaphandle Ngokuhambisana ne-dePINs zokusebenza ngesisekelo se-usage e-metered, ne-developers ngokuvamile ukuthenga izinhlayiya ze-capacity ye-computing eyenziwe ngexesha elingu-ke, abasebenzisi be-computing zibonisa izindleko ze-up to 75% kanye nokukhuthaza ukumelana kwabo ngenxa ye-distributed nature ye-architecture. Latency-Aware Infrastructure Ngokungafani ne-cloud zones ezivamile, i-DePINs ivumela ukucubungula ngokuvamile ngokuvumelana ne-latency, i-cost, ne-hardware-specificity, okunikezela isakhiwo se-programable lapho abaphakeli angakwazi ukuguqulwa ngokuvumelanisa phakathi kwe-latency-optimized ne-cost-optimized deployments. Noma ukuguqulwa kwezimpahla ze-real-time kuya ku-edge nodes noma imisebenzi ze-batch kuya ku-hardware emangalisayo, isakhiwo se-orchestration ivumela ukuxhumana, ukuxhumana kanye nokusebenza okuqhubekayo ngaphandle kokuphumula. I-Sovereign-First Compute Infrastructure Ngokuvumela ukulungiswa kwe-sovereign emhlabeni wonke, i-dePINs ivumela ukuvikelwa kwama-infrastructure e-compliance-aware. Lokhu kusiza ukuvikelwa kwe-GDPR, i-PCI DSS ne-region-specific data residence kanye nokuvimbela izindleko ze-premium ezihambelana nezinsizakalo ezivamile ezivela ku-centralized providers. I-Edge deployments inikeza ukunemba okwengeziwe ngokuvumela idatha ngokusebenzisa ama-nodes zendawo nge-programable failover, ukunciphisa amaphuzu amancane kanye nokukhuthaza ukucindezeleka kwebhizinisi. Ngaphezu kwalokho, ama-providers amancane angasetshenziselwa ukucindezeleka ngokuvumelana nezinsizakalo, ukuhlolwa kwama-identity, noma izinhlelo zokusebenza, kanti ama-DePINs zitholele izinsizakalo ze-cryptographic ngokusebenzisa ama-protocol abalandeli. Le design inikeza ukucindezeleka, ukucindezeleka kwama-censorship kanye nokuthembeka kwebhizinisi, okwenza ku-ideal ukuba ama-developer izakhiwo izinhlelo zokuxhumana noma z Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks I-DePINs yakhelwe isakhiwo se-microeconomic elihlanganisa ukusebenza kwezimali ne-ecological responsibility. Ngokuguqulwa kwama-incentive ku-tokens, i-DePINs inikeza abasebenzi be-infrastructure ne-job schedulers ukuxhumana okungcono, ukuguqulwa inkinga elandelayo emakethe e-computing. Lokhu kwenza imiphumela ye-flywheel: njengoba amaningi ama-nodes zihlanganisa, ukwandisa i-network flexibility, ukwandisa izindleko zokusebenza zokusebenza kanye nokwandisa izinzuzo kubasebenzisi, kusuka kumakhasimende eyodwa kuya kumakhasimende zamabhizinisi. I-Economic Coordination I-Sustainable Infrastructure I-DePINs ivimbele kakhulu imiphumela ye-environmental ye-computing ngokuvimbela izinsiza ezingenalutho, njenge-GPU ezingenalutho, ukwandisa ubomi be-GPU ezingenalutho, futhi lula ukuhlanganiswa kwamasebenzi nge-renewable energy generation. Lokhu ukufinyelela okuvuseleleka kunikeza ukusetshenziswa okuqhubekayo nokusetshenziswa kwe-infrastructure ngaphandle kokuthintela ukusebenza nokuthembeka, okuvimbela amazwe ukuhlangabezana nezimfuneko zokusebenza ze-environmental. DePINs’ future I-AI-native-era uzodinga isakhiwo esizayo ekuthuthukiseni ngesivinini esisebenzayo. I-centralized cloud, ebizwa nge-controls ebuthakathaka, pricing ebuthakathaka kanye nokuvumelana kwezimpendulo ze-external, uzodinga kakhulu ukuhlangabezana nezidingo ze-models ezincinane kanye nezinsizakalo zokusebenza eziningana. Abasebenzi abaphambili ze-networks ezivela ku-adopted izinzuzo emangalisayo, ukusebenza nge-autonomy ephakeme, ukuhlangabezana ngokushesha nokuvimbela ama-limitations eyenziwe yi-providers ezivamile. I-DePINs inikeza ukubuyekeza ngokugcwele indlela yokucubungula kanye nokusebenza kwe-global computing infrastructure. Njengomthombo sokukhula, izinhlelo zokusebenza ezintsha zithunyelwe ku-open platforms ezinikezela ukumelana, ukuzinza kanye nokukwazi ukujabulela isikhathi esifanayo. Ngakho-ke, isikhathi esifundeni, ukunikezela futhi kusiza ukwakha isakhiwo se-decentralized esithunyelwe isizukulwane esilandelayo se-innovation. * Ukubuyekezwa Press Contact: Georgia Hanias futhi Ed Doljanin Press@ecologymedia.com +447591559007 About Ngena ngemvume : Ngena ngemvume Nge-world’s largest network of distributed GPUs and high-performance, on-demand computing, io.net iyinhlangano eyodwa yokuqinisekisa platform kanye nezinhlangano ezidingekayo ukuqeqesha amamodeli, ukusebenza ama-agents kanye nokuqinisekisa infrastructure LLM. Ukubambisana ne-cost-efficient and builder-friendly programable infrastructure ye-io.cloud ne-API-accessible toolkit ye-io.intelligence, io.net iyinhlangano ephelele yokuqinisekisa kwe-AI emikhulu.